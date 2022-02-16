"Без цензуры в прямом эфире": США и НАТО победили Россию; план "Б" России по Украине. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как Байден победил Россию, чему британцы учат власть и каков план "Б" России по отношению к Украине?

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на традиционном стриме "Без цензуры в прямом эфире" для Цензор.НЕТ обсудят, как США, НАТО и Украина побеждают Россию в гибридной войне.