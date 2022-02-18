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Глава Закарпатской ОГА Микита заявил, что россияне - "братья" украинцев: В Кабмине изучат его заявление и будут принимать соответствующие меры. ВИДЕО

Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита заявил, что россияне – "братья" украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время заседания облсовета 16 февраля Микита заявил о "братском" народе.

"За этим следит Россия. Хотя там проживают и наши братья, это наши братья, действительно. Но руководство России на самом деле недружественно, оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение...", - сказал тогда глава ОГА.

Также читайте: Зеленский назначил Микиту главой Закарпатской ОГА. ФОТО

В ходе заседания Верховной Рады премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве изучат слова главы Закарпатской ОГА.

"Проведем соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, будем принимать соответствующие меры", - сказал глава правительства.

Зеленский назначил Микиту главой Закарпатской ОГА в декабре 2021 года.

Автор: 

ОГА (2392) Шмыгаль Денис (2683) Микита Виктор (12) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+52
Едь к своим «братьям».
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18.02.2022 12:01
+41
"Фаховий" кадр зеленої влади обісрався.
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18.02.2022 12:02
+37
Какие юридические основания тебе, Шмыгаль нужны, что бы выкинуть на мороз этого Микиту?. И пусть на кухне своей теще рассказывает где у него там браты
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18.02.2022 12:03
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Едь к своим «братьям».
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18.02.2022 12:01 Ответить
чего с него взять? сбушный черт. там все такие мышебраться во главе с баклановым
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18.02.2022 12:14 Ответить
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18.02.2022 12:18 Ответить
прекрасно что гнилая бомбажная консервы Микытас взорвалась сейчас...
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18.02.2022 12:19 Ответить
Зеленый клоун никогда не ставит нормальных адекватных людей на ответственные посты. Все его назначения - это идиотизм в квадрате, ставит тупых, воров и предателей. Ужас что творит. Зеленский кто у тебя советник? Из Кремля наверное. Кто тебе подсовывает таких людей? У тебя есть ум, чтобы хотя бы этого советника выгнать и посадить? Тебе уже предатели сели на голову и поганяют. Вали уже в Оман.
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18.02.2022 13:04 Ответить
Наверно правильней «ехай
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18.02.2022 12:38 Ответить
с такими братьями и врагов не надо
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18.02.2022 12:56 Ответить
Мікіта-тамбовській волк тєбє брат...
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18.02.2022 12:02 Ответить
"Фаховий" кадр зеленої влади обісрався.
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18.02.2022 12:02 Ответить
та ну, не може бути
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18.02.2022 12:07 Ответить
Комусь і чорт брат!
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18.02.2022 12:03 Ответить
Какие юридические основания тебе, Шмыгаль нужны, что бы выкинуть на мороз этого Микиту?. И пусть на кухне своей теще рассказывает где у него там браты
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18.02.2022 12:03 Ответить
10 грудня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 635/2021 про призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Під час зустрічі в Офісі Глави держави Володимир Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської ОДА службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і знання рідного краю сприятимуть ефективній роботі на посаді.
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18.02.2022 12:03 Ответить
Фарбований лис Микита знайшов братів у Росії. Можливо у нього і є. А для більшості українців - це запеклі вороги, які хочуть нашої загибелі.
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18.02.2022 12:04 Ответить
Це наслідок вибору президента.
Голова ОДА призначений Зеленським ,отже це політика президента Зеленського.
Коли на ваші голови будуть падати бомби уявіть що це падають цукерки від "братів".
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18.02.2022 12:05 Ответить
Треба розібратись хто це сказав, Віктор чи Микита?
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18.02.2022 12:05 Ответить
Да они оба мудаки.
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18.02.2022 12:28 Ответить
понавибирали зеленодупих дебілів на свою голову
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18.02.2022 12:05 Ответить
Зовсім мізки не працюють, так це і ***** - людожер йому брат
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18.02.2022 12:06 Ответить
Відправте його в Донєцк жити!
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18.02.2022 12:08 Ответить
Пішла в рух нова методичка . Брати в нас не стріляють . Це хйуло з кремля , гарматами валить . Це він зі снайперок стріляє . Це вчора , він проклятий ( а може ще шойгу ) в дитячий садочок завалив . А даунбасівці , то брати . Не так страшні москальські гниди , як наші воші !
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18.02.2022 12:08 Ответить
1.Ну що ви хочете від бувшого СБУ(фактично КГБ ста)
2.Ящо він вважає,що убивати приходять до нас виключно Путін,Патрушев,Лавров то грош йому ціна цьому манкурту зеленому.
Якщо він порядний, то сам подасть у відставку.
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18.02.2022 12:09 Ответить
Мишебратья. Адін на рот.
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18.02.2022 12:10 Ответить
А чого дивуватись. Голів державних адміністрацій призначає президент. Яке їхало таке здибало.
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18.02.2022 12:11 Ответить
Голів державних адміністрацій повинен призначати президент, а зараз призначає **********.

