Первый сельский отряд добровольной теробороны создан в Украине: "Как пойдет российская армия, то рука у меня не дрогнет". ВИДЕО
В Степанковской ОТГ Черкасской области местные жители организовались в первый в Украине сельский отряд добровольной теробороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, планируется сплотить отряд количеством не менее 175 бойцов. В число добровольцев вошли преимущественно местные охотники, имеющие собственное оружие. Возглавляет добровольцев местный ветеран войны на Донбассе. В настоящее время бойцы отряда обустраивают штаб и закупают рации.
"Если уже будет война и российская армия пойдет на Украину, то у меня рука не дрогнет. Почему не дрогнет? Потому что я защищаю свою Украину, свою семью, своих детей и внуков", - говорит боец отряда добровольной теробороны Степанковской ОТГ Николай.
"Я работаю за границей, а сейчас приехал в отпуск и теперь не уезжаю. Жду", - говорит его коллега по оружию.
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але цензор має писати українською - не від'їжджаю...
Карабин ДП "Укроборонсервіс" АКМ МП-УОС кал. 7,62х39 (деревянный приклад)
можна переробити на автоматичну зброю, а це вже щось
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Підсумовуємо ....... дох@ра потрібно платити лише один раз , це стосується лише нарізної зброї , відстріл проводиться один раз за весь період володіння зброєю при її реєстрації , установка глушників ( по модному - саундмодераторів ) табу , зміни у конструкцію ( не плутати з допобладнанням) табу (( Якщо просто прочитати - ніби нічого страшного , якщо втілити у життя - дуже складно виходить і довго , довго , довго (((( За бабло можна швидко , але одне питання - може варто змінити стан речей щоб законослухняні громадяни змогли озброїтися без лишніх проблем , бо злочинці вже озброєні і дозвільна система їм не потрібна (((
P.S. Ну і щодо "всралися" (( - це такі як ви обісралися вище голови , а краще сказати - у лайно попали , а вибратися не виходить (( то ж словами українського анекдоту : " попав у лайно- сиди і не цвірінчи " ))) Бувай , емігрант недороблений , а мені і вдома класно живеться без дозвільної системи , це ви за нею з часів савєтів заскучали )) Не затримуйтеся на форумі- вперед очко драїти , після індусів і нігерів ))
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Ну так а шо зробиш, шо змогли те й придбали... ну хоч так, це краще ніж ніяк.
Багато хто, та і я теж зраділи хоч би й старенькій тульці 50-х років.
Вбиває не зброя а людина
Ви ж на легковику по городу не їздите?
Автомат то для ближнього бою
А ота гвинтівка то для ценителів - для полювання на худобу
А от гладкоствол для чатування - для хоробрих, з хати чи зза вугла чи кущів стрелити
Ви мабуть в армії не служили?
Мені не довелось бути в боях і я не жалкую.
Мірятися з вами нічим не хочу і не буду.
А діяти буду по ситуації, і вас це не обходить
Нажаль тут нема можливості внести вас у такий список щоб і не бачити.
зібрати/розібрати АКМ.
Аж он коли пригодилось.
И охотничье с ночными прицелами нормально работает ... Отряд ваш потеряется там где люди охотятся пол жизни
Ми знаходимося на своїй землі і якісь загарбники теоретичні нас не мають лякати.
Слава нації!!!
Придет ***** - дадим по морде!
Не придет - жертв протестующих на Майдане будет гораздо меньше.