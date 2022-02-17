"Ваша перемога - це наша перемога, ваша свобода - це наша свобода", - грузинские деятели обратились к украинцам. ВИДЕО
Известные грузинские актеры, режиссеры, музыканты, спортсмены и общественные деятели обратились к украинцам со словами поддержки.
Их видеоролик опубликован в официальном Твиттере Грузии, сообщает Цензор.НЕТ.
Приводим полный текст обращения грузинских друзей к украинцам (на языке оригинала).
"Брати і сестри, ми з тривогою спостерігаємо за агресією путінської Росії проти гордої і незалежної України. Узурпатору потрібне чергове кровопролиття в сусідній державі, щоб відвернути увагу населення від внутрішніх проблем.
Із надією спостерігаємо, що сьогодні весь світ мобілізований як ніколи, і віримо, що людство повстане проти зла і не допустить несправедливості. Закликаємо та просимо в усіх цивілізованих країн, хто має можливість і бажання зупинити агресора: стати поруч з героїчним українським народом і державою.
Віримо, що в цю історичну мить український народ буде твердим, єдиним і безстрашним, як це було завжди у важкі часи для України. У Грузії знають, що ваш успіх – це і наш успіх, ваша перемога – наша перемога, ваша свобода – це наша свобода. Ми разом проходимо цей складний шлях до свободи.
Населення Грузії завжди підтримувало і буде підтримувати Україну та народ. Слава Україні! Героям слава! Нехай живе вільна Україна, нехай живе вільна Грузія!".
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За нашу та вашу Свободу!
💛💙
Любимо Грузію і її Народ!
"Деятели", которые записали клип, все являются марионетками Саакашвили (он их содержит - в том числе старенького Бубу Кикабидзе). Они просто спекулируют на очень серьезной ситуации в Украине, желая показать, что они "поддерживают Украину больше", чем правительство, так как правительство является сторонниками Путина и т.д. Считайте, что это просто клип он клоуна Миши.
Поэтому большая часть населения относится к подобным клипам отрицательно - не потому, что мы не поддерживаем Украину. А потому, что Саакашвили, спекулирует абсолютно всем, чем можно. А его действия только ориентированы на личный интерес (внутриполитическая обстановка) и ничего общего не имеют с Украиной.
Напомню, как он в свое время "поддержал" Тимошенко против Януковича и прислал к вам своих зондеров ("боеспособных мужчин", как он сказал Юле по телефону) во время выборов. Его абсолютно безответственное поведение как раз сыграло на руку Януковичу, который потом говорил - вот видите, чем заняты Юля и ей подобные.
Еще раз: этот клип снял Саакашвили для самопиара. Так как он спекулирует всегда и на всем.
Вряд ли интересны детали о каждом "деятеле" в этом клипе - для нас, которые их хорошо знают, данное их выступление просто фарс Миши.