ось i результат.
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18.02.2022 12:32 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/28008696.html Zombieland

Я всього чекав від російської сторони на вчорашньому ініційованому ними засіданні Ради Безпеки ООН (до речі - провальному для них), але заява про те, що Союз Радянських Соціалістичних Республік ще живий та продовжує своє існування тільки під іншою назвою - такого я від високого рівня офіційних російських представників ще не чув...

Цитата з виступу заступника міністра закордонних справ Вершиніна С.В. (мовою оригіналу):

"Российская Федерация является государством - продолжателем СССР. Речь, по сути дела, идет ЛИШЬ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗВАНИЯ ГОСУДАРСТВА..."

Все... Приїхали... Живуть минулим і хочу туди всіх затягнути. З таким "трешем" в головах вони дійсно можуть наламати дров.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4689222114522964&id=100003056659575 Валерій Чалий
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18.02.2022 12:11 Ответить
У кого немає майбутнього, той живе минулим. Але це було виправдання, що після розвалу союзу росія, як нова держава під назвою РФ не подавала документи на участь в ООН. Фактично росія незаконно сидить в ООН і незаконно є членом радбезу. Членом ООН був Радянський союз, а не РФ. Після розвалу союзу і оголошення РФ незалежності (правда не відомо від кого росія стала незалежна) потрібно було згідно статуту ООН пройти процедуру вступу в ООН, а РФ цього не зробила, заявивши, що вона правонаступниця СССР. Юристи кажуть, що такої заяви не достатньо, що це порушення статуту, але в ООН ніхто не піднімає це питання. От Україна і повинна навести порядок.
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18.02.2022 12:23 Ответить
ось його сторінка
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076386781075
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18.02.2022 12:12 Ответить
як жеж вони оці "мишібратья" вже дістали,аж руки чешуться,де вони тільки беруться Україні?таке враження що сидять десь затаївшись і розмножаються як воші..
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18.02.2022 12:12 Ответить
Печально. Печально,что в Украине нет службы Государственной безопастности.
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18.02.2022 12:12 Ответить
СБУ есть, но оно по закону полностью подчиняется президенту. Яке їхало, таке сдибало.
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18.02.2022 15:07 Ответить
Ну і що він не правду сказав? Керівництво москалії так гниди. А народ до чого? Чи вам форумчани вже турки та араби брати?
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18.02.2022 12:13 Ответить
Рабы нам не брати.
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18.02.2022 12:16 Ответить
Турция уж точно ближе Украине чем азиатская московия
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18.02.2022 12:21 Ответить
Дибіла в психлікарню швидко.
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18.02.2022 12:15 Ответить
Ніхто його не звільнить, адже президент Єрмак, Вова, Рєзніков та іже з ними думають так само...
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18.02.2022 12:15 Ответить
Переробити його з Микити на Авєля
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18.02.2022 12:16 Ответить
То в чому проблема ? Хай купе собі житло коло "лінії розмежування"
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18.02.2022 12:23 Ответить
Ну и где ваш пресловутый монастырский,зескот?тем более новости уже дня четыре...
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18.02.2022 12:24 Ответить
А як що до ківи який є нар. депом і закликав до військовоі агресІі росІі проти Украіни ,чомусь ніхто не піднімає питаня як і що до колоборанськоі опзж.
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18.02.2022 12:25 Ответить
чемодан-вокзал-нерюнгри, к братьям
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18.02.2022 12:30 Ответить
Пшел вон.
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18.02.2022 12:33 Ответить
Ти хочеш сказати,що 15000 тисяч українців вбив кремлівський режим ,а не "братский русский народ"??Тоді всіх українців можна знищити і " руське народ буде братнім" Ти реально співучасник
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18.02.2022 12:36 Ответить
Гитлер убил миллионы украинцев но сейчас с немцами все нормально, так и здесь.
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18.02.2022 13:01 Ответить
по-перше, вбив не гітлер, а вбили німці.
по-друге, та війна давно закінчилася, німці покаялися перед народами, яким вони принесли війну, німці засудили гітлера та нацизм, прийняли законодавство, яке унеможливлює його відновлення в Німеччині, німці дотепер виплачують гроші жертвам тієї війни визнаючи свою провину.
але сьогодні росте вже четверте покоління німців та українців, яким нема чого ділити та нема сенсу згадувати скоєне майже сто років тому, хіба, що для того аби не допустити повторення.
по-третє, кацапська агресія триває й сьогодні. кацапи не визнають своєї провини у цій війні. кацапи підтримують агресивну політику своєї влади щодо України.
різницю відчув, довбойобе?
по-четверте, Україна була під окупацією нацистської Німеччини три роки, під окупацією московії Україна перебувала декілька століть, декількта століть московити системно знищували українську історію, мову, культуру, державність.
ну, й по-п'яте, йди *****, паскудь кацапська.
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18.02.2022 13:23 Ответить
німці дотепер виплачують гроші жертвам тієї війни визнаючи свою провину??

