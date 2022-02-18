Окопная война: "Бойцы ВСУ взяли в плен наемников РФ. Я разговаривал с ними, жаль, что их отпустили и они снова воевали против нас", - доброволец Олег Ревега. ВИДЕО

Мы сегодня ведем репортаж из Черновцов. В гостях программы – доброволец, общественный деятель, волонтер Олег Ревега.

Он попал на фронт, когда шли бои за Дебальцево. Олегу с побратимами пришлось вывозить наших раненых под обстрелами российской артиллерии, рассказал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Тогда ему удалось заснять российских наемников, попавших в плен к бойцам ВСУ (часть этого видео будет в нашем репортаже).

Смотрите также: Окопная война: "Тысячи ровенчан воевали за эти годы, пусть теперь попробуют россияне "прийти" к нам. Это будет последнее, что они увидят" – волонтер Александр Онищук. ВИДЕО

В свободное от боев время Олег организовывал поездки детей из Донецкой области в западные регионы Украины.

Если коротко, то смотрите нашу сегодняшнюю рубрику и вы увидите и услышите:

- бои за Дебальцево;

- встреча с пленными противниками;

- готовы ли Черновцы защищать свой город и страну от российских оккупантов;

- каково быть оператором БПЛА и корректировать нашу артиллерию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Окопная война: "Тысячи украинских воинов до сих пор находятся в окопах. Однако не нужно забывать тех, кто уже прошел через эти окопы", - ветеран Сергей Коновал. ВИДЕО

Вы поняли – будет интересно. Поэтому смотрите нашу рубрику "Окопная война" и узнайте тех, кто защищает нашу страну.