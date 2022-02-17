"Это идут прилеты. Страшно как-то", - русские оккупанты обстреливают окрестности прифронтовой Марьинки. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором зафиксированы звуки обстрела российскими оккупантами территории у прифронтовой Марьинки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышны звуки нескольких взрывов, а сделана она в центре Марьинки.
"Как мне объяснили, это идут прилеты. Страшно как-то", - говорит женщина, которая проводит съемку.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
17 лютого 2022, 10:28 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748606.html ЗЕлений ублюдок продовжує "лякати"" олігархів, даруючи олігарху-бандиту державні компанії
Ви бачили, як святкував день народження бізнес-партнер Зеленського - Ігор Коломойський?
В фільмі Ткача ви не побачили головного - а який же подарунок другові подарує його Президент.
Це тому, що дарувати будуть сьогодні, о 12:30.
Коломойський отримає цілу державну компанію «Укрнафту» і 9 млрд доларів.
Під прикриттям близької війни, 9 млрд м3 газу піде олігарху. Це - на секунду - 85% всього запасу в підземних сховищах.
Так званий поділ Укрнафти, за яким олігарх монополізує весь видобуток нафти і забере всі запаси газу в сховищах, стане повним монополістом на ринку нафтопродуктів - є найбільшою корупційною аферою в історії України!
І цю аферу Зеленський вирішив провернути саме в той час, коли Україна і весь західний світ готується відбивати вторгнення російських танків. Коли США і ЄС екстрено надають Україні кредити для спасіння економіки. Коли Нацбанк розпродує резерви для утримання курсу гривні.
І в цей же самий час Зеленський просто так дарує своєму бізнес-партнеру від олігархів 9 млрд доларів і державну «Укрнафту».
С праздничком, дорогой Игорь Валерьевич!
О.Гончаренко
А при "перемирии" от ЗЕ- ЗСУ отвели с укрепленных позиций, сдали сепарам серую зону, запретили разведку, антиснайперские группы, минировать подходы...
Что будет делать волк, если сторож курятника отдал ему на одну курицу в надежде откупиться? Возьмет еще и еще
*** шить нужно ответкой, наваливать в два раза больше, война так война...
https://fb.watch/benivbZ8Oa/