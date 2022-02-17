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Проект "Без цензуры": Онлайн-голосование - чтобы впихнуть Украине Минск-2 на условиях России? ВИДЕО

Почему Россия начала обстрелы на фронте? И какие процессы в Верховной Раде могут иметь отношение к обострению на Донбассе?

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что скрывается за идеями онлайн-голосования. И как это может помочь впихнуть Украине Минск-2 на условиях России.

Почему онлайн-голосование – это большая опасность? Почему "слуги народа" так резко начали продвигать эту возможность? И как гибридное голосование может – при большом желании – помочь впихнуть Украине Минск-2 на условиях России.


Автор: 

обстрел (27151) россия (95526) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+8
в рашке.
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17.02.2022 17:24
+6
У багатьох це де наприклад?
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17.02.2022 17:16
+6
Це вигідно слугам, бо голосів все менш та менш, а ще не всі за засіданнях бувають. А так - кнопку клацнув, а сам може на Гаваях бути... Та і навіщо на роботу в Раду ходити?
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17.02.2022 18:07
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У багатьох це де наприклад?
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17.02.2022 17:16 Ответить
в рашке.
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17.02.2022 17:24 Ответить
Отаке пише типове зе-бидло. "У багатьох країнах", "західна практика", "ви тільки гадите" та ін. А коли цій істоті задаєш уточнюючи питання "А де?", "Ви вважаєте в даній ситуації це розумно?" - воно зливається, або починає молоти відверту "дічь"
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17.02.2022 17:37 Ответить
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17.02.2022 17:50 Ответить
ага голосування на пеньках та з багажнику авто у под'езда чисто кацапський винахід
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17.02.2022 18:50 Ответить
ти теж хочеш підтертися нашою конституцією?
В нашій краіні таке голосування заборонено!
Більше того, то можливо тільки для чесних та відповідальних людей.
А враховуючи те що в нас при владі одні негідники брехуни та зрадники я би їм взагалі голосувати та приймати закони заборонив та розігнав нахер
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17.02.2022 18:48 Ответить
Ты чьих будешь, ботяра?
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17.02.2022 18:17 Ответить
Це вигідно слугам, бо голосів все менш та менш, а ще не всі за засіданнях бувають. А так - кнопку клацнув, а сам може на Гаваях бути... Та і навіщо на роботу в Раду ходити?
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17.02.2022 18:07 Ответить
Да уж, опять на конституцию нагадили. Ну какое онлайн голосование? Это грозит знаете чем? Будущим режимом, вот чем.
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17.02.2022 20:13 Ответить
Виїхали закордон - проголосували за капітуляцію і зраду інтересів - добре прибарахлились і отримали статус біженця від злих крестьян-бандерівців
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17.02.2022 20:57 Ответить
 
 