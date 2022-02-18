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На Львовщине реконструируют и отремонтируют дороги, ведущие к Карпатским горам, - Служба автодорог. ВИДЕО

В 2022 году на Львовщине отремонтируют дороги государственного значения Т-14-24 Сколе - Славское и М-06 Киев - Чоп, а также ряд дорог местного значения, являющихся частью Малого Карпатского круга.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"2022 год станет годом Малого Карпатского круга. Мы сосредоточим максимум внимания на реконструкции и ремонте дорог, ведущих к карпатским горам", - отметили в ведомстве.

В Службе рассказали, что кроме ремонта дорог государственного значения Т-14-24 Сколе – Славское и М-06 Киев – Чоп, качественными дорогами соединят рекреационные курорты Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, что позволит сделать путешествия более комфортными и безопасными, а также существенно сократить время в пути.

Во Львовской САД напомнили, что в прошлом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в рамках реализации проекта Малый Карпатский круг отремонтировали 6 искусственных сооружений.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году планируется обновить или построить 5,5 тыс. км дорог государственного значения и более 1,4 тыс. км автодорог местного значения.

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Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Львовская область (2903)


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оце те шо нада. А поляки дурні 250абрамсів купили
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18.02.2022 13:18 Ответить
А какой в этом смысл?В горы едут екстремалы именно для острых ощущений.Так почему не дать им возможность ощущать все прелести екстрима прямо из вокзальных площадей?
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18.02.2022 13:35 Ответить
Кароч! Війна-війною, а розпил за розкладом, відповідно до куплених квитків, тобто мандатів і корочок.
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18.02.2022 13:46 Ответить
А дорогу біля Шацьких озер зробили вузеньку, якусь криву, горбисту і в деяких місцях вже руйнується.
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18.02.2022 14:15 Ответить
Так це ж не будівництво, а ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО!!!!!!!!Ось і відповідь!!!!!!
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18.02.2022 14:39 Ответить
 
 