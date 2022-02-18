Глава Закарпатской ОГА Микита заявил, что россияне - "братья" украинцев: В Кабмине изучат его заявление и будут принимать соответствующие меры. ВИДЕО
Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита заявил, что россияне – "братья" украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время заседания облсовета 16 февраля Микита заявил о "братском" народе.
"За этим следит Россия. Хотя там проживают и наши братья, это наши братья, действительно. Но руководство России на самом деле недружественно, оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение...", - сказал тогда глава ОГА.
В ходе заседания Верховной Рады премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве изучат слова главы Закарпатской ОГА.
"Проведем соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, будем принимать соответствующие меры", - сказал глава правительства.
Зеленский назначил Микиту главой Закарпатской ОГА в декабре 2021 года.
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 635/2021 про призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
Під час зустрічі в Офісі Глави держави Володимир Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської ОДА службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і знання рідного краю сприятимуть ефективній роботі на посаді.
Голова ОДА призначений Зеленським ,отже це політика президента Зеленського.
Коли на ваші голови будуть падати бомби уявіть що це падають цукерки від "братів".
2.Ящо він вважає,що убивати приходять до нас виключно Путін,Патрушев,Лавров то грош йому ціна цьому манкурту зеленому.
Якщо він порядний, то сам подасть у відставку.
ось i результат.
Я всього чекав від російської сторони на вчорашньому ініційованому ними засіданні Ради Безпеки ООН (до речі - провальному для них), але заява про те, що Союз Радянських Соціалістичних Республік ще живий та продовжує своє існування тільки під іншою назвою - такого я від високого рівня офіційних російських представників ще не чув...
Цитата з виступу заступника міністра закордонних справ Вершиніна С.В. (мовою оригіналу):
"Российская Федерация является государством - продолжателем СССР. Речь, по сути дела, идет ЛИШЬ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗВАНИЯ ГОСУДАРСТВА..."
Все... Приїхали... Живуть минулим і хочу туди всіх затягнути. З таким "трешем" в головах вони дійсно можуть наламати дров.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4689222114522964&id=100003056659575 Валерій Чалий
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076386781075
по-друге, та війна давно закінчилася, німці покаялися перед народами, яким вони принесли війну, німці засудили гітлера та нацизм, прийняли законодавство, яке унеможливлює його відновлення в Німеччині, німці дотепер виплачують гроші жертвам тієї війни визнаючи свою провину.
але сьогодні росте вже четверте покоління німців та українців, яким нема чого ділити та нема сенсу згадувати скоєне майже сто років тому, хіба, що для того аби не допустити повторення.
по-третє, кацапська агресія триває й сьогодні. кацапи не визнають своєї провини у цій війні. кацапи підтримують агресивну політику своєї влади щодо України.
різницю відчув, довбойобе?
по-четверте, Україна була під окупацією нацистської Німеччини три роки, під окупацією московії Україна перебувала декілька століть, декількта століть московити системно знищували українську історію, мову, культуру, державність.
ну, й по-п'яте, йди *****, паскудь кацапська.
это вы про еврееев. ОК, это важная нация....
А почему они нам ничего не выплачивают??
те, що таких людей немає серед ваших знайомих не означає, що ці виплати не виплачувались українцям.
У меня знакомый еврей сейчас туда переехал. Живет на пособие, курит бамбук. А почему мне гансы таких условий не дают, а???
вибачте, я не продовжуватиму бесіду оскільки не можу прийняти ваші формулювання щодо німців (це я про "ганси").
бачив інші ваші коментарі тож не відносячи вас ані до перших ані до других неприємно вражений таким вашим формулюванням.
так вот я их обычно называю их фашистами и фрицами. Гансы, это я еще нежно. Не имею права после ВМВ? После 10 млн убитых украинцев?
Интересует еще почему?? после истории о касках, после высказывания их адмирала и руководителя баварии, после шредера и других выколупков, и после очень многих других зашкваров.
Считаю этих уродов пособниками террористов и агрессора.
Именно они развязали эту войну своим СП2...
В защиту могу привести только позицию зеленых, но они в меншинстве.
Общественное мнение - не мешайте бургеру есть теплую сосиску и дружить с рашиками из-за каких-то украинцев, коих мы за людей не считаем, в отличие от евреев, которым мыплтим по сег. день и целуем в десна.
Мало аргументов или еще накидать??
PS: Считаю что в данной ситуации, этот лишнехромосом " уже тянет на расстрел! Повесил на Закарпатье аквафреш, с ордынской курицей-мутантом...
На данный момент единственной жертвой нового российско-украинского противостояния стала партия ОПЗЖ. Еще никто не стрелял, а людей Медведчука уже разметало по всей Европе.
Политики, которые восемь лет убеждали нас, что Россия - наш друг, партнер, мирная братская страна и вообще не сторона конфликта, вдруг ломанулись из Украины, как только появились слухи о возможном российском вторжении.
Как же так? Получается, те, кто больше всего призывает дружить с Россией, больше всего ее же и боятся?
С 2014 года эти люди утверждали, что в Украине фашизм, у власти страшные радикалы и русофобы. Но от «радикалов» при этом почему-то никто не убегал. Все эти чуваки из ОПЗЖ сидели тут, спокойно ходили в Раду, выступали на эфирах.
А как только пошли слухи, что здесь могут появиться их любимые россияне - так сразу почему-то побежали прочь. Странно, да? Фашистов не боялись, а от антифашистов бросились бежать сломя голову.
При этом один только Волошин честно поехал в Беларусь. Остальные - в загнивающую Европу, Израиль и прочие страны НАТО. Какой-то сюрреализм. Люди годами орут, что в НАТО нам не надо, что в Украине внешнее управление, но при первом же шухере (точнее, при первых слухах о возможном шухере) - устремились именно туда. Под крыло «внешних управителей» из «агрессивного блока».
ДЕНИС КАЗАНСКИЙ