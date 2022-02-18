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Садовый готов отдать половину Ратуши Зеленскому в случае эвакуации ОП во Львов: "Но лучше этого не допускать". ВИДЕО

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности отдать половину Ратуши под административные государственные службы, если потребуется при эвакуации Офиса Президента.

Об этом он заявил BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Из ратуши я не собираюсь пока никуда уезжать, но если нужно будет половину ратуши отдать под административные государственные здания, мы готовы", - отметил городской глова.

Отвечая на вопрос, готов ли он отдать половину своего офиса президенту, Садовый сказал: "Я готов отдать всем, кто будет в этом нуждаться. Еще раз подчеркиваю - лучше этого не допускать".

Также читайте: Обстановка такая же напряженная, как и все 8 лет войны. Паниковать не надо, - советник главы ОП Беззубенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Львов (4582) Садовый Андрей (651) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+28
Зачем Зеленскому та ратуша? Он будет ************ войсками с виллы в Италии на берегу озера Комо!!!
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18.02.2022 15:12
+26
Андруша, выдели ему место на Лычаковском. Одно. Но поглубже.
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18.02.2022 15:09
+15
В той половине ратуши ему и капец будет!
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18.02.2022 15:08
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В той половине ратуши ему и капец будет!
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18.02.2022 15:08 Ответить
Зачем Зеленскому та ратуша? Он будет ************ войсками с виллы в Италии на берегу озера Комо!!!
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18.02.2022 15:12 Ответить
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18.02.2022 15:26 Ответить
А Мендель расскабанела
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18.02.2022 15:27 Ответить
а я думаю кого она мне напоминает ))))))))
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18.02.2022 15:31 Ответить
А ногой она отпихивает журналиста.
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18.02.2022 15:35 Ответить
Скумбрия растёт гроздьями, похожа на геморрой.
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18.02.2022 15:34 Ответить
)) этот итальянский полдень жаберам в работу. "ленка собирает скумбрию по 8, как таранку"
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18.02.2022 15:47 Ответить
Ніколи не розумів дивної традиції совдепівських скоробагатьків купувати нерухомість за кордоном. Ну і що робити на віллі в Італії?
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18.02.2022 15:27 Ответить
Вова італійською або англійською не володіє, «дгужіть» приходиться виключно зі «своїми». В кіно, на ринок або просто потусуватись ніяк. Що робити там? Людина жив моментами, а сидіти безвилазно в будинку навіть на озері?
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18.02.2022 15:30 Ответить
грати на роялі.....
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18.02.2022 15:32 Ответить
Андруша, выдели ему место на Лычаковском. Одно. Но поглубже.
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18.02.2022 15:09 Ответить
можно два - как же первая леди без мужа скумбрию покупать будет?
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18.02.2022 15:33 Ответить
Что мы, звери что ли? Италия ей выделит. Там тепло.
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18.02.2022 15:34 Ответить
андруша с 2014 года готов
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18.02.2022 16:50 Ответить
Хочу спросить - Зеленский отдал команду всем сдриснувшим из Украины депутатам и олигархам вернуться в течение 24 часов. Все вернулись? Никто не ослушался?
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18.02.2022 15:11 Ответить
Да можно и на той свалке где двое человек сгорело. Не бойся сейчас обойдётся без большого шума.
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18.02.2022 15:13 Ответить
Разве тебя спросят, если возникнет такая необходимость? Ты бы переживал, какую мусорную свалку выделят тебе, если дело дойдет до....
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18.02.2022 15:13 Ответить
Зеля - главнокомандующий . Его и его команды место на передовой , в окопе . Андрей забыл ?
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18.02.2022 15:15 Ответить
Його "место" в бункері під ратушою, разом з дєрьмаком .
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18.02.2022 15:28 Ответить
Да всім відома садового прихильність до зе-влади, особливо до бубочки, мабудь крім львівян
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18.02.2022 15:15 Ответить
Львівяни добре знають паскудне створіння , яке називається андрійцьом.
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18.02.2022 15:33 Ответить
Після того як його гнобив Порох, це зовсім не дивно.
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18.02.2022 15:33 Ответить
Андруша Садовий вірний друг ригів різного окрасу.
Цікаво було би провести опитування жителів Львова з приводу підлабузницької пропозиції Садового Зєлємойському.
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18.02.2022 15:17 Ответить
А в сраку без мила Зеленському залізти той Садовий не обіцяв?
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18.02.2022 15:18 Ответить
он уже там
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18.02.2022 15:32 Ответить
А сміття своє садовий довів до культури?
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18.02.2022 15:33 Ответить
Який неперевершений.... І....от!
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18.02.2022 15:20 Ответить
Українську Армію буде теж евакуйовано?
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18.02.2022 15:20 Ответить
аж до Берліну або Парижу...
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18.02.2022 15:34 Ответить
Невже подивився "Дизель-шоу" і відкриває "Секс на ратуші"?
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18.02.2022 15:22 Ответить
ему и его команде зеленых макак ратуша не подойдет - синагога нужна
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18.02.2022 15:23 Ответить
Ой, як цей Доля вміє гарно лизати...
Кому цей ставленик Фрідмана тільки не лизав ?! Воно не тоне при любій владі!
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18.02.2022 15:28 Ответить
Я впевнений, шо Андрєй Доля і Путіну б лизав, коли той прийшов би до Львова?!
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18.02.2022 15:30 Ответить
А львівяни не проти щоб хто евакуював цього злодія андрійця в чорту мать зі Львова.
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18.02.2022 15:31 Ответить
Садовий у своєму плебейському сервілізмі незмінний. Львове, невже ти не заслужив на ліпшого міського голову?
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18.02.2022 15:31 Ответить
кто-то сильно садового будет спрашивать
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18.02.2022 15:31 Ответить
ЩОСЬ ПІСЛЯ ВАШОГО ЛАЙНА У БІК ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ С ЗЕЛЕНСЬКИМ ТА АРАХАМІЄЮ - РЕЙСИ ДОПОМОГИ З США ПРИПИНИЛИСЯ... ВЖЕ ЯК ТИЖДЕНЬ... ДОМОГЛИСЯ СВОГО КАЦАПСЬКІ ЛАЙНОМЕТИ?
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18.02.2022 15:34 Ответить
А действительно. Неужели США не видят, что наша власть труслива, а народ сильный. Ведь не для Зе они присылают вооружение. А может уже выполняют указания плешивого маньяка - не вооружать Украину.
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18.02.2022 17:01 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм
Из СБУ прислали новый привет президенту Зеленскому лично и всему его окружению. В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис в Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят".
О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
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18.02.2022 15:38 Ответить
Їм сподобається у Львові. Тут їзх чекають

