Окопная война: "Бойцы ВСУ взяли в плен наемников РФ. Я разговаривал с ними, жаль, что их отпустили и они снова воевали против нас", - доброволец Олег Ревега. ВИДЕО
Мы сегодня ведем репортаж из Черновцов. В гостях программы – доброволец, общественный деятель, волонтер Олег Ревега.
Он попал на фронт, когда шли бои за Дебальцево. Олегу с побратимами пришлось вывозить наших раненых под обстрелами российской артиллерии, рассказал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Тогда ему удалось заснять российских наемников, попавших в плен к бойцам ВСУ (часть этого видео будет в нашем репортаже).
В свободное от боев время Олег организовывал поездки детей из Донецкой области в западные регионы Украины.
Если коротко, то смотрите нашу сегодняшнюю рубрику и вы увидите и услышите:
- бои за Дебальцево;
- встреча с пленными противниками;
- готовы ли Черновцы защищать свой город и страну от российских оккупантов;
- каково быть оператором БПЛА и корректировать нашу артиллерию.
Вы поняли – будет интересно. Поэтому смотрите нашу рубрику "Окопная война" и узнайте тех, кто защищает нашу страну.
Пожалуйста, подождите...
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ПОПЫТКА К БЕГСТВУ
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