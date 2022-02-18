"Вброс, бред и вранье. Это учения", - донецкий террорист Басурин о принудительной эвакуации жителей оккупированных территорий. ВИДЕО
Донецкий террорист Басурин заявил, что никакой принудительной эвакуации жителей оккупированных территорий не будет, а информацию об этом назвал "вбросом, бредом и враньем".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом террорист сказал в комментарии, опубликованном на одном из телеграмм-каналов, контролируемом российскими оккупантами.
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Ко́лледжhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6#cite_note-1 [1] , колле́дж (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. https://ru.wiktionary.org/wiki/college#%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 college через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. https://ru.wiktionary.org/wiki/coll%C3%A8ge#%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 collège ← https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/collegium#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 collegium «товарищество, содружество») - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 учебное заведение , главным образом в системах образования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании , стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Британского Содружества и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США .
Український Католицький Університет будує ******* університетське містечко, яке стане центром гуманітарних і соціальних досліджень.
У 2001 році під будівництво нового університетського містечка Українського Католицького Університету папа Іван Павло ІІ освятив земельну ділянку. Ця ділянка знаходиться в «зеленій зоні», поблизу Стрийського парку - одного з найбільших парків Львова та історичного центру міста.
Вже у 2012 році УКУ надав можливість кільком сотням студентів поселитися в новому гуртожитку, збудованому за найвищими світовими стандартами.
Колегіум - це перша споруда університетського містечка Українського католицького університету. Також, тут уже функціонує багатофункційний академічний будинок, будується університетська Церква, а згодом і пасторальний центр, бібліотека та інформаційний центр.
Колегіум - місце, в якому твориться спільнота Університету. Тут живуть, навчаються і працюють понад 200 студентів, посеред яких мешкають викладачі-куратори, сестри-редимптористки, особи з особливими потребами та гостьові професори, які приїжджають викладати в Університеті.
«Метою спільного проживання в Колегіумі є не лише забезпечення студента житлом. Це передовсім нагода спільно проживати в колі друзів, викладачів, кураторів, сестер-монахинь, осіб з особливими потребами та гостей університету з метою творити колегіальну культуру та спільноту, яка покликана до свідчення, спілкування та служінняв ********* світі.»
Кожне крило Колегіуму має свого покровителя - блаженного мученика греко-католицької церкви:
https://collegium.ucu.edu.ua/pokroviteli-kolegiumu/***********-mikolai-chudotvorets Крило Бл. Свщмч. Миколая Чарнецького
https://collegium.ucu.edu.ua/pokroviteli-kolegiumu/mati-iosafata Крило Бл. Препмуч. Йосафати Гордашевської
https://collegium.ucu.edu.ua/pokroviteli-kolegiumu/pokrovitel-mirian Крило Бл. Свщмч. Володимира Прийми
https://collegium.ucu.edu.ua/pokroviteli-kolegiumu/angel-u-liudskomu-tili Крило Бл. Свщмч. Григорія Лакоти
https://collegium.ucu.edu.ua/pokroviteli-kolegiumu/ia-yiyi-vbiv-bo-vona-monashka Крило Бл. Препмуч. Тарсикії Мацьків
https://collegium.ucu.edu.ua/pokroviteli-kolegiumu/viazen-maidaneka Крило Бл. Свщмч. Омеляна Ковча
Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд жителей ДНР в Россию. Людей разместят в Ростовской области.
Также Пушилин заявил, что Зеленский якобы «в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению» на Донбасс.
Вслед за Пушилиным и глава самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечкин призвал местных жителей уезжать в Россию.
На фоне этого российский рубль заметно подешевел.
https://t.me/charter97_org/62222
https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2/100001052797124/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM1NzExNDI5ODA3MjMzXzUxMzYxOTY5NDY0MjUzNDg%3D&__tn__=R*F Леонид Васильев
...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
тьоток з своїми вилупками? Добре подбали про них.Ні пожрати,
ни посцяти ,ні посрати. Вони там комусь потрібни? Кацапи навить
жинок з дітьми використвують. Таких не шкода якщо за 8 років вони
уму-розуму не набралися! Халяви захотілося? Жерить не вдавиться!