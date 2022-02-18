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Лавров о встрече с Блинкеном: "У нас есть понятие "Пацан сказал - пацан сделал. Понятия должны быть и на международном уровне". ВИДЕО

Министр иностранных дел Сергей Лавров ожидает встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Мы договаривались с Госсекретарем Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам", - отметил Лавров.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы более подробно объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не может удовлетвориться обещаниями.

"Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет. Будем добиваться, чтобы всё было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – "пацан сказал – пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - подытожил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диалог с РФ нужно вести по трем направлениям, – Блинкен и Рау

Автор: 

Лавров Сергей (2295) россия (95497) США (26611) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+77
Быдлота гопническая
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18.02.2022 13:42
+52
О, Боже! Шо оно несет. Капец. Они собрались уркогановские понятия на междунородные отношения перенести. Это днище.
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18.02.2022 13:43
+29
Гопники є гопники. Й на міжнародному рівні.
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18.02.2022 13:43
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Страница 2 из 2
Сразу же после исполнения РФ Будапештского меморандума.
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18.02.2022 14:04 Ответить
Воно-то звичайно так, але, схоже, "пацани" Ви нарвались не на пацанів, а на мужиків. А мужики, на відміну від пацанів - не живуть за "понятіями".
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18.02.2022 14:04 Ответить
походу унылая лошадь утверждает, что на Мокше нет пацанов - только петухи.. им виднее
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18.02.2022 14:08 Ответить
Вообще то по понятиям-лошадь и ху йло-крысы и западло
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18.02.2022 14:10 Ответить
Суньте ему под нос будапештский меморандум.
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18.02.2022 14:10 Ответить
Это не по понятиям.))
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18.02.2022 14:18 Ответить
И "договор о дружбе"
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18.02.2022 14:29 Ответить
Не может удовлетвориться обещаниями...
Ну пусть попросит себя отстрапонить, как в тагильской колонии...
Деби..., бл...ть!😃
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18.02.2022 14:10 Ответить
Спортивные штаны 👖 тухли семечки и присяд на корточки вот лицо Русскаго мира...
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18.02.2022 14:10 Ответить
Гопота она и есть гопота. Только теперь она хочет, чтобы весь мир жил "по понятиям".
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18.02.2022 14:11 Ответить
Так в том то и дело ,что по всем понятиям вы петухи опущенные а про главного петуха весь Мир поёт ,что он вдобавок ко всему ещё и ***** ...
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18.02.2022 14:11 Ответить
так по понятиям кремлевцы это чистые балаболы. а балабол хуже ******** со всеми вытекающими. так шо ********* - под шконарь и парашу драить.

раз уж по понятиям
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18.02.2022 14:12 Ответить
Та ніхто не сумнівався шо ви живете по"понятиям" а не по міжнародному праву.Ну там "рамси" путаєте "раскклади"розкладаєте "терки трете" стрелки "наводите" і все це під улюблену групу "Красная плесень".Ну так де понятия : пацан сказав на Будапештському меморандумі що гарантує територіальну цілісність Україні і чьо? Делать хто буде?
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18.02.2022 14:14 Ответить
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18.02.2022 14:16 Ответить
Катнем напьорсткі?
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18.02.2022 14:34 Ответить
Машка присела.
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18.02.2022 18:12 Ответить
Ну хоть не скрывает,что обычный гопник. Надеюсь его понятия ему пригодятся в тюрьме.
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18.02.2022 14:16 Ответить
Чокнутые нацисты-путиноиды. Тут трибунал не нужен. Только в печь.
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18.02.2022 14:17 Ответить
А он при этом через зубы не сплюнул?
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18.02.2022 14:18 Ответить
Лошадь мокшанская!
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18.02.2022 14:20 Ответить
Конь!!!
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18.02.2022 14:35 Ответить
Так пацан (Путин) достал нож и не бьет. Так решите что то с ним для начала.
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18.02.2022 14:43 Ответить
Раз така пішла така ботва - треба його дочку та ********* викрасти та передати маляву "пацанам", що відправлять їх у бордель десь на задвірках цивілізації, якщо не відєбуться від України
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18.02.2022 14:20 Ответить
Так то ж Пацан, а ти хто, лапоть мокшанський?
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18.02.2022 14:22 Ответить
яке ж воно кончене, блд
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18.02.2022 14:24 Ответить
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18.02.2022 14:24 Ответить
Он забыл добавить-*** в натуре ***** буду.
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18.02.2022 14:25 Ответить
долго ли будет мир терпеть этих пидаров?....
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18.02.2022 14:26 Ответить
добавить просто не чего, к сказанному лаврухой. Дебилы ***
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18.02.2022 14:26 Ответить
Первая в мире забыдляченная быко-лошадь (простите быки и лошади)!
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18.02.2022 14:28 Ответить
вклад росии в мировую языковую культуру: самовар, изба, лапти, калашников, спутник, пацан
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18.02.2022 14:31 Ответить
пацан - еврейское слово. от "поц" - "х.й" (вульгарно-разговорного значения пениса) - "поцан" = маленький х.й
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18.02.2022 14:49 Ответить
Пацан сказал, пацан сделал наоборот, он не договорил о своём боссе
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18.02.2022 14:32 Ответить
Перевод с кацапского на Украинский .Петух сказал но не сделал это наша фишка конь новороссии.
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18.02.2022 14:33 Ответить
Боже, какое дно
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18.02.2022 14:33 Ответить
не дно, а бездна
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18.02.2022 15:25 Ответить
На международном уровне действуют ЗАКОНЫ,
Понятия - то для пацанов из подворотни.

