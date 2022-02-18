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Новости Видео Война
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Окопная война: "Бойцы ВСУ взяли в плен наемников РФ. Я разговаривал с ними, жаль, что их отпустили и они снова воевали против нас", - доброволец Олег Ревега. ВИДЕО

Мы сегодня ведем репортаж из Черновцов. В гостях программы – доброволец, общественный деятель, волонтер Олег Ревега.

Он попал на фронт, когда шли бои за Дебальцево. Олегу с побратимами пришлось вывозить наших раненых под обстрелами российской артиллерии, рассказал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Тогда ему удалось заснять российских наемников, попавших в плен к бойцам ВСУ (часть этого видео будет в нашем репортаже).

Смотрите также: Окопная война: "Тысячи ровенчан воевали за эти годы, пусть теперь попробуют россияне "прийти" к нам. Это будет последнее, что они увидят" – волонтер Александр Онищук. ВИДЕО

В свободное от боев время Олег организовывал поездки детей из Донецкой области в западные регионы Украины.

Если коротко, то смотрите нашу сегодняшнюю рубрику и вы увидите и услышите:

- бои за Дебальцево;

- встреча с пленными противниками;

- готовы ли Черновцы защищать свой город и страну от российских оккупантов;

- каково быть оператором БПЛА и корректировать нашу артиллерию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Окопная война: "Тысячи украинских воинов до сих пор находятся в окопах. Однако не нужно забывать тех, кто уже прошел через эти окопы", - ветеран Сергей Коновал. ВИДЕО

Вы поняли – будет интересно. Поэтому смотрите нашу рубрику "Окопная война" и узнайте тех, кто защищает нашу страну.

Автор: 

Черновцы (676) добровольцы (1165) Дебальцево (648) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+36
Украинский народ слишком добрый и гуманный. Потому и воюют,что отпускают. Знали бы,что билет только в один конец,не перлись бы
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18.02.2022 09:54
+21
Треба зразу без суда на місці...
Але спочатку хай яму собі викопають щоб не смерділи!
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18.02.2022 10:10
+8
Растреливать тварей с пометкой.
ПОПЫТКА К БЕГСТВУ
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18.02.2022 10:19
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Украинский народ слишком добрый и гуманный. Потому и воюют,что отпускают. Знали бы,что билет только в один конец,не перлись бы
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18.02.2022 09:54 Ответить
Надо хоть колени простреливать. Памятка на всю жизнь будет.
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18.02.2022 11:31 Ответить
Треба зразу без суда на місці...
Але спочатку хай яму собі викопають щоб не смерділи!
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18.02.2022 10:10 Ответить
Растреливать тварей с пометкой.
ПОПЫТКА К БЕГСТВУ
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18.02.2022 10:19 Ответить
Розстрілювати тварюк без всяких поміток.....адже тварюки і все!!
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16.07.2022 18:37 Ответить
Россия в 2019году вышла из Женевской конвенции!
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18.02.2022 10:27 Ответить
Женевская конвенция не распространяется на террористов
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18.02.2022 11:04 Ответить
Молодцы!!!
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18.02.2022 10:30 Ответить
Скоріше за все їх не відпустили,а кегебятіна їх просто продала.
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18.02.2022 11:19 Ответить
Поэтому после первичного допроса их нужно сразу РАССТРЕЛИВАТЬ или вешать
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18.02.2022 13:45 Ответить
Старе Бандерівське гасло
СМЕРТЬ москалям,, невтратить свою актуальність до останнього живого моZкаля!!
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16.07.2022 18:39 Ответить
 
 