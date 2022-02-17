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Новости Видео Война
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79-летняя Валентина Константиновская, попавшая на первую полосу The Times, о подготовке в теробороне: "Я должна помогать чем могу. Может придется и когда-нибудь пострелять". ВИДЕО

Недавно кадры с военной подготовки 79-летней Валентины Константиновской из Мариуполя попали на первую полосу The Times. СМИ рассказали историю волонтера.

79-летняя волонтер из Мариуполя учится стрелять и собирать-разбирать автомат. Недавно записалась в батальон территориальной обороны, ездит на учения и стрелковые дни. А в свободное от военной выучки время помогает украинским бойцам, пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Валентина Константиновская всю жизнь проработала экономистом. С 2014 года помогает военнослужащим, несущим службу на передовой.

Женщина рассказала, что волонтерством начали заниматься вместе с дочерью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первая страница The Times: 79-летняя Валентина Константиновская из Мариуполя проходит базовый курс обращения с оружием. ФОТО ДНЯ

"Жарила пирожки, варила борщи, супы. Кто-то возил на фронт, кто-то возил в госпиталь", - вспоминает Валентина.

Впоследствии, говорит Валентина, нашлись единомышленники, объединили усилия. Одни готовили еду дома, другие увозили ее на фронт. Горожане отдавали подержанную одежду. Волонтеры перешивали ее для военных нужд.

Помогать украинским защитникам, говорит женщина, продолжают до сих пор. Плетут защитные сетки, шьют балаклавы.

Осенью Валентина записалась в батальон территориальной обороны. Посещает все собрания и учения. Во время одного из таких военных учений ее сфотографировали журналисты. Фотография разлетелась соцсетями. Попала на обложки международных изданий. Недавно Валентина научилась собирать и разбирать автомат, говорит это была ее мечта.

"Я гражданка своей страны, я украинка, а у украинцев - ген сопротивления, ген свободы, победы. Вот с этим я шла. Я должна помогать чем могу. А может придется мне где-нибудь и когда-нибудь пострелять. Я же не знаю, как оно сложится", - говорит Валентина.

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Оружием, говорит Валентина, будет овладевать и в дальнейшем. Говорит, готова стать на защиту украинской земли и дать отпор врагу чем сможет.

Автор: 

Мариуполь (5713) волонтеры (2634) тероборона (340)


