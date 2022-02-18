Войска РФ 17 февраля на Донбассе обстреляли 27 населенных пунктов, включая школу и детсад, - Бутусов. КАРТА+ВИДЕО
17 февраля российско-оккупационные войска обстреливали жилые районы Донбасса сознательной террористической атакой.
Об этом в своем видео заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По словам Бутусова, Россия продемонстрировала, что основная цель эскалации – Донбасс.
"Сегодня (17 февраля. - Ред.) были беспрецедентные по масштабу обстрелы, которых не было много лет. Прямо от границы с РФ по всем направлениям, вплоть до Азовского моря. Обстрелы были по всем направлениям. До 47 нарушений режима прекращения огня. Обстреляно 27 населенных пунктов. В отчете ООС сообщается, что 27 населенных пунктов попали в зону обстрела из различных видов оружия. Причем беспрецедентно широкие масштабы применения артиллерии калибра 122-мм. Как говорят наши источники, бойцы с фронта в некоторых местах были 152-мм, и танки 125-мм", - отметил журналист.
Обстрелы носили террористический характер, поскольку обстреливали населенные пункты и их окрестности.
"Больших потерь мирных жителей удалось избежать, только потому, что в этих населенных пунктах живет не так много людей", - отметил Бутусов.
Так, в 8:43 подразделения 12 мотострелкового батальона 2-й бригады ВС РФ на Донбассе обстреляли детсад в Станице Луганской. Трое мирных жителей в результате получили контузию.
В 10:25 был обстрел во Врубовке. Это село в примерно 10 км от линии фронта. Там обстреляли школу по ул. Школьный. Обстрелов этой территории не было 4 года, по данным журналиста Левка Стека. В школе было 40 детей от 6 до 11 лет. Также в результате обстрела был поврежден газопровод, без газа остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.
Приблизительно в 9:20 был обстрел Марьинки, а именно автобусная остановка на ул. Каштановой. Был ранен местный житель 1956 г.р. Человек получил осколочные ранения. Также ранения получил один военнослужащий и один украинский медик-доброволец.
"По данным разведки завтра (18 февраля. - Ред.) враг планирует также продолжить такие действия. Разведка отмечает, что есть повышенная активность врага, которая увеличивается именно в районе Донбасса", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.
В то же время, Бутусов добавил, что со стороны украинских военных была абсолютная тишина. Контрдействия украинских военных были только после российских обстрелов.
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid07MNbGzUJnt4Y5wy8yiLs2mW9ep4TYbFpUhoKaroiRAQaoUcQYDHdyK6wFPMqT18Wl?__cft__[0]=AZVX7xk1LP1yOAmSI7CgEPs2P20OloyYahiO0p_09F4wyBC5MvfJ1JfcidIaRs2NeUYw0MiWd8wD9l1a5R0uG7yZShGHPJW3Zzf0JCkJ_ccFBorGx-NCglW7fRoCadpyISqeLB9p385haqCo2EK_cS1E4S4EvQE2EoGVyadp6gORSi9wXf_Wjgdp-kMM0RIi9EpRRhFcQql9bsPte5a500ij&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Обстріл шкіл і дитсадків - це, схоже, була інформаційна підготовка...
А ось ЦЕ мені вже дуже, дуже, дуже не подобається!
Сподіваюсь, що і в світі, і в Україні є кому стежити за процесом (на відміну від того, як це було в 2014-му) - і не допустити до здійснення їхньої диявольської "спецоперації".
е свідок - кошарік...
буба з ним погрався на відстані 3х метрів з рожею, як таракана з'їв,
і бачіте - все знову гаразд в зеленому королевстві.
чекаемо на агромавпу з зеленим вибросом на союзників.
с целью зафиксировать ответку, как повод для полномасштабного вторжения...
после т.н. "эвакуации"
ожидаемо, что ,
твари планируют провести ещё более массированный обстрел по всем направлениям,
с той же целью
////
Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вступили в бой с украинскими диверсантами, два члена диверсионной группы были уничтожены. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщила народная милиция республики в своем Telegram-канале.«По данным нашей разведки, диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе города Горловки. На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера», - отметили в ведомстве.
Специальные службы ДНР работают на месте инцидента.
В сообщении приводятся данные министерства государственной безопасности республики, согласно которым в 4:00 18 февраля группа украинских диверсантов попыталась взорвать емкость для хранения аммиака на заводе «Стирол».
«Во время нападения получил ранение охранник предприятия. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет», - рассказали в ведомстве.
Унтерменші він і в кремлі їм лишається.