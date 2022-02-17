Инфографика минобороны Великобритании о возможной атаке сил РФ на Украину (на английском языке). ВИДЕО

Министерство обороны Великобритании подготовило инфографику о ситуации на границах Украины.

Инфографика опубликована в твиттере минобороны Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не видим доказательств того, что российские войска уходят из пограничных регионов Украины. Россия сохраняет значительное военное присутствие и может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения", - говорится в сообщении.

Согласно данным британской разведки, российские войска совершат нападение в два этапа: