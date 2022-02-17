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Инфографика минобороны Великобритании о возможной атаке сил РФ на Украину (на английском языке). ВИДЕО

Министерство обороны Великобритании подготовило инфографику о ситуации на границах Украины.

Инфографика опубликована в твиттере минобороны Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не видим доказательств того, что российские войска уходят из пограничных регионов Украины. Россия сохраняет значительное военное присутствие и может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения", - говорится в сообщении.

Инфографика минобороны Великобритании о возможной атаке сил РФ на Украину (на английском языке) 01

Согласно данным британской разведки, российские войска совершат нападение в два этапа:

  • На первом этапе российская армия атакует Киев и замковое кольцо у Днепра по всей Восточной Украине.
  • На втором этапе войска РФ пойдут на Одессу и двинутся мимо Умани на Запад.

Автор: 

Великобритания (4956) россия (95526)


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Топ комментарии
+87
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17.02.2022 20:12
+35
головне обрати блазня під час війни , хуже не буде ! ну що зебарани вам ще досі смішно чи вже від сміху животи болять ?
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17.02.2022 20:26
+22
Великобритания закрыла программу получения инвесторских виз первого уровня (так называемых «золотых» виз), а также инициировала пересмотр статуса всех, кто ее получил.

Об этом 17 февраля сообщила в Twitter министр внутренних дел страны Прити Пател.

«Я закрыла визу инвестора первого уровня с немедленным вступлением в силу после нашей проверки всех выданных. Это только начало нашей возобновленной борьбы с мошенничеством и незаконным финансированием. Наш предстоящий План действий по борьбе с мошенничеством и закон об экономических преступлениях лучше защитят налогоплательщиков», - написала она.
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17.02.2022 20:23
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Страница 2 из 2
И без перевода по картинкам понятно что туПин куйло ‼️
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17.02.2022 20:38 Ответить
Да они Чечню и Дагестан до сих пор зачистить не могут. В Ираке американцы обосрались с построением нового государства. Сирию никак не очистят от Игила и Асада. Промолчу про Афганистан. Какой захват Украины? Кем? Тем сопливым молодняком, которого ***** Шойгу в армию призвал? Пойдут первые трупаки и этот молодняк слезами изойдет. Это же будет не прогулка в ночной клуб за девками
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17.02.2022 20:45 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
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17.02.2022 20:46 Ответить
було б добре, щоб до пекла вони потрапили вже підсмаженими...
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17.02.2022 20:49 Ответить
В первую очередь нужно заходить в Приднестровье и брать в оцепление кацапскую групировку.Потом будет хороший обменный фонд.А лучший выход это подрывать АЭС -Запорожскую и Южноукраинскую.Ну и ещё можно отбомбить по белорусской АЭС,чтоб знали говнюки как ложится под рашофашей.
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17.02.2022 20:49 Ответить
А навіщо ти пропонуєш Україну загадити радіацією,а чи не засланий ти козачок з будьонвкою на голові?
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17.02.2022 20:59 Ответить
Это сделает завоевание Восточной и Южной Украины для рашки бессмысленным занятием.
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17.02.2022 21:06 Ответить
А Українців куди ти пропонуєш діти?
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17.02.2022 21:08 Ответить
Украинцы должны будут покинуть эти территории.Но рашке они тоже не достанутся.
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17.02.2022 21:10 Ответить
Українці не повинні покидати свої землі,твоя пропозиція дуже хибна і видає в тобі какцапа.
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17.02.2022 21:18 Ответить
Их не будут спрашивать.Если Запад нас предаст и не закроет нам небо,мы эти территории потеряем на десятки если не на сотни лет.Лучше сделать их непригодными для жизни по принципу "так не доставайся ты никому"
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17.02.2022 22:20 Ответить
Тебе кацапе треба повісити одразу після бені і зебанутого осла
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17.02.2022 22:49 Ответить
Ну ты и мудак...
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17.02.2022 21:19 Ответить
думают одно,говорят другое,делают третье,а получается четвертое...
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17.02.2022 20:51 Ответить
Шановні українці, я не бачу у ваших коментарях розумної думки, наприклад "Давайте молитися до нашого Господа, який є цар царів, і має всю владу і силу щоб зупинити війну, дати нам мир по милості своїй, і дати мудрості нашому керівництву"
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17.02.2022 20:55 Ответить
Зараз дочистю кулумет і помолюсь, за мир,от тільки як переможем какцапів так і настане мир!
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17.02.2022 21:04 Ответить
"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. " 🙏🙏🙏
Библия Псалом 126
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18.02.2022 16:12 Ответить
Вы - верующий?
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17.02.2022 21:06 Ответить
Он идиот.
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17.02.2022 21:16 Ответить
Время Господь покажет...
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17.02.2022 22:15 Ответить
ага, в их сегодняшнем "боевом расчёте" )
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17.02.2022 21:17 Ответить
Я - да.
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17.02.2022 22:14 Ответить
Бог помагает только евреям.Так в Библии написано.
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17.02.2022 21:12 Ответить
Дык, евреи библию ни во что не ставят. У них свой коран.
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17.02.2022 21:19 Ответить
То ви до Нового заповіту не дочитали (Ключове,-НОВИЙ)
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17.02.2022 21:24 Ответить
Не лгите на истину.
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17.02.2022 22:16 Ответить
Сам Иисус сказал,что пришел в этот мир спасать "заблудших овец Израиля",а остальные народы сравнил с собаками.
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17.02.2022 22:25 Ответить
А Вы дальше почитайте. Пока Бог Вам дает эту возможность.
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17.02.2022 22:42 Ответить
Я все читал,но там была оговорка по Фрейду.
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17.02.2022 23:58 Ответить
🤝🙏
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18.02.2022 16:14 Ответить
Я во всякую эзоиерику не верю, только в разум, логику и здравый смысл.
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17.02.2022 21:21 Ответить
Христианство - не эзотерика.
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17.02.2022 22:17 Ответить
Любая религия иррациональна и в первую очередь - бизнес, причем очень выгодный.
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17.02.2022 22:24 Ответить
Шановні, всн що я бачу в коментарях:

