РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4533 посетителя онлайн
Новости Видео Война
28 624 42

"Вброс, бред и вранье. Это учения", - донецкий террорист Басурин о принудительной эвакуации жителей оккупированных территорий. ВИДЕО

Донецкий террорист Басурин заявил, что никакой принудительной эвакуации жителей оккупированных территорий не будет, а информацию об этом назвал "вбросом, бредом и враньем".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом террорист сказал в комментарии, опубликованном на одном из телеграмм-каналов, контролируемом российскими оккупантами.

Также читайте: Главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в РФ (обновлено)

Комментарий террориста был опубликован сегодня в 14:20.

Также читайте: К сожалению, наблюдаем обострение ситуации на Донбассе. Киеву нужно садиться за стол переговоров с представителями ОРДЛО, - Путин

Вброс, бред и вранье. Это учения, - донецкий террорист Басурин о принудительной эвакуации жителей оккупированных территорий 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Царьов - кандидат на главу окупаційної адміністрації РФ в Україні, - Financial Times

Автор: 

Донецьк (6322) оккупация (10135) россия (95497) эвакуация (2071)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
а чего?вон для них даже колледжи на сибири приготовили .иуристов делать будут.

показать весь комментарий
18.02.2022 16:35
+17
да не, киздуйте накуй, сделайте нам приятно
показать весь комментарий
18.02.2022 16:34
+10
а жаль,пусть бы валили на ... и ёще дальше..
показать весь комментарий
18.02.2022 16:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахаха, МММ щика опрокинули)
показать весь комментарий
18.02.2022 16:33 Ответить
ТЕРРОРИСТЫ ЦИНИЧНО БРЕШУТ ,такой должна быть шапка
показать весь комментарий
18.02.2022 17:06 Ответить
а жаль,пусть бы валили на ... и ёще дальше..
показать весь комментарий
18.02.2022 16:33 Ответить
да не, киздуйте накуй, сделайте нам приятно
показать весь комментарий
18.02.2022 16:34 Ответить
У них кругом одне вранье
показать весь комментарий
18.02.2022 16:34 Ответить
а чего?вон для них даже колледжи на сибири приготовили .иуристов делать будут.

показать весь комментарий
18.02.2022 16:35 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2022 16:36 Ответить
Невже англосакси готують колоніальну адміністрацію?

Ко́лледжhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6#cite_note-1 [1] , колле́дж (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. https://ru.wiktionary.org/wiki/college#%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 college через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. https://ru.wiktionary.org/wiki/coll%C3%A8ge#%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 collège ← https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/collegium#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 collegium «товарищество, содружество») - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 учебное заведение , главным образом в системах образования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании , стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Британского Содружества и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США .
показать весь комментарий
18.02.2022 16:42 Ответить
Ну так у нас колись був подібний "аналог" - іменувався "колегіум" Знищені були при Катерині ІІ
показать весь комментарий
18.02.2022 18:17 Ответить
Коле́гіум (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. collegium - «товариство, співдружність», іноді коле́гія) - назва деяких закритих середніх і вищих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 навчальних закладів у Європі (зокрема Речі Посполитої) https://uk.wikipedia.org/wiki/XVI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVI - https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVIII століття та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російській імперії XVIII - першій чверті https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX століття .

Український Католицький Університет будує ******* університетське містечко, яке стане центром гуманітарних і соціальних досліджень.

У 2001 році під будівництво нового університетського містечка Українського Католицького Університету папа Іван Павло ІІ освятив земельну ділянку. Ця ділянка знаходиться в «зеленій зоні», поблизу Стрийського парку - одного з найбільших парків Львова та історичного центру міста.



Вже у 2012 році УКУ надав можливість кільком сотням студентів поселитися в новому гуртожитку, збудованому за найвищими світовими стандартами.

Колегіум - це перша споруда університетського містечка Українського католицького університету. Також, тут уже функціонує багатофункційний академічний будинок, будується університетська Церква, а згодом і пасторальний центр, бібліотека та інформаційний центр.

Колегіум - місце, в якому твориться спільнота Університету. Тут живуть, навчаються і працюють понад 200 студентів, посеред яких мешкають викладачі-куратори, сестри-редимптористки, особи з особливими потребами та гостьові професори, які приїжджають викладати в Університеті.

«Метою спільного проживання в Колегіумі є не лише забезпечення студента житлом. Це передовсім нагода спільно проживати в колі друзів, викладачів, кураторів, сестер-монахинь, осіб з особливими потребами та гостей університету з метою творити колегіальну культуру та спільноту, яка покликана до свідчення, спілкування та служінняв ********* світі.»

Кожне крило Колегіуму має свого покровителя - блаженного мученика греко-католицької церкви:
https://collegium.ucu.edu.ua/pokroviteli-kolegiumu/***********-mikolai-chudotvorets Крило Бл. Свщмч. Миколая Чарнецького
https://collegium.ucu.edu.ua/pokroviteli-kolegiumu/mati-iosafata Крило Бл. Препмуч. Йосафати Гордашевської
https://collegium.ucu.edu.ua/pokroviteli-kolegiumu/pokrovitel-mirian Крило Бл. Свщмч. Володимира Прийми
https://collegium.ucu.edu.ua/pokroviteli-kolegiumu/angel-u-liudskomu-tili Крило Бл. Свщмч. Григорія Лакоти
https://collegium.ucu.edu.ua/pokroviteli-kolegiumu/ia-yiyi-vbiv-bo-vona-monashka Крило Бл. Препмуч. Тарсикії Мацьків
https://collegium.ucu.edu.ua/pokroviteli-kolegiumu/viazen-maidaneka Крило Бл. Свщмч. Омеляна Ковча
показать весь комментарий
19.02.2022 00:02 Ответить
І що?
показать весь комментарий
19.02.2022 05:31 Ответить
та нічого, просто Коле́гіум вже є
показать весь комментарий
19.02.2022 08:43 Ответить
Так "вже" - це КОЛИ? При незалежній Україні? А я вказував на період 16-18 століття
показать весь комментарий
19.02.2022 10:11 Ответить
Не судьба... Жаль.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:36 Ответить
кацапская пропаганда наступила короткими ножками на свой йух и рассыпала зубы по асфальту
показать весь комментарий
18.02.2022 16:36 Ответить
А чьо, тітульним і каренньім народам бамбаса нравіца тєма.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:36 Ответить
Алкаш.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:37 Ответить
Ота оральна путінська шльондра Едік Басурін, досі брехати не навчилася, усе по пиці читається
показать весь комментарий
18.02.2022 16:37 Ответить
це примусовий вивоз, тобто - депортація

Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд жителей ДНР в Россию. Людей разместят в Ростовской области.

Также Пушилин заявил, что Зеленский якобы «в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению» на Донбасс.

Вслед за Пушилиным и глава самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечкин призвал местных жителей уезжать в Россию.

На фоне этого российский рубль заметно подешевел.
https://t.me/charter97_org/62222
показать весь комментарий
18.02.2022 16:38 Ответить
О людях заботятся, гуманисты- дэмократы
показать весь комментарий
18.02.2022 17:06 Ответить
ні, готують провокацію...

https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2/100001052797124/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM1NzExNDI5ODA3MjMzXzUxMzYxOTY5NDY0MjUzNDg%3D&__tn__=R*F Леонид Васильев

...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
показать весь комментарий
18.02.2022 17:09 Ответить
К сожалению не все так просто, этот сумашедший дядечка говорит, что принудительной эвакуации не будет, а не эвакуации вообще, а также подтверждает, что какие то их органы вывозят свое имущество, но якобы это плановые учения...Так что ситуация не очень (((
показать весь комментарий
18.02.2022 16:38 Ответить
https://t.me/itsdonetsk/8830 https://t.me/itsdonetsk/8830

показать весь комментарий
18.02.2022 16:42 Ответить
знов будуть грабувати недограбоване
показать весь комментарий
18.02.2022 16:43 Ответить
Як вброс? А заяви Пушиліна і Пасечника відеомонтаж?
показать весь комментарий
18.02.2022 16:45 Ответить
Котрогось з цих трьох незабаром прибють...Хто на кого ставить?Я не букмекер,но не хотів би помилитися в прогнозах...Радіє,що РФ сказала,що нічого по це не знає,а тут як тут і їхні скотобєєва відгукнулася.І РФ не сторона конфлікту....???
показать весь комментарий
18.02.2022 16:52 Ответить
Могут всех утилизировать за ненадобностью.
показать весь комментарий
18.02.2022 17:08 Ответить
опять с пенисо душилиным не поделили метоодички или кто то раньше курнул и его на измену пробило
показать весь комментарий
18.02.2022 16:51 Ответить
Нет уж, в Ростов так в ростов
показать весь комментарий
18.02.2022 17:01 Ответить
Пусть улучшают в рашке криминальную обстановку
показать весь комментарий
18.02.2022 17:08 Ответить
"Басура/basura" по-испански "мусор, отход".
показать весь комментарий
18.02.2022 17:14 Ответить
Да хтонический сомневался. Интересно этот п&дурок кем до войны был
показать весь комментарий
18.02.2022 17:26 Ответить
Басурин алкаш - типичный лугандон
показать весь комментарий
18.02.2022 17:51 Ответить
Тю. Этот упоротый наркоша ещё не сдох от передоза?
показать весь комментарий
18.02.2022 18:25 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/RcDB-8dNeys
показать весь комментарий
18.02.2022 23:22 Ответить
"Вброс, бред и вранье." - все що говорять росіяни і всі їх держструктури.
показать весь комментарий
18.02.2022 23:27 Ответить
Обстрел детских садов и школ тоже учения были?
показать весь комментарий
19.02.2022 01:05 Ответить
"данкон"! Що квіточками зустрів ваш Ростов- папочка продажних
тьоток з своїми вилупками? Добре подбали про них.Ні пожрати,
ни посцяти ,ні посрати. Вони там комусь потрібни? Кацапи навить
жинок з дітьми використвують. Таких не шкода якщо за 8 років вони
уму-розуму не набралися! Халяви захотілося? Жерить не вдавиться!
показать весь комментарий
19.02.2022 19:47 Ответить
..пошел ты на три буквы, продажная тварь!!"!
показать весь комментарий
19.02.2022 12:01 Ответить
Нахер с пляжа!
показать весь комментарий
19.02.2022 14:10 Ответить
 
 