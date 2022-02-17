"Это идут прилеты. Страшно как-то", - русские оккупанты обстреливают окрестности прифронтовой Марьинки. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксированы звуки обстрела российскими оккупантами территории у прифронтовой Марьинки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышны звуки нескольких взрывов, а сделана она в центре Марьинки.

"Как мне объяснили, это идут прилеты. Страшно как-то", - говорит женщина, которая проводит съемку.

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