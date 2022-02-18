Садовый готов отдать половину Ратуши Зеленскому в случае эвакуации ОП во Львов: "Но лучше этого не допускать". ВИДЕО
Мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности отдать половину Ратуши под административные государственные службы, если потребуется при эвакуации Офиса Президента.
Об этом он заявил BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Из ратуши я не собираюсь пока никуда уезжать, но если нужно будет половину ратуши отдать под административные государственные здания, мы готовы", - отметил городской глова.
Отвечая на вопрос, готов ли он отдать половину своего офиса президенту, Садовый сказал: "Я готов отдать всем, кто будет в этом нуждаться. Еще раз подчеркиваю - лучше этого не допускать".
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