Инфографика минобороны Великобритании о возможной атаке сил РФ на Украину (на английском языке). ВИДЕО
Министерство обороны Великобритании подготовило инфографику о ситуации на границах Украины.
Инфографика опубликована в твиттере минобороны Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы не видим доказательств того, что российские войска уходят из пограничных регионов Украины. Россия сохраняет значительное военное присутствие и может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения", - говорится в сообщении.
Согласно данным британской разведки, российские войска совершат нападение в два этапа:
- На первом этапе российская армия атакует Киев и замковое кольцо у Днепра по всей Восточной Украине.
- На втором этапе войска РФ пойдут на Одессу и двинутся мимо Умани на Запад.
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2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. " 🙏🙏🙏
Библия Псалом 126
ВремяГосподь покажет...
- шоб вони москалі здохли!
- наші солдати і ми козаки надерем москалям зад!
- Зеленскій тупа коза
але все це глупості, це не допоможе виграти війну
а те що ви молитву висміюєте, це вам самим сором, і самі собі гірше робите
Запитання: на якому з етапів серед цих монструозних енергій з'являється бог?
наш захист! I хто це не розумiе, той дурень...
"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. "
Библия Псалом 126
Royal Air Force в патруле.....👍🏻
https://news.liga.net/politics/news/rossiyskie-*******-naveli-most-cherez-pripyat-na-granitse-s-ukrainoy-insider
Дніпро виходить другий по важливості після Київа.
Ну що ж будіть осла, хай терміново дає команду роздати зброю в першу чергу київлянам, дніпропетровцям і харків'янам