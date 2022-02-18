Российским пропагандистам разослали "темники" из Кремля: "Украина попрет на Донбасс" и будет "травить вождей "ДНР". ВИДЕО
Кремль распространил "темники" всем руководителям новостных агентств и телеканалов РФ. В них планируют распространять дезинформацию о якобы возможном "нападении Украины на Донбасс".
Об этом в Telegram сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
Так, российские журналисты предоставили темник, который распространили из администрации президента России всем руководителям новостных агентств и телеканалов РФ.
В них говорится следующее:
- в новостях и ток-шоу необходимо связать выступления Лаврова и Шойгу с заявлением Игоря Конашенкова (генерал, представитель Генштаба ВС РФ).
"Почему позиция Запада изменилась? Потому что они испугались жесткой и последовательной позиции России. Мы будем продолжать нашу линию твердо и последовательно".
- постоянно давать заявление Конашенкова по отводу войск России после учений.
В то же время, относительно интерпретации принятых решений журналистам советуют сосредоточиться на следующих месседжах:
"Мы достигли диалога с США и НАТО, мы "остудили" безумные головы в Киеве – в этом достигнуты серьезные результаты. Все уже почувствовали нашу силу и будут чувствовать ее в дальнейшем. "Кстати, что там на счет санкций? За что они их будут против нас вводить?
Также пропагандисты могут распространять идею о том, что Украина "бездумно попрет на Донбасс, а мы вынуждены будем защищать людей в Донецкой и Луганской Республиках, потому что обязаны это делать".
"Отдельная тема - истерика высоких государственных мужей и дам по поводу агрессии России. Салливан ("бомбардировка"), Трасс ("в любой момент"), Блумберг ("уже пять раз объявляли наступление") и так далее. Эвакуация посольств ("как там американцы во Львове хорошо обосновались?"). На обострение ситуации работали не мы, а они", - подытожил Цаплиенко.
Блогер Роман Шрайк отметил, что "россиянам усиленно втюхивают, что Украина готовится напасть на ОРДЛО". Также они заявляют о том, что якобы созданы планы захвата за 4 дня, лидеров "ДНР" отравят и другую ложь.
"Вместе со вчерашними обстрелами, все это говорит о том, что нас провоцируют вовсю, чтобы мы ответили. А если не ответим, они сами могут совершить теракт (о чем говорилось еще месяц назад) и пойти "мстить" Украине. Поэтому нам очень важно документировать все эти обстрелы и показывать всему миру, кто начал. К сожалению, верующих России все еще много", - подчеркнул Шрайк.
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А як там донька Лаврова в Вашингтоні добре облаштувалася ?
А син Медведєва в Каліфорнії добре поживає ???
Цей список можна ще добряче продовжити )))
Общался с одним совком. Это жесть и мрак. Существо на полеом серьёзе заявляет, что никто не вакциоеируется. Его уволили с работы за отсутствие вакцинации. Уволили... единственного из полусотни сотрудников.
Совок по прежнему кричит с пеной у рта - никто не вакционируется.
Ему говоришь, что на вакцинацию очереди, что публикуемая статистика говорит о более 65% граждан города которые вакционироввны одной или двумя дозами.
Упоротый совок в ответ заявляет... я не верю этой статистике, никто не вакционируется.
И да, этот совок не маразматический совок. Но он абсолютно всему вкрит, что скажет российский канал в телевизоре А нас совок искренне считает зомбированными. Это треш, конечно.
Но у нас, кстати, зеленая команда Зе, тоже пытается запустить свою совковую программу в Украине. Брежнев шоу, публичные вылизывания жопы Зе, многочисленные популистские и затратные пиар проекты, потужность людини опоеделчется умением потужно вылизывпть и так далее.
Там одна Верещук чего стоит. Там ума минимум. Существо не видит коррупцию в сверхкоррумпированной стране. Но тщательное вылизывание продвинуло её аж на мыныстра.
Это признак совка - вытравливать из своей среды инакомыслие и мозги.
Нас тоже хотят одебилить ради власти, которая совками рассматривается как гарантия личной безопасности
Жарти далекі від реальності, в стилі улюбленого расєянами "кварталу".
То ли еще будет Ой-Ой-Ой!
Иногда создаётся впечатление, что ботов там даже больше, чем обычных пользователей.
И дене на это рашка не жалеет.
А Украина централизовано не делает ничего.
Ранше ФРГ заберет Восточную Пруссию - Кенигсберг ( расеяне забыли,что должны были отдать Калининград еще в 1996г.).
А там так ждали возвращения в родную Германию!
Но скоро уже при Порохе главарям орков опять придется туго.
-вот прям от души орнул!!!
Не піщіть більш такого - відмова повертати окуповані території військовим шляхом рівняється добровільній відмові держави від таких територій. Збройні сили в цьому світі є не просто для краси.
2. Хорошо бы
3. Но нет
все знає про ії "многоходовочкі" наперед, бо частина спецслужб і військових Расєє
зливають свою країну