"Без цензуры в прямом эфире": США и НАТО победили Россию; план "Б" России по Украине. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Как Байден победил Россию, чему британцы учат власть и каков план "Б" России по отношению к Украине?
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на традиционном стриме "Без цензуры в прямом эфире" для Цензор.НЕТ обсудят, как США, НАТО и Украина побеждают Россию в гибридной войне.
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+5 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий16.02.2022 21:37
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+3 Vlad Ivory
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Тактическая победа есть,газовый измор Европа переживет и ближе к лету будут приниматься решения не в пользу газмяса, Европа потеряли много денег благодаря газмясу,они этого им не простят. ***** подробно дали понять ,что так делать как он делает больно для своего зада, вчера Байден в своем выступлении сказал что вазелина не будет. Кабаев немного вернулся в реальность, потому и сидит так далеко даже от своих людей. россия экспортно зависимая страна и этот дебил уже не может решать вопросы , к нему просто нет доверия,а бизнес так не строиться
Всі пойняли, що гараж на соломі - це русняве посольство?
Конфлікт був навколо газа Фірташа . Ющенко захищав олігархат -- й Фірташа : особисто .