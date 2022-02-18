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Российским пропагандистам разослали "темники" из Кремля: "Украина попрет на Донбасс" и будет "травить вождей "ДНР". ВИДЕО

Кремль распространил "темники" всем руководителям новостных агентств и телеканалов РФ. В них планируют распространять дезинформацию о якобы возможном "нападении Украины на Донбасс".

Об этом в Telegram сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

Так, российские журналисты предоставили темник, который распространили из администрации президента России всем руководителям новостных агентств и телеканалов РФ.

В них говорится следующее:

- в новостях и ток-шоу необходимо связать выступления Лаврова и Шойгу с заявлением Игоря Конашенкова (генерал, представитель Генштаба ВС РФ).

Также смотрите: "Всех несогласных будут расстреливать без суда!", - новые ужасы кремлевских пропагандистов об Украине. ВИДЕО

"Почему позиция Запада изменилась? Потому что они испугались жесткой и последовательной позиции России. Мы будем продолжать нашу линию твердо и последовательно".

- постоянно давать заявление Конашенкова по отводу войск России после учений.

В то же время, относительно интерпретации принятых решений журналистам советуют сосредоточиться на следующих месседжах:

"Мы достигли диалога с США и НАТО, мы "остудили" безумные головы в Киеве – в этом достигнуты серьезные результаты. Все уже почувствовали нашу силу и будут чувствовать ее в дальнейшем. "Кстати, что там на счет санкций? За что они их будут против нас вводить?

Также пропагандисты могут распространять идею о том, что Украина "бездумно попрет на Донбасс, а мы вынуждены будем защищать людей в Донецкой и Луганской Республиках, потому что обязаны это делать".

"Отдельная тема - истерика высоких государственных мужей и дам по поводу агрессии России. Салливан ("бомбардировка"), Трасс ("в любой момент"), Блумберг ("уже пять раз объявляли наступление") и так далее. Эвакуация посольств ("как там американцы во Львове хорошо обосновались?"). На обострение ситуации работали не мы, а они", - подытожил Цаплиенко.

Блогер Роман Шрайк отметил, что "россиянам усиленно втюхивают, что Украина готовится напасть на ОРДЛО". Также они заявляют о том, что якобы созданы планы захвата за 4 дня, лидеров "ДНР" отравят и другую ложь.

"Вместе со вчерашними обстрелами, все это говорит о том, что нас провоцируют вовсю, чтобы мы ответили. А если не ответим, они сами могут совершить теракт (о чем говорилось еще месяц назад) и пойти "мстить" Украине. Поэтому нам очень важно документировать все эти обстрелы и показывать всему миру, кто начал. К сожалению, верующих России все еще много", - подчеркнул Шрайк.

Также читайте: Оккупанты распространяют фейки об обстреле Станицы Луганской, приписывая собственные военные преступления выдуманным "карателям", - Казанский

Автор: 

пропаганда (3675) россия (95497) Цаплиенко Андрей (36)


