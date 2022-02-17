Первый сельский отряд добровольной теробороны создан в Украине: "Как пойдет российская армия, то рука у меня не дрогнет". ВИДЕО

В Степанковской ОТГ Черкасской области местные жители организовались в первый в Украине сельский отряд добровольной теробороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, планируется сплотить отряд количеством не менее 175 бойцов. В число добровольцев вошли преимущественно местные охотники, имеющие собственное оружие. Возглавляет добровольцев местный ветеран войны на Донбассе. В настоящее время бойцы отряда обустраивают штаб и закупают рации.

"Если уже будет война и российская армия пойдет на Украину, то у меня рука не дрогнет. Почему не дрогнет? Потому что я защищаю свою Украину, свою семью, своих детей и внуков", - говорит боец ​​отряда добровольной теробороны Степанковской ОТГ Николай.

"Я работаю за границей, а сейчас приехал в отпуск и теперь не уезжаю. Жду", - говорит его коллега по оружию.

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