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Топ комментарии
+75
чудова справжня україночка з Україною в серці та вільним розумом!
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17.02.2022 09:10
+54
Готовность сопротивляться, воевать - лучший рецепт от хрюсского мира.
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17.02.2022 09:11
+46
Героям Слава!
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17.02.2022 09:11
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чудова справжня україночка з Україною в серці та вільним розумом!
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17.02.2022 09:10 Ответить
Героям Слава!
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17.02.2022 09:11 Ответить
Готовность сопротивляться, воевать - лучший рецепт от хрюсского мира.
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17.02.2022 09:11 Ответить
Вони не залишають нам вибору.
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17.02.2022 09:13 Ответить
Выбор есть всегда. Можно схаваться в своей хате с краю и жалобно выть, а можно взять в руки оружие. Сам факт того, что первый вариант украинцами даже не рассматривается, заставляет кацапов приспустить в штаны.
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17.02.2022 09:18 Ответить
Прислів'я звучить так, "моя хата з краю, першим ворога стрічаю", а вже москалі її переробили
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17.02.2022 09:23 Ответить
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17.02.2022 09:13 Ответить
God bless you!
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17.02.2022 09:14 Ответить
Це теж *******.
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17.02.2022 09:17 Ответить
Думаю ця "бабуся" может и прикладом по яйцам дать, если ей зефон предложить.
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17.02.2022 09:31 Ответить
Прикладом бить надо в морду, по яйкам бить прикладом неудобно.
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17.02.2022 09:47 Ответить
******* - це ти, а на фото українська жінка
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17.02.2022 09:50 Ответить
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17.02.2022 10:03 Ответить
Хвала Валі, красуні!
Але не забуваймо, що в Україні єсть і Бандаренкі, Гані Герман, Королевські і інша ж/к гниль!
І її треба вичищать!
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17.02.2022 09:22 Ответить
Здоров'я пані Валентині!
Це Україна, це вільний Народ, який хоче і прагне свободи, повернути її, зберегти її і закріпити на віка!
Україна буде вільною з таким Народом хоч шлях наш тернистий! А ніхто не казав шо буде легко, головне боротись! Слава Україні!
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17.02.2022 09:23 Ответить
Янукович Утік , а Лукашенко Оствся , Дальний Восток піднявся і за декілька днів Здався , Казахстан за два дні Розстріляли , - А нас і Гнобили і стріляли і в Гулаги відправляли , - А дух Свободи не Здолали. І вони хотять Нас Українців захопити і поставити Маріонетку Мураєва , - Більше чим декілька годин не протримається.
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17.02.2022 09:24 Ответить
моя бабуся, царство їй небесне, пережила окупацію Харківщини, бачила фашистів і розповідала, що не завжди фашистами були німці. У воєнні роки вона тяжко працювала на військовому заводі, на ломах знімали станки та обладнання для виготовлення часових бомб, які залишали після відходу радянські війська.. Під час відходу радянських військ з Харкова - майже усіх жінок з дітьми радянські війська кинули забравши чоловіків на захист московії... Тож казала Ніколи не вірь московії - бо це гнилоі люди! І таки була права на всі 100%
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17.02.2022 09:34 Ответить
Так и было. Моя бабушка осталась с тремя малолетними детьми в оккупации в Алчевске, а дедушку забрали на восток.
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17.02.2022 09:59 Ответить
Бабуня настоящая патриотка Украины. А шо там буба криворогий, чем эта полтораметровая сопля помогла Родине?
А стрелять этот дрыщь хоть умеет? Или только жиденьким в свои штаны, когда видит настоящего ПРЕЗИДЕНТА Пороха?
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17.02.2022 09:38 Ответить
Есть риск вторжения? Есть
Он реальный? Да
Много времени потребуется Путлеру, чтобы начать боевые действия? От нескольких часов для авиа и ракетных ударов и нескольких дней для наземной операции.
Возможно ли вывести инвестиционный капитал при начале боевых действий? Крайне сомнительно
Нужно ли выводить капитал заранее? Желательно
Какой дед-лайн для вывода капитала? 16 февраля - об этом сообщил Байден.
Вернётся ли капитал когда угроза ему минует? Безусловно и возможно даже в большем количестве.
Выходит ли капитал в это время из страны агрессора? Да. И в большем количестве. Это ослабляет возможнлсти мордора вести военную компанию.
Путлер отличается непредсказуемостью? Да. Например, никто не может искупаться в историческом дерьме, а он может. Это же круто!
Удивится ли мир самоубийству мордора? Нет. Об этом уже заявлено публично.
Есть ли у мордора фактор неожиданности? Нет. В отличии от украинских непуганных идиотов с шашлычками, мир публично заявил, что ждёт идиотской войны от мордора.
Без демонстрации крутизны есть ли у мордора стимул начинать военную компанию, к которой тот готовился годами? Сомнительно, но возможно. Уровень дегенерации позволяет ждать чего угодно, любогл импульсивного решения.
Последний вопрос: что ещё не понятно зелёным дегенератам?
Наверное то, что нельзя разбрасываться деньгами на пиар проекты и мега коррупционные схемы, которые в это время равносильны мародёрству?
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17.02.2022 09:42 Ответить
и только кацапы могут ее излечить.
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17.02.2022 10:02 Ответить
Ти з якої палати строчиш.... Тут бояри не дають .... А кізди запросто
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17.02.2022 10:10 Ответить
Особенно это видно по тебе, безуме и шизофрения так и прет
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17.02.2022 10:27 Ответить
ты сирота? детдомовский?
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17.02.2022 10:59 Ответить
Здоровья вам Валентина и долгих лет жизни!!!
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17.02.2022 10:02 Ответить
***
Україна .... не Верховна рада.
Україна - очі матерів.
Україна - молоді солдати,
Що ідуть у бій на наших ворогів.

Україна .... не глава Держави.
Україна - руки трударів.
Україна - то козацька слава,
Вільний дух Карпат, Дніпра, степів.

Україна ... не прем'єр міністри.
Україна - світанковий край.
Україна - сонце променисте,
Над блакиттю річки, солов'їний гай.

Україна - добрі світлі люди,
Чисті серцем, розумом ясні.
Україна і була, і є, і буде
В світі цьому, до останніх його днів...

Автор : Далека Зірка
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17.02.2022 10:55 Ответить
вона точно не ві3ьме сраний 3е смартфон бо мае честь і гідність
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17.02.2022 12:22 Ответить
Нашему четырежды бежавшему от повестки неучу зеленскому такие бы яйца как у этой 79-женщины из мариуполя!!
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17.02.2022 13:24 Ответить
благослови тебе Господь панi Валентина!
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17.02.2022 14:50 Ответить
Дякую всім українцями та тим хто вболіває за нашу держав, дякую пані Валентині .
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17.02.2022 16:14 Ответить
гордимся!
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18.02.2022 00:19 Ответить
как хочется блевать от ваших коментов и от этой старой маразматички-уродство...пойду блевану
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18.02.2022 20:18 Ответить
 
 