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Топ комментарии
+64
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18.02.2022 11:16
+36
Ватажки ДНР жим-жим зараз)))
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18.02.2022 11:10
+36
Так Американці у Львові нормально облаштувалися.
А як там донька Лаврова в Вашингтоні добре облаштувалася ?
А син Медведєва в Каліфорнії добре поживає ???
Цей список можна ще добряче продовжити )))
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18.02.2022 11:14
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Правила форума Совет форумчан
Ватажки ДНР жим-жим зараз)))
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18.02.2022 11:10 Ответить
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18.02.2022 11:16 Ответить
а фельдмаршал де?
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18.02.2022 11:21 Ответить
ПриЗЕдетом числиться
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18.02.2022 11:23 Ответить
у бабушки в Рейкьявике
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18.02.2022 11:23 Ответить
А він з фотіком, поряд з кобздоном
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18.02.2022 15:45 Ответить
Так мы и попрём на Донбасс, все оккупированные территории включительно с Крымом, будут освобождены. Рано или поздно, возможно только президент будет следующий.
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18.02.2022 11:22 Ответить
Вспоминается старый коллаж из сетипро геев - в морге лежит труп на большом пальце ноги бирка на верёвочке с надписью «Брал в рот, е. б а лся в попу- утилизирован».
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18.02.2022 12:46 Ответить
***** не хватает. Пока. Но это дело времени.
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19.02.2022 16:06 Ответить
Та нє,ми їх покатаємо в ліфті.
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18.02.2022 11:11 Ответить
Пенис Душилин фсе. Помягем
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18.02.2022 11:11 Ответить
То зверніться до ООН до ОБСЄ. Ви ж там члени, чи хто? Чого виєте на болотах?
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18.02.2022 11:12 Ответить
Так Американці у Львові нормально облаштувалися.
А як там донька Лаврова в Вашингтоні добре облаштувалася ?
А син Медведєва в Каліфорнії добре поживає ???
Цей список можна ще добряче продовжити )))
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18.02.2022 11:14 Ответить
Никаких верующих расеи нет. Все всё прекрасно видят и знают. Просто есть ооооочень личные интересы...
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18.02.2022 11:14 Ответить
Так они совки, которые живут в своей параллельной реальности.
Общался с одним совком. Это жесть и мрак. Существо на полеом серьёзе заявляет, что никто не вакциоеируется. Его уволили с работы за отсутствие вакцинации. Уволили... единственного из полусотни сотрудников.
Совок по прежнему кричит с пеной у рта - никто не вакционируется.
Ему говоришь, что на вакцинацию очереди, что публикуемая статистика говорит о более 65% граждан города которые вакционироввны одной или двумя дозами.
Упоротый совок в ответ заявляет... я не верю этой статистике, никто не вакционируется.
И да, этот совок не маразматический совок. Но он абсолютно всему вкрит, что скажет российский канал в телевизоре А нас совок искренне считает зомбированными. Это треш, конечно.
Но у нас, кстати, зеленая команда Зе, тоже пытается запустить свою совковую программу в Украине. Брежнев шоу, публичные вылизывания жопы Зе, многочисленные популистские и затратные пиар проекты, потужность людини опоеделчется умением потужно вылизывпть и так далее.
Там одна Верещук чего стоит. Там ума минимум. Существо не видит коррупцию в сверхкоррумпированной стране. Но тщательное вылизывание продвинуло её аж на мыныстра.
Это признак совка - вытравливать из своей среды инакомыслие и мозги.
Нас тоже хотят одебилить ради власти, которая совками рассматривается как гарантия личной безопасности
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18.02.2022 11:44 Ответить
я за отруєння !
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18.02.2022 11:14 Ответить
Лапанікав как всєгда кормят дєрьмом а ані єво жрут і просят дабавкі...
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18.02.2022 11:14 Ответить
...как абична у рукажопих лапатнікав всьо слєплєна із гавна і палак...
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18.02.2022 11:19 Ответить
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18.02.2022 11:17 Ответить
Бубочка высадил свою часть деревьев. Из обещанного миллиарда.
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19.02.2022 16:08 Ответить
Звичайно ми попремо, звичайно ми утилізуємо терористів!
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18.02.2022 11:18 Ответить
Бо навіщо на даунбас їхати? Треба біля себе труїти свінопсів, де живеш
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18.02.2022 11:18 Ответить
*Зєля буде травити ватажків ОРДЛИ.*