Но понять мысль Лаврова можно.
Тем, кто не понимает 'загадочной русский души", поясню: русские - это нация, большинство которой не принимает законов; русским нужен вождь, он же Царь, он же фюрер, он же пахан (как хотите, так и называйте), потому что что решения вождя СТОЯТ ВЫШЕ ЗАКОНА, слово вождя и есть закон.
Отсюда тоска по Сталину у многих.

Не стоит думать, что русские в этом одиноки,
Например, историки считают, что знаменитую битву в Тевтобургском лесу, когда императорский Рим полностью потерял 2 элитных легиона, спровоцировали не столько налоги, которыми Рим обложил германские племена, как то, что германские племена в то время ненавидели законы, подчиняясь лишь вождю.
Вероятно, на ранних этапах развития иначе как без слова вождя просто было не выжить.
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18.02.2022 14:36 Ответить
Судя по выполнению Рашей будапештских соглашения и большого договора РФ с Украиной - пацаны из Мокшании оказались обычными урками безпредельщиками, а все их договоры фуфло голимое, для лохов.
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18.02.2022 14:39 Ответить
"Пацан сказал - пацан сделал", но забыл добавить " , а если не сделал - еще раз сказал". Старая лошадь забывает понятия!
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18.02.2022 14:40 Ответить
Лавров: "У нас є поняття "Пацан сказав - пацан зробив". Поняття мають бути і на міжнародному рівні."
Та весь світ давно в курсі.

