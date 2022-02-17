"Всех несогласных будут расстреливать без суда!", - новые ужасы кремлевских пропагандистов об Украине. ВИДЕО

Российские пропагандисты пророчат массовые расстрелы "несогласных" в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кремлевские приспешники уверены, что именно таким образом будет действовать Нацполиция после перевода ее подразделений на усиленный режим службы.

"Украина теперь будет жить по законам военного времени. Нацполиция переведена на усиленный режим службы. Всех несогласных будут расстреливать на месте и без суда", - заявила ведущая пропагандистского шоу.

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