Жарти далекі від реальності, в стилі улюбленого расєянами "кварталу".
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18.02.2022 11:19 Ответить
Будет травить. Выхлопами своего тухеса, если репоеды перейдут границу.
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19.02.2022 16:10 Ответить
А кули травить там, достаточно оставить бутылку водки с добавкой метилового спирта в видном месте, они сами себя потравят.
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18.02.2022 11:19 Ответить
Якщо не тямиш - не "вумнічай" Етиловий спирт - своєрідний "антидот" етиловому - нарколог знайомий сказав Якщо людина отруєна метиловим спиртом то якщо дать йому етилового - дія метилового послаблюється І в частині випадків людину можна врятувать
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18.02.2022 12:09 Ответить
Так и есть, во первых добавка не нужна, лучше чистый метил. Человек не может отличить его на вкус или запах от этилового спирта. И действительно отравление метиловым спиртом лечат в частности через блокирование его действия этиловым спиртом. Причем быстрее всего через капельницу, концентрация естествненно очень сильно разбавленная физраствором.
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18.02.2022 12:32 Ответить
Ватажок - птица гордая, пока не отравишь, в ад не улетит. Вообще-то им должно быть сейчас неуютно, если об них заговорили в таком стиле в темниках. Есть смысл сбежать, пока могут.
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18.02.2022 11:22 Ответить
куда им теперь бежать?
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18.02.2022 11:35 Ответить
В Гаагу...
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18.02.2022 11:50 Ответить
ну да, в той тюрьме сложнее отравить.
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18.02.2022 11:54 Ответить
А ещё биндеровцы отравили Навального 😂😂
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18.02.2022 11:22 Ответить
Як подивишся кацапо-тв аж дух захватує - які ми каратєлі!
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18.02.2022 11:24 Ответить
А шо тема про распятых мальчиков и монтажную пену уже не работает !?
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18.02.2022 11:25 Ответить
Распятий мальчік Деніска Пушилін в трусіках с монтажной пеной взадє
То ли еще будет Ой-Ой-Ой!
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18.02.2022 11:32 Ответить
Лугандонская "разведка" и бутылку в ларьке с трудом добудет,а они какой-то бумагой с "планом захвата" махают. Это ж сидели...стрелочки малевали. Тьфу,дегенераты блеать.
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18.02.2022 11:31 Ответить
Три года насмарку. При Пете и ВСУ шли вперед и главарей - ублюдков на ноль умножали, а при Зелебени об этом можно только вспоминать. Только идиоты и враги могли голосовать в условиях войны за уклониста, шута и труса
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18.02.2022 11:31 Ответить
Украина не попрет на Дянбаасс! Кишка тонка. Вы сами оттуда уйдете. А вожди ЛДНР сбегут первыми.
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18.02.2022 11:32 Ответить
А вот на месте Пушилина я бы уже занервничала. Это значит, что срок его использования Мацквой как "великого лидера "типа ополченцев"" подходит к концу и единственное на что он еще для Мацквы пригоден, так это роль погибшего "от рук злостных бандеровцев" патриота русского мира и новый повод начать наступать. Интересно, а травить новичком будут?
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18.02.2022 11:40 Ответить
Эти месседжи в англоязычном твиттере уже вовсю русские боты распространяют целый месяц как минимум.
Иногда создаётся впечатление, что ботов там даже больше, чем обычных пользователей.
И дене на это рашка не жалеет.
А Украина централизовано не делает ничего.

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18.02.2022 11:44 Ответить
вождей лднр потравят как крыс..., ну туда им и дорога, конечно..., ну а они сами, интересно, тоже не против... в интересах старших братьев...
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18.02.2022 11:53 Ответить
Освободить донбас до Ростова и Воронежа?
Ранше ФРГ заберет Восточную Пруссию - Кенигсберг ( расеяне забыли,что должны были отдать Калининград еще в 1996г.).
А там так ждали возвращения в родную Германию!
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18.02.2022 12:10 Ответить
А теперь чепушилинам стоит напрячься, маскавиты свои дома взрывают, дабы повод придумать, а тут какойто мммшник...тьфу на него......тьфу на него еще раз.
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18.02.2022 12:11 Ответить
Мені цікаво - а куди подівся Плотніцький? "Щойно був і хутко зник!" І ніде вже скільки часу не "відсвічує"!
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18.02.2022 12:13 Ответить
"Злі язики" кажуть - у СІЗО він, на Росії. Мабуть крав багато та не ділився...
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18.02.2022 12:20 Ответить
Кілька років? Так його дешевше відправить раків годувать!
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18.02.2022 12:45 Ответить
Вони ж не можуть афішувати процесуальні дії по ньому, бо це їхній кадр - тож усе "інкогніто". А може й дійсно - спалили десь у крематорії КДБ...
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18.02.2022 13:16 Ответить
Травить? Да их в кипятке варить надо. Они это заработали.
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18.02.2022 12:21 Ответить
При ЗЕ не попрет и травить орков не начнет. Того и гляди ЗЕленые еще и пенсии оркам назначат (привети Верещук).

