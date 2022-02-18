Лавров о встрече с Блинкеном: "У нас есть понятие "Пацан сказал - пацан сделал. Понятия должны быть и на международном уровне". ВИДЕО
Министр иностранных дел Сергей Лавров ожидает встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Мы договаривались с Госсекретарем Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам", - отметил Лавров.
По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы более подробно объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не может удовлетвориться обещаниями.
"Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет. Будем добиваться, чтобы всё было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – "пацан сказал – пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - подытожил Лавров.
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Ну пусть попросит себя отстрапонить, как в тагильской колонии...
Деби..., бл...ть!😃
раз уж по понятиям
Понятия - то для пацанов из подворотни.
Но понять мысль Лаврова можно.
Тем, кто не понимает 'загадочной русский души", поясню: русские - это нация, большинство которой не принимает законов; русским нужен вождь, он же Царь, он же фюрер, он же пахан (как хотите, так и называйте), потому что что решения вождя СТОЯТ ВЫШЕ ЗАКОНА, слово вождя и есть закон.
Отсюда тоска по Сталину у многих.
Не стоит думать, что русские в этом одиноки,
Например, историки считают, что знаменитую битву в Тевтобургском лесу, когда императорский Рим полностью потерял 2 элитных легиона, спровоцировали не столько налоги, которыми Рим обложил германские племена, как то, что германские племена в то время ненавидели законы, подчиняясь лишь вождю.
Вероятно, на ранних этапах развития иначе как без слова вождя просто было не выжить.
Та весь світ давно в курсі.
Громыко, наверное, в гробу переворачивается. Как же русские глубоко пали после развала СССР.
А пуцин-Х@ЙЛО!
С вами по всем "ПОНЯТИЯМ" даже общаться - ЗАШКВАР...
Идите нах@й кароче!
Опять...)))
вынул ножик из кармана
будем резать будем бить
с кем останешся дружить?
"Россия до сих пор не выполнила обязательств, взятых еще в 2002 году", отмечает министр иностранных дел Молдавии Наталья Герман
https://www.svoboda.org/a/27407468.html
Гопота, живут по понятиям, ни про какой закон не слыхали.
Куда кремлёвским пацанам до уровня джентльмена...
а не бути! Соблюдаться і бути це 2 різні речі!