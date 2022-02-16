РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5281 посетитель онлайн
Новости Видео
14 801 26

"Без цензуры в прямом эфире": США и НАТО победили Россию; план "Б" России по Украине. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как Байден победил Россию, чему британцы учат власть и каков план "Б" России по отношению к Украине?

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на традиционном стриме "Без цензуры в прямом эфире" для Цензор.НЕТ обсудят, как США, НАТО и Украина побеждают Россию в гибридной войне.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Ничего не должна. И не факт, шо не пригодится - страна-помойка никуда не делась.
показать весь комментарий
16.02.2022 21:37
+4
Вже перемогли? То в нас день побєди?
показать весь комментарий
16.02.2022 20:49
+3
У нас зелене "єднання".
показать весь комментарий
16.02.2022 20:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже перемогли? То в нас день побєди?
показать весь комментарий
16.02.2022 20:49 Ответить
У нас зелене "єднання".
показать весь комментарий
16.02.2022 20:53 Ответить
Зеленi свята у нас существуют испокон веков, зебилы и рядом не стояли, бо цi свята для духовно богатых.
показать весь комментарий
16.02.2022 21:03 Ответить
Уявляєте, як слуги спаплюжать зелену ідею! На десятиліття.
показать весь комментарий
22.02.2022 13:47 Ответить
Так Зельц же еще позавчера назначил...
показать весь комментарий
16.02.2022 20:57 Ответить
Кого?
показать весь комментарий
16.02.2022 20:58 Ответить
Дєнь побєди...
показать весь комментарий
16.02.2022 21:33 Ответить
По нобелевке мира всем причастным! Ура! Хвост машет собакой.
показать весь комментарий
16.02.2022 21:03 Ответить
Победа будет когда Крым и Домбасс вернётся.
Тактическая победа есть,газовый измор Европа переживет и ближе к лету будут приниматься решения не в пользу газмяса, Европа потеряли много денег благодаря газмясу,они этого им не простят. ***** подробно дали понять ,что так делать как он делает больно для своего зада, вчера Байден в своем выступлении сказал что вазелина не будет. Кабаев немного вернулся в реальность, потому и сидит так далеко даже от своих людей. россия экспортно зависимая страна и этот дебил уже не может решать вопросы , к нему просто нет доверия,а бизнес так не строиться
показать весь комментарий
16.02.2022 22:11 Ответить
Почему, когда встречаются с комиком, сами становятся комиками?
показать весь комментарий
16.02.2022 20:49 Ответить
Sex Education@nakhiba·6 ч

Всі пойняли, що гараж на соломі - це русняве посольство?

показать весь комментарий
16.02.2022 21:01 Ответить
Наконец-то вдуплили.
показать весь комментарий
16.02.2022 21:04 Ответить
Пойняли, не сумнiвайся😁
показать весь комментарий
16.02.2022 21:04 Ответить
Подумал на перекуре и согласился, вот такая должна быть война в 3000 тысячилетии, не пересекаючись, не видя друг друга, покачали мышцами и разошлись и все себя считают победителями. Пора давно переходить на вертуальность. Лучше воевать на сайте, кто кого.
показать весь комментарий
16.02.2022 21:08 Ответить
Конфлікту в 2007 році по Евроінтеграції між ВАЮ й ЮВТ не існувало . Тим більш й Яценюк тут не до чого . Усі підписали й дуже охоче .

Конфлікт був навколо газа Фірташа . Ющенко захищав олігархат -- й Фірташа : особисто .
показать весь комментарий
16.02.2022 21:19 Ответить
Интересно сколько теперь Украина должна за всё поставленное оружие которое не пригодилось.
показать весь комментарий
16.02.2022 21:28 Ответить
Оно может пригодится завтра...
показать весь комментарий
16.02.2022 21:35 Ответить
Ничего не должна. И не факт, шо не пригодится - страна-помойка никуда не делась.
показать весь комментарий
16.02.2022 21:37 Ответить
Это за не бесплатно. Только на таких ресурсах вам об этом не пишут. Как Чехия действительно там какие-то снаряды подарила сразу акцентировали внимание, что халява. А про 10 самолётов ни слова о подарках.
показать весь комментарий
17.02.2022 03:40 Ответить
Ты сразу с 5 ников строчишь, русский? Или там вся твоя семье Сарычевых?
показать весь комментарий
17.02.2022 04:11 Ответить
Варум вы таки интересуетесь?
показать весь комментарий
16.02.2022 21:41 Ответить
Саша Сравяйцями, а воно тебе гребе ?
показать весь комментарий
16.02.2022 22:33 Ответить
Оружие всегда пригодится с такими соседями
показать весь комментарий
16.02.2022 21:32 Ответить
Байден победил росию ? А он об этом знает ?
показать весь комментарий
16.02.2022 22:31 Ответить
Вот зараз ,на хвилі непонятноі ейфоріі якраз найзручніший момент для Мордора нанести удар. Дивіться щоб завтра ,в четвер, всі не плакали. Не треба святкувати бо ше нічого насправді не покращилось
показать весь комментарий
16.02.2022 23:30 Ответить
 
 