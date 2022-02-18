Лавров о встрече с Блинкеном: "У нас есть понятие "Пацан сказал - пацан сделал. Понятия должны быть и на международном уровне". ВИДЕО

Министр иностранных дел Сергей Лавров ожидает встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Мы договаривались с Госсекретарем Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам", - отметил Лавров.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы более подробно объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не может удовлетвориться обещаниями.

"Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет. Будем добиваться, чтобы всё было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – "пацан сказал – пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - подытожил Лавров.

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