Глава Закарпатской ОГА Микита заявил, что россияне - "братья" украинцев: В Кабмине изучат его заявление и будут принимать соответствующие меры. ВИДЕО

Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита заявил, что россияне – "братья" украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время заседания облсовета 16 февраля Микита заявил о "братском" народе.

"За этим следит Россия. Хотя там проживают и наши братья, это наши братья, действительно. Но руководство России на самом деле недружественно, оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение...", - сказал тогда глава ОГА.

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В ходе заседания Верховной Рады премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве изучат слова главы Закарпатской ОГА.

"Проведем соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, будем принимать соответствующие меры", - сказал глава правительства.

Зеленский назначил Микиту главой Закарпатской ОГА в декабре 2021 года.