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18.02.2022 19:18 Ответить
якщо не дай Бог би виникла така потреба, то "зелена опа" би прихватила всю ратушу ,а Садовий десь на якомусь ринку оредував би приміщення під львівську мерію
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18.02.2022 15:39 Ответить
У Львові гугняве чмо не *******
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18.02.2022 15:39 Ответить
Это сильно старая инфа шас уже почти все красное
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18.02.2022 15:57 Ответить
Какая ратушь во Львове??? А может сразу в собор Парижской Богоматери? Овощная база в Мариуполе. И справки о вакцинации проверить на входе.
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18.02.2022 15:40 Ответить
Свиноферма в Лебальцево...
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18.02.2022 19:19 Ответить
Сорі в Дебальцево
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18.02.2022 19:20 Ответить
Этот тоже излияния зекрысы,про отправку папымамыв теплые края и переезд во Львов послушал?)))
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18.02.2022 15:49 Ответить
.... ДВА ....... моцна " сила" ... КІНО і театр
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18.02.2022 16:01 Ответить
да под зад его пусть в Киеве сидит толку с него ноль трусишка бежать во Львов собрался
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18.02.2022 16:03 Ответить
Ага, щас... Если репоеды вторгнутся, буба криворогий, баба его, мама Римма и ее муж, на помню точно как там его, рванут в Италию, где ЗЕленая навозная муха Зе-Зе буба криворогий хатынку себе прикупил. Там и бубиным офшорам недалеко, где найвелычниша шмаркля прячет наворованное бабло.
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18.02.2022 16:08 Ответить
Одно место на Лычаковском кладбище застолбите для ЗЕ на случай эвакуации.
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18.02.2022 16:49 Ответить
Наш "главнокомандующий" видимо уже усирается вместе с мэром Львова. Отползут в Воршаву, будет драпать весь ОП.
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18.02.2022 16:56 Ответить
 
 