Германия перебросила в Румынию истребители Eurofighter. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военно-воздушные силы Германии перебросили в Румынию истребители для усиления защиты воздушного пространства на южном фланге НАТО.

Об этом сообщается на сайте Бундесвера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в Румынию вылетели три истребителя Eurofighter из 74-й тактической эскадрильи немецких ВВС.

Самолеты будут в значительной степени интегрированы в уже находящийся на месте итальянский контингент. Кроме техники, в Румынию отбыли из Германии около 60 солдат.

Согласно сообщению, во время двухнедельных учений будут отрабатываться координация и взаимодействие для защиты юго-восточного воздушного пространства НАТО.

"Миссия по охране воздушного пространства является важным элементом повышения оперативной совместимости и способности оказывать эффективную поддержку союзникам по НАТО, если это необходимо", – заявил полковник Гордон Шнитгер, командир 74-й тактической эскадрильи ВВС.