- шоб вони москалі здохли!
- наші солдати і ми козаки надерем москалям зад!
- Зеленскій тупа коза

але все це глупості, це не допоможе виграти війну
а те що ви молитву висміюєте, це вам самим сором, і самі собі гірше робите
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17.02.2022 21:22 Ответить
Вы - верующий?
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17.02.2022 21:54 Ответить
так я вірю що інсує Бог який створив цей світ
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17.02.2022 22:08 Ответить
Е-е-еее... Спочатку була Сингулярність Ґінунґаґап, у якій існував біполярний потенціал Муспельхеймар (+) і Ніфльхеймар (-). Потім - джерело Хвергельмір, який порушив еквілібріум, довів масу до критичної і став іскрою Кварк-Глюонного Аудхумла-Плазменного Народження Мультиверсуму. І постав Іґґдрасіль, пробивши Дев'ять Світів - але то інша історія...
Запитання: на якому з етапів серед цих монструозних енергій з'являється бог?
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17.02.2022 23:27 Ответить
Ого как глубоко....
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17.02.2022 23:56 Ответить
Народження Всесвіту у скандинавській міфології. До речі, картина дуже близька до ******** наукової моделі.
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18.02.2022 00:01 Ответить
Як же правi...Який же iспит проходе наша Ненька... Господь наша сила та
наш захист! I хто це не розумiе, той дурень...
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18.02.2022 16:40 Ответить
Я молюсь 🙏🙏🙏
"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. "
Библия Псалом 126



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18.02.2022 16:08 Ответить
Благодарим за бдительность, и за это тоже.....RRR7214
Royal Air Force в патруле.....👍🏻
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17.02.2022 21:14 Ответить
Не только, бриты, американские блекхоуки тоже патрулируют
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17.02.2022 21:29 Ответить
Я в теме...
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17.02.2022 21:34 Ответить
А чому б на цій мапі не показати як феодальний окрук Білорусь атакує Польшу - країну НАТО і РФ отримує другий фланг з США та Британією? Може б тоді Путін задумався краще?
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17.02.2022 21:19 Ответить
Хароший план.Ульотний.У мене теж є,виміняний на косячок і снікерс у дзюрела з ГУР МО:
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17.02.2022 21:22 Ответить
Для таких операций нужно иметь по настоящемужелезные яйца, но я лично - только за.
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17.02.2022 21:31 Ответить
По мацкві краще намалювати пунктирну лінію із схематичним зображенням балістичної боєголовки... з будь-якого напрямку (наприклад, Трайдент-2 з субмарини з-під криги Арктики)...
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17.02.2022 23:31 Ответить
чМоксєлі, дрочіть гузно і марш до чеченців на бутилку !
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17.02.2022 21:46 Ответить
На территории Чернобыльской зоны отчуждения в районе заброшенного белорусского села Вепры российские военные навели мост через реку Припять. От Припяти до Киева - около 150 км.

https://news.liga.net/politics/news/rossiyskie-*******-naveli-most-cherez-pripyat-na-granitse-s-ukrainoy-insider
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17.02.2022 22:36 Ответить
Летс ми Спик форм май Хар ин инглиш
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17.02.2022 22:45 Ответить
Он воно як...
Дніпро виходить другий по важливості після Київа.
Ну що ж будіть осла, хай терміново дає команду роздати зброю в першу чергу київлянам, дніпропетровцям і харків'янам
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17.02.2022 23:01 Ответить
Днепровцам? Днепрчанам? Днепрянам? О каком пете речь?
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18.02.2022 01:38 Ответить
Будапешт 1994 дерьмо , кто подписал - мрази и предатели. Имею право взорвать саркофаг. Сами виноваты. Умираю но не сдаюсь...
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18.02.2022 00:19 Ответить
А де вони візьмуть стільки рабокацапов щоб здійснити такий план? Баби ісчо НЄ наражалі.... 140к не достатньо для такої атаки, та й Українці вже навчилися знешкоджувати кацапню.
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18.02.2022 12:05 Ответить
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