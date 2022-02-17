"Пьют и торгуют топливом": что говорят в Беларуси о российских военных, прибывших на учения. ВИДЕО

Как сообщают очевидцы, российские солдаты нарушают правила безопасности на железной дороге, многие мусорят, а также "теряют" средства индивидуальной защиты после разгрузки.

Россия перебросила в Беларусь тысячи своих военных для участия в учениях "Союзная решимость-2022", которые проходят с 10 по 20 февраля. Прибывшие на учения россияне много выпивают, а также продают дизельное топливо. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свободы, передает Цензор.НЕТ.

Журналистам рассказали, что россияне для разгрузки своих эшелонов использовали оборудование БелЖД, а не собственную технику. Из-за больших нагрузок оно начало ломаться. Также по прибытии россияне оставляют много мусора.

Часть войск прибывает в места, где проведение учений не анонсировалось, в частности в Хойники с 14-15 числа начали прибывать российские войска. Населённый пункт расположен примерно в 50 км от Украины. Военные селятся в окрестных лесах.

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"Я лично видел движение гусеничной военной техники по улицам города. От него до границы с Украиной меньше 50 километров. Солдаты расселились в окрестных лесах. Они много пьют и продают дизтопливо. Они живут в палатках", - рассказал один из жителей города Хойники.

Часто россияне нарушают технику безопасности на железной дороге, выходя на центральные пути. Для разгрузки военной техники используются отдельные пути: сортировочные, ходовые или станционные. Однако русские солдаты выходят на центральные пути, где ходят обычные составы. И стоят, пока поезд не подъедет на расстояние до 200 метров. Машинистам приходится экстренно тормозить, чтобы не сбить военных.

Также в соцсетях публикуют кадры ДТП с транспортом в армии РФ.

Также заявляется, что часто после разгрузки эшелонов остается много бронежилетов, касок и теряемых средств защиты. Россияне оставляют много мусора за собой.

"Полные трехлитровые мешки с мусором валяются через каждые 20 метров на протяжении 3-х километров. Бутылки из-под водки, пустые пластиковые бутылки и пустые коробки из-под печенья", - рассказывает очевидец из Ельска (20 км от границы с Украиной).

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