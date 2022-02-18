Российским пропагандистам разослали "темники" из Кремля: "Украина попрет на Донбасс" и будет "травить вождей "ДНР". ВИДЕО

Кремль распространил "темники" всем руководителям новостных агентств и телеканалов РФ. В них планируют распространять дезинформацию о якобы возможном "нападении Украины на Донбасс".

Об этом в Telegram сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

Так, российские журналисты предоставили темник, который распространили из администрации президента России всем руководителям новостных агентств и телеканалов РФ.

В них говорится следующее:

- в новостях и ток-шоу необходимо связать выступления Лаврова и Шойгу с заявлением Игоря Конашенкова (генерал, представитель Генштаба ВС РФ).

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"Почему позиция Запада изменилась? Потому что они испугались жесткой и последовательной позиции России. Мы будем продолжать нашу линию твердо и последовательно".

- постоянно давать заявление Конашенкова по отводу войск России после учений.

В то же время, относительно интерпретации принятых решений журналистам советуют сосредоточиться на следующих месседжах:

"Мы достигли диалога с США и НАТО, мы "остудили" безумные головы в Киеве – в этом достигнуты серьезные результаты. Все уже почувствовали нашу силу и будут чувствовать ее в дальнейшем. "Кстати, что там на счет санкций? За что они их будут против нас вводить?

Также пропагандисты могут распространять идею о том, что Украина "бездумно попрет на Донбасс, а мы вынуждены будем защищать людей в Донецкой и Луганской Республиках, потому что обязаны это делать".

"Отдельная тема - истерика высоких государственных мужей и дам по поводу агрессии России. Салливан ("бомбардировка"), Трасс ("в любой момент"), Блумберг ("уже пять раз объявляли наступление") и так далее. Эвакуация посольств ("как там американцы во Львове хорошо обосновались?"). На обострение ситуации работали не мы, а они", - подытожил Цаплиенко.

Блогер Роман Шрайк отметил, что "россиянам усиленно втюхивают, что Украина готовится напасть на ОРДЛО". Также они заявляют о том, что якобы созданы планы захвата за 4 дня, лидеров "ДНР" отравят и другую ложь.

"Вместе со вчерашними обстрелами, все это говорит о том, что нас провоцируют вовсю, чтобы мы ответили. А если не ответим, они сами могут совершить теракт (о чем говорилось еще месяц назад) и пойти "мстить" Украине. Поэтому нам очень важно документировать все эти обстрелы и показывать всему миру, кто начал. К сожалению, верующих России все еще много", - подчеркнул Шрайк.

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