Но скоро уже при Порохе главарям орков опять придется туго.
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18.02.2022 12:34 Ответить
с 16го это уже два дня прошло, как минимум Донецк уже должен быть "захвачен" ВСУ а все дети сьедены.
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18.02.2022 12:39 Ответить
Мне сегодня приснился мальчик вовик путлер в красных трусиках, распятый на доске объявлений в Ростове.
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18.02.2022 12:49 Ответить
"Ми досягли діалогу з США та НАТО, ми "охолонули" безумні голови в Києві - в цьому досягнуто серйозних результатів. Всі вже відчули нашу силу і відчуватимуть її надалі. "До речі, що там на рахунок санкцій? За що вони їх будуть проти нас вводити?"

-вот прям от души орнул!!!
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18.02.2022 12:50 Ответить
Да на хера нам сей час эта Дырка , еще и населенная ватниками. Просто если бы у Осла был мозг , то именно сей час ВР проголосовала закон , что мы признаем эту территорию оккупированной и в законодательном порядке отказываемся от возвращения этих территорий силовым путем. Это резко поломало бы планы *****.
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18.02.2022 12:56 Ответить
Це не вихід бо звяже руки нашим військовим і спецслужбам на всі операції на окупованій території Донбаса. Навіть вогонь у відповідь на обстріл сепарі і кацапів тоді не можна буде відкрити скоріш за все.
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18.02.2022 15:18 Ответить
Спецоперация не относиться к боевым действиям , это по поводу спецуры , и не кто и не каким законом не то что в Украине , а в мире , не может запретить своей армии вести оборону , если надо даже активную.
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18.02.2022 20:15 Ответить
Спецоперація це також військові дії, особливо на Донбасі. СБУ там вже давно не проводила окремі операції, все проходить через штаб АТО/ ООС. Про оборону, то тут немає сенсу, бо там де кацапи там будуть постійні провокації, тоб то гібридна віна.
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18.02.2022 21:16 Ответить
Я понял объяснять бесполезно.
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18.02.2022 21:24 Ответить
ВР проголосовала закон , что мы признаем эту территорию оккупированной и в законодательном порядке отказываемся от возвращения этих территорий силовым путем

Не піщіть більш такого - відмова повертати окуповані території військовим шляхом рівняється добровільній відмові держави від таких територій. Збройні сили в цьому світі є не просто для краси.
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18.02.2022 23:12 Ответить
1. Спасибо за планы.

2. Хорошо бы

3. Но нет
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18.02.2022 13:13 Ответить
Пещерна Московія все робить по радянськи через дупу - Захід завжди попереду і
все знає про ії "многоходовочкі" наперед, бо частина спецслужб і військових Расєє
зливають свою країну
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18.02.2022 15:16 Ответить
https://youtu.be/PzDxesbseG8 "Если мы не "долбанём" по Украине, мы проиграем выборы!" Заявляют политики, и другая "элита" РФ
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18.02.2022 17:49 Ответить
Пенис Душилин уже готов к походу.....Может пока не на Лондон , но на Ашан в Мариуполе готов... Тока кто ему позволит ? Перенаправьте хероя в Донецкую психбольницу.
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18.02.2022 17:57 Ответить
Сцыте кацапские сепары? Правильно сцыте, продолжайте не останавливаясь.
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18.02.2022 19:34 Ответить
Евакуація сепарів з Лугандону. Десь у сибірських є*енях:
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18.02.2022 19:53 Ответить
А 8 ЛЕТ ЧЕГО ЖДАЛИ !?)
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19.02.2022 07:25 Ответить
 
 