79-летняя Валентина Константиновская, попавшая на первую полосу The Times, о подготовке в теробороне: "Я должна помогать чем могу. Может придется и когда-нибудь пострелять". ВИДЕО
Недавно кадры с военной подготовки 79-летней Валентины Константиновской из Мариуполя попали на первую полосу The Times. СМИ рассказали историю волонтера.
79-летняя волонтер из Мариуполя учится стрелять и собирать-разбирать автомат. Недавно записалась в батальон территориальной обороны, ездит на учения и стрелковые дни. А в свободное от военной выучки время помогает украинским бойцам, пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Валентина Константиновская всю жизнь проработала экономистом. С 2014 года помогает военнослужащим, несущим службу на передовой.
Женщина рассказала, что волонтерством начали заниматься вместе с дочерью.
"Жарила пирожки, варила борщи, супы. Кто-то возил на фронт, кто-то возил в госпиталь", - вспоминает Валентина.
Впоследствии, говорит Валентина, нашлись единомышленники, объединили усилия. Одни готовили еду дома, другие увозили ее на фронт. Горожане отдавали подержанную одежду. Волонтеры перешивали ее для военных нужд.
Помогать украинским защитникам, говорит женщина, продолжают до сих пор. Плетут защитные сетки, шьют балаклавы.
Осенью Валентина записалась в батальон территориальной обороны. Посещает все собрания и учения. Во время одного из таких военных учений ее сфотографировали журналисты. Фотография разлетелась соцсетями. Попала на обложки международных изданий. Недавно Валентина научилась собирать и разбирать автомат, говорит это была ее мечта.
"Я гражданка своей страны, я украинка, а у украинцев - ген сопротивления, ген свободы, победы. Вот с этим я шла. Я должна помогать чем могу. А может придется мне где-нибудь и когда-нибудь пострелять. Я же не знаю, как оно сложится", - говорит Валентина.
Оружием, говорит Валентина, будет овладевать и в дальнейшем. Говорит, готова стать на защиту украинской земли и дать отпор врагу чем сможет.
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Але не забуваймо, що в Україні єсть і Бандаренкі, Гані Герман, Королевські і інша ж/к гниль!
І її треба вичищать!
Це Україна, це вільний Народ, який хоче і прагне свободи, повернути її, зберегти її і закріпити на віка!
Україна буде вільною з таким Народом хоч шлях наш тернистий! А ніхто не казав шо буде легко, головне боротись! Слава Україні!
А стрелять этот дрыщь хоть умеет? Или только жиденьким в свои штаны, когда видит настоящего ПРЕЗИДЕНТА Пороха?
Он реальный? Да
Много времени потребуется Путлеру, чтобы начать боевые действия? От нескольких часов для авиа и ракетных ударов и нескольких дней для наземной операции.
Возможно ли вывести инвестиционный капитал при начале боевых действий? Крайне сомнительно
Нужно ли выводить капитал заранее? Желательно
Какой дед-лайн для вывода капитала? 16 февраля - об этом сообщил Байден.
Вернётся ли капитал когда угроза ему минует? Безусловно и возможно даже в большем количестве.
Выходит ли капитал в это время из страны агрессора? Да. И в большем количестве. Это ослабляет возможнлсти мордора вести военную компанию.
Путлер отличается непредсказуемостью? Да. Например, никто не может искупаться в историческом дерьме, а он может. Это же круто!
Удивится ли мир самоубийству мордора? Нет. Об этом уже заявлено публично.
Есть ли у мордора фактор неожиданности? Нет. В отличии от украинских непуганных идиотов с шашлычками, мир публично заявил, что ждёт идиотской войны от мордора.
Без демонстрации крутизны есть ли у мордора стимул начинать военную компанию, к которой тот готовился годами? Сомнительно, но возможно. Уровень дегенерации позволяет ждать чего угодно, любогл импульсивного решения.
Последний вопрос: что ещё не понятно зелёным дегенератам?
Наверное то, что нельзя разбрасываться деньгами на пиар проекты и мега коррупционные схемы, которые в это время равносильны мародёрству?
Україна .... не Верховна рада.
Україна - очі матерів.
Україна - молоді солдати,
Що ідуть у бій на наших ворогів.
Україна .... не глава Держави.
Україна - руки трударів.
Україна - то козацька слава,
Вільний дух Карпат, Дніпра, степів.
Україна ... не прем'єр міністри.
Україна - світанковий край.
Україна - сонце променисте,
Над блакиттю річки, солов'їний гай.
Україна - добрі світлі люди,
Чисті серцем, розумом ясні.
Україна і була, і є, і буде
В світі цьому, до останніх його днів...
Автор : Далека Зірка