это вы про еврееев. ОК, это важная нация....
А почему они нам ничего не выплачивают??
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18.02.2022 23:21 Ответить
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97)_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F%D0%BC_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC) серед інших й українцям.
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19.02.2022 06:49 Ответить
брехня
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19.02.2022 15:37 Ответить
що саме?
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19.02.2022 19:34 Ответить
что они платят украинцам репарации. Евреям - да. Нам- нет.
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19.02.2022 19:51 Ответить
послухайте, 2015 році Бундестаг ухвалив вищевказане рішення й їм байдуже, якої національності та де сьогодні проживає особа, яка відноситься до категорії громадян передбачених даною Директивою.
те, що таких людей немає серед ваших знайомих не означає, що ці виплати не виплачувались українцям.
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19.02.2022 20:04 Ответить
в жизни не слыхал чтоб германия заплатила украинцам, кроме например, депортированных туда насильно.
У меня знакомый еврей сейчас туда переехал. Живет на пособие, курит бамбук. А почему мне гансы таких условий не дают, а???
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19.02.2022 20:15 Ответить
може тому, що ви, припущу, не маєте відношення до другої світової?
вибачте, я не продовжуватиму бесіду оскільки не можу прийняти ваші формулювання щодо німців (це я про "ганси").
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19.02.2022 20:31 Ответить
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19.02.2022 20:38 Ответить
я звик бачити таке зневажливе ставлення до мешканців європейських держав та Штаті з боку або кацапні або сраних совків.
бачив інші ваші коментарі тож не відносячи вас ані до перших ані до других неприємно вражений таким вашим формулюванням.
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19.02.2022 20:48 Ответить
я думал что мы прекратили общение по вашей инициативе, не??
так вот я их обычно называю их фашистами и фрицами. Гансы, это я еще нежно. Не имею права после ВМВ? После 10 млн убитых украинцев?

Интересует еще почему?? после истории о касках, после высказывания их адмирала и руководителя баварии, после шредера и других выколупков, и после очень многих других зашкваров.
Считаю этих уродов пособниками террористов и агрессора.
Именно они развязали эту войну своим СП2...
В защиту могу привести только позицию зеленых, но они в меншинстве.
Общественное мнение - не мешайте бургеру есть теплую сосиску и дружить с рашиками из-за каких-то украинцев, коих мы за людей не считаем, в отличие от евреев, которым мыплтим по сег. день и целуем в десна.
Мало аргументов или еще накидать??
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19.02.2022 20:59 Ответить
досить.
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19.02.2022 21:43 Ответить
Більшість гітлерівських вбивць було засуджено за рішення Нюрнбергського процесу, нинішні рашисти ,поки що не засудженні Будапештським судовим процесом , а навпаки залякують всю світову спільноту війною з Україною. Не так здесь, как у Тебя и Тебе подобных.Совсем не так .
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18.02.2022 15:16 Ответить
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18.02.2022 12:30 Ответить
Возьмите во внимание что этот крендель назначенец ЗЕ.Мне все это напоминает ,,освобождение,,Закарпатья в 1945-м году где все управление областью назначалось кацапским а месные более бригадира колхозной бригады недопускались.Мы и ни другая область Уиева или Москвы.Так из 1945 года и ничего не изменилось.
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18.02.2022 12:31 Ответить
Изучите лучше того,ко этого микиту назначил.
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18.02.2022 12:32 Ответить
Який піп --такий і приход Що ні день,то вірні поддані президенту попадають в різні скандали Це наслідки приходу до влади неучів, лохів, та просто ворогів України.
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18.02.2022 12:34 Ответить
Братья? Ну и? Вон Каин Авелю тоже вроде как бы и не чужим был, а оно вона как вышло.
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18.02.2022 12:34 Ответить
Теперь ясно как кива сдал адвокатскую в Закарпатской обл.
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18.02.2022 12:35 Ответить
та 100% там живуть його брати, такі ж нікчемні без роду без племені....
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18.02.2022 12:40 Ответить
микита, сколько тебе твой брат минисвинособака, отстегнула? Для тебя и курица брат, тоже на двух лапах ходит, только мозги у курицы есть, а у тебя, как и у "братьев", всего лишь хромосома лишняя! =)
PS: Считаю что в данной ситуации, этот лишнехромосом " уже тянет на расстрел! Повесил на Закарпатье аквафреш, с ордынской курицей-мутантом...
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18.02.2022 12:41 Ответить
Ще б хто небудь звернув увагу на одеських депутатів,на мера Полтави...взагалі на колаборантів.
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18.02.2022 12:50 Ответить
так и знал что это кусок зеленого лайна назначенного зелей
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18.02.2022 12:59 Ответить
Ничего удивительного, очередная креатура комуняки зе, таких у него большинство, он же собирался идти под беса путлера, но украинцы наломали дров.
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18.02.2022 13:04 Ответить
Еще никто не стрелял, а людей Медведчука уже разметало по всей Европе

