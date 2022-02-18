"#бана в рот, бл#дь", - спортсмен ОКР Омелин готовится к старту на Олимпиаде в Пекине. ВИДЕО

Спортсмен ОКР Игорь Омелин выругался на старте соревнований по ски-кроссу на Олимпиаде в Пекине. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, брань россиянина попала в прямую трансляцию и украинский комментатор должен был извиняться перед зрителями.

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