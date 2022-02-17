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"Всех несогласных будут расстреливать без суда!", - новые ужасы кремлевских пропагандистов об Украине. ВИДЕО

Российские пропагандисты пророчат массовые расстрелы "несогласных" в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кремлевские приспешники уверены, что именно таким образом будет действовать Нацполиция после перевода ее подразделений на усиленный режим службы.

"Украина теперь будет жить по законам военного времени. Нацполиция переведена на усиленный режим службы. Всех несогласных будут расстреливать на месте и без суда", - заявила ведущая пропагандистского шоу.

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Автор: 

пропаганда (3675) россия (95526)


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Топ комментарии
+87
Шо, прям як на росії буде ?
Та нє.....та нє....
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17.02.2022 09:31
+54
Донецк в Украине. Хотим обстреливаем, хотим медом поливаем.

Кацапы ж на своей территории уже 2 месяца 200-тысячную группировку гоняют и ничего.
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17.02.2022 09:37
+52
Всех несогласных оккупантов будут расстреливать без суда.
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17.02.2022 09:33
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а шо... в этом есть смысл
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17.02.2022 10:11 Ответить
нет в этом смысла, в 5 колоной надо постоянно работать в правовм поле, выпихивать ее за поребрик в милые им е,,ня!
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17.02.2022 10:19 Ответить
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17.02.2022 10:14 Ответить
Кацапы обсираются ежедневно по сообщениям захаровой. Так вот, когда зайдете на территорию Украины, уже не обосретесь, а подохните.
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17.02.2022 10:15 Ответить
Класно.
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17.02.2022 10:39 Ответить
Всех "не согласных" с ЧЕМ?
С тем, что Украина - едина и не делима?
С тем, что от агрессора Родину надо защищать с оружием в руках, а не "заглядывая в глаза"?

Ну ... не то чтобы прямо "без суда и следствия" ... и не то чтобы прямо "расстреливать", но вектор обозначили правильно.
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17.02.2022 10:40 Ответить
Ймовірно кацапські психологи дуже давно ще в часи КДБ добре вивчили профіль одного хворобливо владолюбного й неймовірно мстливого політичного перевертня й регулярно читають на наших сайтах вологі мрії зграйки його агресивно-імпотентних прихильників про знищення як мінімум 75 відсотків населення, що не бажало голосувати за найкращого гетьмана всесвіту, як вони його сором'язливо скромно називають. Тому й кремлівські посіпаки й вважають, що при приході до влади цього перевертня зможуть мати привід для нападу через розгорнуті в майбутньомуу політичні репресії. Але український народ дасть відсіч агресивним планам кремля й ніколи не обере цього сивочолого реваншиста
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17.02.2022 10:47 Ответить
Прими таблетку, болезный. И перестань прятаться от санитаров - они тебе добра желают
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17.02.2022 11:47 Ответить
Не бреши! 75%, якраз НАСЕЛЕННЯ, проголосувало за найвеличнішого лідера **********, як скромно назвав його товариш Єрмак.
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17.02.2022 14:52 Ответить
,
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17.02.2022 22:07 Ответить
А что такое? Прям же как в "любимом" совке
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17.02.2022 10:49 Ответить
Давно пора
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17.02.2022 10:51 Ответить
Кацапи як завжди звинувачують інших в тому, що самі вже зробили, або збираються зробити. А потім дивуються, почєму ви нас нє любітє?
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17.02.2022 11:17 Ответить
Это то, что они будут делать с нами, если сюда влезут! Они доносят мысли плешивого.
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17.02.2022 11:34 Ответить
Было бы неплохо)
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17.02.2022 11:40 Ответить
Такими текстами щоденно годують російськомовних кремлівські медіа.
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17.02.2022 11:46 Ответить
тобто, це вони так відреагували на слоа Монастирського, що "якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, то він буде розстріляний нашим спецназом без попередження". Гіркін, то, да, нєсогласний...
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17.02.2022 11:52 Ответить
Скажите хоть с чем соглашаться,а сцыкотно как-то...
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17.02.2022 12:10 Ответить
Якби ж то так.
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17.02.2022 12:16 Ответить


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17.02.2022 13:08 Ответить
А шо - не жах?
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17.02.2022 22:19 Ответить
))
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18.02.2022 01:10 Ответить
У Києві горить посольство Росії

Джерело: https://khreschatyk.news/u-kyyevi-goryt-posolstvo-rosiyi/
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17.02.2022 13:51 Ответить
не горит, а валили клубы дыма из крыши.
здание целое.
скорее всего жгли архивы и прочие документы.
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17.02.2022 14:24 Ответить
Прям как в 1941 когда тикали от немцев
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17.02.2022 20:39 Ответить
А чему удивляться ? Такое заявление сделал Монастырский" Мол "всех , захвативших админ здания будем расстреливать без предупреждения.... " КРемлёвским пропагандистам и придумывать с такими идиотам и ничего не надо... Впрочем , может ему башляют....
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17.02.2022 14:57 Ответить
а ти думаєш москалі будуть захоплювати адмін. будівлі з прапорцями і квітами в руках?
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17.02.2022 16:27 Ответить
А почему москали. В Украине хватит местный любителей русского мира / тот же опзж/ которые по команде из россии начнут провокации.
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17.02.2022 19:29 Ответить
Один вже почав й прямо зараз , прямо з Пальма де Майорка .
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17.02.2022 21:01 Ответить
Посмотрел, поржал)) советую хотя бы почитать книгу "Видеомонтаж в Sony Vegas Pro 13" Кстати, можно в PDF скачать)
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17.02.2022 15:06 Ответить
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17.02.2022 19:50 Ответить
Только российских коллаборантов будут ликвидировать, как это делают все страны мира во время войны, кроме Украины именно поэтому Украина до сих пор проигрывала. Предатель в тылу опаснее врага открытого.
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17.02.2022 20:25 Ответить
...так что, ихтамнеты, сразу соглашайтесь на все предложения украинцев-нацгвардейцев
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17.02.2022 20:37 Ответить
Як завжди на чорне кажуть біле, а на біле - чорне. Так розстрілювати будуть... Обов'язково! Але не нацполіція чи нацгвардія - і не "нєсагласних", а зовсім навпаки: тих гнид(на кшталт ригопзжопних шаройобів), що згодні (па-рюзьгі "сагласних")присягнути кремлядьському *********** і зрадити країну в якій вони провели своє смердюче існування. І розстрілювати їх будуть звичайні люди - якраз ті хто стануть проти (па-рюзьгі "несагласниє") окупації і спаплюження свинособаками української землі. Можу сказати : якщо мені доведеться пристрелити одну з таких гнидючих тварюк(звичайно окрім особин жіночої статі чи немічних і т.п.) - рука не здригнеться! Як не здригнеться рука щоб знищити будь-яку істоту з тих хто прийде вбивати українців і руйнувати наші міста чи села!
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18.02.2022 00:03 Ответить
Суду в Україні нажаль немає, є виродки судді. А поліція захищає кримінальні угрупування, що доведено.
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18.02.2022 03:58 Ответить
эх если бы... а у нас до сих пор даже такие упоротые рашкодрочеры как кива шуфрич рабинович, ходят живыми...
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18.02.2022 08:22 Ответить
з такою пухлиною мозку довго не живуть ! зло завжди бьє по тому , хто його скоїв !! а була така молода , так рано пішла ....
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18.02.2022 08:31 Ответить
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