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18.02.2022 14:42 Ответить
Треба організувати при міністерстві закордонних справ кацапії прискорені курси вивчення ботання по фєнє для закордонних послів. Бо скоро кацапів вже зовсім ніхто не зрозуміє.
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18.02.2022 14:42 Ответить
Уже и МИДовцы гопниками стали . . . То Рябков со своими "манатками", то министр с "понятиями".
Громыко, наверное, в гробу переворачивается. Как же русские глубоко пали после развала СССР.
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18.02.2022 14:45 Ответить
Вот то дно, на которое уже давно села эта мерзота террористическая. Это то дно, которое ещё посещает Германия, Франция. Это то дно, которое уже давно должно ликвидировать все человечество,если оно хочет жить в мире.
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18.02.2022 14:46 Ответить
Быдло охреневшее, это у них главный дипломат по понятиям живёт, а не по законам, нахрен вы надо такие братушки
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18.02.2022 14:49 Ответить
Ну пора Мурку петь этим уродам на нарах
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18.02.2022 14:58 Ответить
Дебіл, ***...
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18.02.2022 14:59 Ответить
Чувак есть бизнес этика и международные суды,где присутствуют твои понятия в цивилизованном виде.Только они же вам москалям не подходят.По вашим понятиям,кто сильнее,тот и прав.Умри сегодня,а я завтра ломом подпоясанные
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18.02.2022 15:03 Ответить
дано пора короновать плешегнома и мурку сделать гимном мордора.
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18.02.2022 15:05 Ответить
Если уж на жаргоне и "по понятиям", то ты, ****, - БАЛАБОЛ и ФУФЕЛ!
А пуцин-Х@ЙЛО!
С вами по всем "ПОНЯТИЯМ" даже общаться - ЗАШКВАР...
Идите нах@й кароче!
Опять...)))
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18.02.2022 15:07 Ответить
Поменяйте конюшню пацану.. и семак побольше.
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18.02.2022 15:09 Ответить
Не! Отвести его к коню-осеменителю!
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18.02.2022 15:14 Ответить
Пацан сказал , - Пацан сделал , а если Пацан не Сделал , - Значит пацан не то сказал, -Та ви ж Брешете на кожному кроці, даже коли Спите , то же брешете.
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18.02.2022 15:10 Ответить
Боже, во что превратился некогда перспективный дипломат! Уму непостижимо. Как же лубянский упырь их всех забоял, что они, стоя перед ним на коленях, хотят поставить в эту же позу перед ним весь цивилизованный мир. Так не должно продолжаться!
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18.02.2022 15:11 Ответить
вышел Путин из тумана
вынул ножик из кармана
будем резать будем бить
с кем останешся дружить?
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18.02.2022 15:12 Ответить
Удивительно. Во всем мире министр иностранных дел и послы с дипмиссией разговаривают дипломатическим языком. Это сложный язык. Ты должен очень тактично выказывать возмущение, недовольство. Но Лавров со своими послами напоминает гопников. То он кашлянет "Дебилы бл.." или ""Пацан сказал, пацан сделал", то посол в Швеции говорит журналистам, что ему "насрать". Российские дипломаты опустились до уровня быдла. Век воли не видать! Зуб даю!
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18.02.2022 15:12 Ответить
Сподіваюся, що світовим лідерам і міжнародним організаціям тепер вже чітко "понятно" кого вони збираються "умиротворити" своїми діями в вигляді якихось можливих санкцій в майбутньому.
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18.02.2022 15:15 Ответить
Американцы вашу сраную ФЕНЮ не понимают)
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18.02.2022 15:22 Ответить
після того,як рашистський "пацан" сказав в Будапешті, а потім і підписав сказане ним поняття- Будапештський папір і сказав ,що буде дотримуватись у недоторканності українських границь і територіальної цілосності ,(виконання поняття) і у 2014 році нарушив сказане ним поняття і Будапештський папір,на котрому його поняття було задукоментоване "рашистський пацан" зразу перетворився і перехристився у цілому світі в"к,,йло" ла ла ла
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18.02.2022 15:24 Ответить
А він лайно зранку здав пуйлу на аналіз?
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18.02.2022 15:37 Ответить
Я би на місці Блінкена нагадав лаврову, що РФ забовязалась вивести свої війська з Молдови ще у 2002-му році і досі їх не вивела

"Россия до сих пор не выполнила обязательств, взятых еще в 2002 году", отмечает министр иностранных дел Молдавии Наталья Герман
https://www.svoboda.org/a/27407468.html
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18.02.2022 15:41 Ответить
Лавров сам опустил себя, путина и весь кремль - они просто пацаны.
Гопота, живут по понятиям, ни про какой закон не слыхали.
Куда кремлёвским пацанам до уровня джентльмена...
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18.02.2022 15:41 Ответить
невірно зроблений переклад. Кінь сказав ""Поняття мають соблюдаться і на міжнародному рівні"
а не бути! Соблюдаться і бути це 2 різні речі!
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18.02.2022 16:07 Ответить
Лучше иметь друга, чем друг друга добавил Лавров.
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18.02.2022 16:09 Ответить
СВИНО-СОБАКИ, ВАМ НАТО НІЧОГО НЕ ОБІЦЯЛО, А ПРОСТО ПОСЛАЛО НАХ@Й
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18.02.2022 17:33 Ответить
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18.02.2022 18:19 Ответить
Семки есть? На корточкпх посидим
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20.02.2022 00:17 Ответить
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