79-летняя Валентина Константиновская, попавшая на первую полосу The Times, о подготовке в теробороне: "Я должна помогать чем могу. Может придется и когда-нибудь пострелять". ВИДЕО

Недавно кадры с военной подготовки 79-летней Валентины Константиновской из Мариуполя попали на первую полосу The Times. СМИ рассказали историю волонтера.

79-летняя волонтер из Мариуполя учится стрелять и собирать-разбирать автомат. Недавно записалась в батальон территориальной обороны, ездит на учения и стрелковые дни. А в свободное от военной выучки время помогает украинским бойцам, пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Валентина Константиновская всю жизнь проработала экономистом. С 2014 года помогает военнослужащим, несущим службу на передовой.

Женщина рассказала, что волонтерством начали заниматься вместе с дочерью.

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"Жарила пирожки, варила борщи, супы. Кто-то возил на фронт, кто-то возил в госпиталь", - вспоминает Валентина.

Впоследствии, говорит Валентина, нашлись единомышленники, объединили усилия. Одни готовили еду дома, другие увозили ее на фронт. Горожане отдавали подержанную одежду. Волонтеры перешивали ее для военных нужд.

Помогать украинским защитникам, говорит женщина, продолжают до сих пор. Плетут защитные сетки, шьют балаклавы.

Осенью Валентина записалась в батальон территориальной обороны. Посещает все собрания и учения. Во время одного из таких военных учений ее сфотографировали журналисты. Фотография разлетелась соцсетями. Попала на обложки международных изданий. Недавно Валентина научилась собирать и разбирать автомат, говорит это была ее мечта.

"Я гражданка своей страны, я украинка, а у украинцев - ген сопротивления, ген свободы, победы. Вот с этим я шла. Я должна помогать чем могу. А может придется мне где-нибудь и когда-нибудь пострелять. Я же не знаю, как оно сложится", - говорит Валентина.

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Оружием, говорит Валентина, будет овладевать и в дальнейшем. Говорит, готова стать на защиту украинской земли и дать отпор врагу чем сможет.