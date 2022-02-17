Проект "Без цензуры": Онлайн-голосование - чтобы впихнуть Украине Минск-2 на условиях России? ВИДЕО
Почему Россия начала обстрелы на фронте? И какие процессы в Верховной Раде могут иметь отношение к обострению на Донбассе?
Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что скрывается за идеями онлайн-голосования. И как это может помочь впихнуть Украине Минск-2 на условиях России.
Почему онлайн-голосование – это большая опасность? Почему "слуги народа" так резко начали продвигать эту возможность? И как гибридное голосование может – при большом желании – помочь впихнуть Украине Минск-2 на условиях России.
Топ комментарии
+8 Иннокентий beer
показать весь комментарий17.02.2022 17:24
+6 Николай Петров #500125
показать весь комментарий17.02.2022 17:16
+6 Kharkovchanin Kharkovchanin
показать весь комментарий17.02.2022 18:07
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В нашій краіні таке голосування заборонено!
Більше того, то можливо тільки для чесних та відповідальних людей.
А враховуючи те що в нас при владі одні негідники брехуни та зрадники я би їм взагалі голосувати та приймати закони заборонив та розігнав нахер