"Ваша перемога - це наша перемога, ваша свобода - це наша свобода", - грузинские деятели обратились к украинцам. ВИДЕО

Известные грузинские актеры, режиссеры, музыканты, спортсмены и общественные деятели обратились к украинцам со словами поддержки.

Их видеоролик опубликован в официальном Твиттере Грузии, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим полный текст обращения грузинских друзей к украинцам (на языке оригинала).

"Брати і сестри, ми з тривогою спостерігаємо за агресією путінської Росії проти гордої і незалежної України. Узурпатору потрібне чергове кровопролиття в сусідній державі, щоб відвернути увагу населення від внутрішніх проблем.

Із надією спостерігаємо, що сьогодні весь світ мобілізований як ніколи, і віримо, що людство повстане проти зла і не допустить несправедливості. Закликаємо та просимо в усіх цивілізованих країн, хто має можливість і бажання зупинити агресора: стати поруч з героїчним українським народом і державою.

Віримо, що в цю історичну мить український народ буде твердим, єдиним і безстрашним, як це було завжди у важкі часи для України. У Грузії знають, що ваш успіх – це і наш успіх, ваша перемога – наша перемога, ваша свобода – це наша свобода. Ми разом проходимо цей складний шлях до свободи.

Населення Грузії завжди підтримувало і буде підтримувати Україну та народ. Слава Україні! Героям слава! Нехай живе вільна Україна, нехай живе вільна Грузія!".