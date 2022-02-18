Войска РФ 17 февраля на Донбассе обстреляли 27 населенных пунктов, включая школу и детсад, - Бутусов. КАРТА+ВИДЕО

17 февраля российско-оккупационные войска обстреливали жилые районы Донбасса сознательной террористической атакой.

Об этом в своем видео заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, Россия продемонстрировала, что основная цель эскалации – Донбасс.

"Сегодня (17 февраля. - Ред.) были беспрецедентные по масштабу обстрелы, которых не было много лет. Прямо от границы с РФ по всем направлениям, вплоть до Азовского моря. Обстрелы были по всем направлениям. До 47 нарушений режима прекращения огня. Обстреляно 27 населенных пунктов. В отчете ООС сообщается, что 27 населенных пунктов попали в зону обстрела из различных видов оружия. Причем беспрецедентно широкие масштабы применения артиллерии калибра 122-мм. Как говорят наши источники, бойцы с фронта в некоторых местах были 152-мм, и танки 125-мм", - отметил журналист.

Обстрелы носили террористический характер, поскольку обстреливали населенные пункты и их окрестности.

"Больших потерь мирных жителей удалось избежать, только потому, что в этих населенных пунктах живет не так много людей", - отметил Бутусов.

Так, в 8:43 подразделения 12 мотострелкового батальона 2-й бригады ВС РФ на Донбассе обстреляли детсад в Станице Луганской. Трое мирных жителей в результате получили контузию.

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В 10:25 был обстрел во Врубовке. Это село в примерно 10 км от линии фронта. Там обстреляли школу по ул. Школьный. Обстрелов этой территории не было 4 года, по данным журналиста Левка Стека. В школе было 40 детей от 6 до 11 лет. Также в результате обстрела был поврежден газопровод, без газа остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Приблизительно в 9:20 был обстрел Марьинки, а именно автобусная остановка на ул. Каштановой. Был ранен местный житель 1956 г.р. Человек получил осколочные ранения. Также ранения получил один военнослужащий и один украинский медик-доброволец.

"По данным разведки завтра (18 февраля. - Ред.) враг планирует также продолжить такие действия. Разведка отмечает, что есть повышенная активность врага, которая увеличивается именно в районе Донбасса", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

В то же время, Бутусов добавил, что со стороны украинских военных была абсолютная тишина. Контрдействия украинских военных были только после российских обстрелов.