На данный момент единственной жертвой нового российско-украинского противостояния стала партия ОПЗЖ. Еще никто не стрелял, а людей Медведчука уже разметало по всей Европе.

Политики, которые восемь лет убеждали нас, что Россия - наш друг, партнер, мирная братская страна и вообще не сторона конфликта, вдруг ломанулись из Украины, как только появились слухи о возможном российском вторжении.
Как же так? Получается, те, кто больше всего призывает дружить с Россией, больше всего ее же и боятся?
С 2014 года эти люди утверждали, что в Украине фашизм, у власти страшные радикалы и русофобы. Но от «радикалов» при этом почему-то никто не убегал. Все эти чуваки из ОПЗЖ сидели тут, спокойно ходили в Раду, выступали на эфирах.
А как только пошли слухи, что здесь могут появиться их любимые россияне - так сразу почему-то побежали прочь. Странно, да? Фашистов не боялись, а от антифашистов бросились бежать сломя голову.
При этом один только Волошин честно поехал в Беларусь. Остальные - в загнивающую Европу, Израиль и прочие страны НАТО. Какой-то сюрреализм. Люди годами орут, что в НАТО нам не надо, что в Украине внешнее управление, но при первом же шухере (точнее, при первых слухах о возможном шухере) - устремились именно туда. Под крыло «внешних управителей» из «агрессивного блока».

ДЕНИС КАЗАНСКИЙ
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18.02.2022 13:05 Ответить
Когда погоним оккупантов до москвы, ОПЗЖ вернутся назад, что с ними делать, сажать их на кол или как?. Я бы их с удовольсвием на шампур насадил!!!!!
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28.02.2022 00:00 Ответить
Братский или не братский, это всё философическое словоблудие. Это как на базаре, когда надо продать залежалый товар, то продавец братается с покупателем. Слюшяй Брат, у меня на етом ринке, сямий лючий тюльпан! Однако официальная российская пропаганда придерживается именно такой модели поведения, а Украинская диаметрально противоположной. Именно от этого, Украина, безнадёжно проигрывает борьбу за умы оппонента.
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18.02.2022 13:13 Ответить
Закордонні сусіди і рюзькі брати. Треба за понос відповісти буде,товарісч мадяр.
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18.02.2022 13:15 Ответить
Ещё один бывший помощник либо сивковича либо валуева,видать таких вокруг зельки дохрена.
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18.02.2022 13:25 Ответить
Кайн и Авель тоже были братья. 😉
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18.02.2022 13:42 Ответить
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18.02.2022 13:47 Ответить
мабуть нащадок з тих, яким за "братів" було нквд
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18.02.2022 13:55 Ответить
Гниду на палю
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18.02.2022 14:11 Ответить
Микита він і в Африці Микита.
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18.02.2022 16:52 Ответить
До чого тут кабмін ,якщо призначає та звільняє президент,це ж пряма відповідальність Зеленського?Скільки вже можна переводити відповідальність на сантехніка васю,га?
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18.02.2022 18:01 Ответить
когда зелобобокивохы родных будут убивать - помните кого выы притащили к рулю страны. ****** "братолюбов", воров, наркоманов, алкашей, насильников и просто *********.
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18.02.2022 19:05 Ответить
Чемодан-вокзал и к братьям!!!! Пес смердячий!!!!
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27.02.2022 23:52 Ответить
 
 