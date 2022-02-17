"Пьют и торгуют топливом": что говорят в Беларуси о российских военных, прибывших на учения. ВИДЕО
Как сообщают очевидцы, российские солдаты нарушают правила безопасности на железной дороге, многие мусорят, а также "теряют" средства индивидуальной защиты после разгрузки.
Россия перебросила в Беларусь тысячи своих военных для участия в учениях "Союзная решимость-2022", которые проходят с 10 по 20 февраля. Прибывшие на учения россияне много выпивают, а также продают дизельное топливо. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свободы, передает Цензор.НЕТ.
Журналистам рассказали, что россияне для разгрузки своих эшелонов использовали оборудование БелЖД, а не собственную технику. Из-за больших нагрузок оно начало ломаться. Также по прибытии россияне оставляют много мусора.
Часть войск прибывает в места, где проведение учений не анонсировалось, в частности в Хойники с 14-15 числа начали прибывать российские войска. Населённый пункт расположен примерно в 50 км от Украины. Военные селятся в окрестных лесах.
"Я лично видел движение гусеничной военной техники по улицам города. От него до границы с Украиной меньше 50 километров. Солдаты расселились в окрестных лесах. Они много пьют и продают дизтопливо. Они живут в палатках", - рассказал один из жителей города Хойники.
Часто россияне нарушают технику безопасности на железной дороге, выходя на центральные пути. Для разгрузки военной техники используются отдельные пути: сортировочные, ходовые или станционные. Однако русские солдаты выходят на центральные пути, где ходят обычные составы. И стоят, пока поезд не подъедет на расстояние до 200 метров. Машинистам приходится экстренно тормозить, чтобы не сбить военных.
Также в соцсетях публикуют кадры ДТП с транспортом в армии РФ.
Также заявляется, что часто после разгрузки эшелонов остается много бронежилетов, касок и теряемых средств защиты. Россияне оставляют много мусора за собой.
"Полные трехлитровые мешки с мусором валяются через каждые 20 метров на протяжении 3-х километров. Бутылки из-под водки, пустые пластиковые бутылки и пустые коробки из-под печенья", - рассказывает очевидец из Ельска (20 км от границы с Украиной).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лукашенко заявил, что часть российских боеприпасов останется в Беларуси.
"Мы договорились (откровенно вам говорю, хоть должен был уклониться от ответа на этот вопрос): если нам нужны какие-то боеприпасы, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь. Что касается техники. Я сегодня посмотрел: есть несколько видов перспективной техники, которая нам нужна. Искандер и не только. Мы будем эту технику закупать, и в качестве подарка получим от своих старших братьев", - заявил (https://www.belta.by/president/view/posle-uchenij-v-belarusi-mozhet-ostatsja-chast-rossijskih-***********-lukashenko-pojasnil-zachem-485313-2022/) диктатор.
При этом он отметил, что в Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы.
Ибо за водку, они и танки с градами продадут...
Есть, ЕСТЬ там партизаны "со стальными яйцами"... человек пять...
І що від Хойників усього 43 км дорогами до нової понтонної переправи і 110 км по рівному шоссе до моста через Прип'ять біля Чорнобиля.
https://flibusta.site/a/46639
http://www.secret-r.net/index.php/arkhiv-publikatsij/8-2008/vozvrashchenie-ordy.html
http://www.secret-r.net/index.php/arkhiv-publikatsij/8-2008/gibel-litvy.html
А продаж військового майна - це традиція століть.
И дела там ладили!
На перила мы насрали
И в рояль нагадили!"
("частушка" солдат-росіян в 1945 році - дід-фронтовик розказував)
Потім, получивши люлей на наступної станції, сіли з командиром на тепловоз, та поїхали шукати пропажу. Знайшли навіть без подряпин. Але ж потім ми довго та багато разів відповідали на питання суворих дядьків у погонах - навіщо ми скинули автомат, та з ким ми у змові. З усіма тими приколами типу - "твій друг зізнався що це ти, тепер тобі прямий шлях до білих ведмедів..."
Василий Ключеский.
(1841- 1911год)
- Изя, зачем россияне стараются захватить чужие земли,
ведь у них и своих ого-го.
- Ну и что, что ого-го? Свои-то они уже загадили.
пусть лучше здохнет, но при мне
Российская государственная стратегия: захватить, засрать и бросить, и снова захватить, засрать и бросить, и снова ...
Абхазія, Приднестрів я, Чечня, Осетія, Донбас, Крим, тепер Беларусь