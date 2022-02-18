Германия перебросила в Румынию истребители Eurofighter. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Военно-воздушные силы Германии перебросили в Румынию истребители для усиления защиты воздушного пространства на южном фланге НАТО.
Об этом сообщается на сайте Бундесвера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что в Румынию вылетели три истребителя Eurofighter из 74-й тактической эскадрильи немецких ВВС.
Самолеты будут в значительной степени интегрированы в уже находящийся на месте итальянский контингент. Кроме техники, в Румынию отбыли из Германии около 60 солдат.
Согласно сообщению, во время двухнедельных учений будут отрабатываться координация и взаимодействие для защиты юго-восточного воздушного пространства НАТО.
"Миссия по охране воздушного пространства является важным элементом повышения оперативной совместимости и способности оказывать эффективную поддержку союзникам по НАТО, если это необходимо", – заявил полковник Гордон Шнитгер, командир 74-й тактической эскадрильи ВВС.
#TLG74 on their way to join @ItalianAirForce in 🇷🇴 pic.twitter.com/gvk41qi7YY— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 17, 2022
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могли б і 5000 касками відмахатися від того НАТО....