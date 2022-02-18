Оккупанты под видом эвакуации осуществляют скопление детей и женщин. Возможен теракт, – командующий ООС Павлюк. ВИДЕО

Командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк заявил, что оккупанты на Донбассе под видом эвакуации накапливают женщин и детей. По его словам, возможны теракты для обвинения украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление командующего ООС размещено в официальном фейсбуке пресс-центра ООС.

"Оккупанты осуществляют скопление детей и женщин под видом эвакуации, по данным разведки, велика вероятность совершения терактов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом наших военных", - сказал Павлюк.

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Командующий ООС подчеркнул, что проверить эту информацию украинская разведка пока не может. Он также выразил сожаление, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности повлиять на совершение боевиками теракта против женщин и детей.