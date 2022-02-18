"#бана в рот, бл#дь", - спортсмен ОКР Омелин готовится к старту на Олимпиаде в Пекине. ВИДЕО
Спортсмен ОКР Игорь Омелин выругался на старте соревнований по ски-кроссу на Олимпиаде в Пекине. Внимание! Нецензурная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, брань россиянина попала в прямую трансляцию и украинский комментатор должен был извиняться перед зрителями.
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+41 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.02.2022 09:50
+41 ruscrasher King
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+37 Sergio Bru
показать весь комментарий18.02.2022 09:51
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Это ж кацапы !!! Они не только так разговаривают, они так же и думают...
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Видео / Спорт 17-фев, 18:199 5 485 0
"Ненавижу! Вы все знали!" Российская фигуристка закатила истерику после "серебра" на ОИ-2022. видео
Российская фигуристка Александра Трусова не смогла сдержать эмоций и закатила бурную истерику после выступления в произвольной программе на Олимпиаде-2022. По итогам двух прокатов 17-летняя спортсменка стала второй и завоевала серебряную медаль турнира.
Однако этот результат невероятно расстроил уроженку Рязани, которая буквально "слетела с катушек" после завершения соревнований. Трусова в эмоциональной форме заявила своим тренерам, что ненавидит спорт, в котором ей на международной арене так и не удается завоевать "золото"
"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Не надо, пожалуйста, вы все знали! Все знали! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя", - заявила в слезах Александра.
Видео момента попало в прямую трансляцию соревнований в Пекине.
Кацики уже постарались с видео -
Видео недоступно
Видео удалено пользователем, который его добавил.
Но, думаю, найти можно.
Они его по всем новостям транслировали.
Кацапка, а если точнее, эрзя, с генетически заложенной завистью, склочностью...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ОКР - Олимпийский комитет России.