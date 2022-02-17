Проект "Без цензуры": Онлайн-голосование - чтобы впихнуть Украине Минск-2 на условиях России? ВИДЕО

Почему Россия начала обстрелы на фронте? И какие процессы в Верховной Раде могут иметь отношение к обострению на Донбассе?

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что скрывается за идеями онлайн-голосования. И как это может помочь впихнуть Украине Минск-2 на условиях России.

Почему онлайн-голосование – это большая опасность? Почему "слуги народа" так резко начали продвигать эту возможность? И как гибридное голосование может – при большом желании – помочь впихнуть Украине Минск-2 на условиях России.



