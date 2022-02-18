Оккупанты под видом эвакуации осуществляют скопление детей и женщин. Возможен теракт, – командующий ООС Павлюк. ВИДЕО
Командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк заявил, что оккупанты на Донбассе под видом эвакуации накапливают женщин и детей. По его словам, возможны теракты для обвинения украинских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление командующего ООС размещено в официальном фейсбуке пресс-центра ООС.
"Оккупанты осуществляют скопление детей и женщин под видом эвакуации, по данным разведки, велика вероятность совершения терактов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом наших военных", - сказал Павлюк.
Командующий ООС подчеркнул, что проверить эту информацию украинская разведка пока не может. Он также выразил сожаление, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности повлиять на совершение боевиками теракта против женщин и детей.
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· 4 ч
Маю думку, що вони почнуть «евакуацію», зберуть тих нещасних людей до купи і вб'ють якоюсь ракетою, щоб гучно, криваво і страшно. І звинуватять в цьому ЗСУ. Отакий от казус ****.
Ну і вибір на вивіз дітей-сиріт - це така писда. Максимально чутлива соціальна група для медіа + (головне) у них нема батьків, що можуть відмовитись від евакуації
🔥Автобусы из Донецка в Ростов едут пустые!
Кремль гоняет их туда и сюда для картинки!
https://twitter.com/antiputler_news/status/1494752974345801731?cxt=HHwWhsC47aP6tr4pAAAA
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1494514638767149105 16 ч
Американцы не скрывают, что у них есть надежный источник в бункере Пу. Эдакий русский Борман, который по слухам был агентом СССР. Практически они ведут live репортаж из бункера, где сейчас обсуждаются варианты Гляйвица. Патрушев или Ковальчук? Предлагаю голосование.
Зараз цікавить будь-яка інформація по пересуванню і вогневим точкам лаптєй по тимчасово окупованим районам Донеччини та Луганщини.
Дуже важливо! Прошу рт. Всю інформацію в приватні повідомлення. Дякую!
ПОЗОР ПУТИНУ ! ПОЗОР КАЦАПАМ !
Як дома в москві взривав гексагеном, щоб війну почати в Чечні.
твій Майор@sinicyn_roma
Так званий «генпрокурор ЛНР» Сергєй Горенко виклав зараз в себе в інстаграмі відео, як він херячить кудись з гармати Д-30 (заборонений «мінськом» калібр), там же валяється купа гільз…
Гео там «Станиця Луганська», підпис "эвакуируем людей, стоим на рубеже 🇷🇺🇷🇺"
https://twitter.com/sinicyn_roma/status/1494752646351278080
Пісдєц
Весьма примечательную оценку действий венгерских войск в отношении советского населения сделал в своём дневнике министр пропаганды Германии Йозеф Геббельс. Описывая в мае 1942 года ситуацию в Брянской области, он отметил:
«Южнее этого региона воюют венгерские формирования. Им нужно занимать и пацифицировать одно село за другим. Когда венгры заявляют, что они пацифицировали то или иное село, это обычно означает, что там не осталось ни одного жителя. Это, в свою очередь, для нас значит, что мы едва ли сможем выполнять какие-нибудь сельскохозяйственные работы на такой территории».
Ну ось декілька днів тому нагадали про те, як махновці вщент знищили Дику дівізію чеченців. Так у той статті нагадали, що махновци розстрілювали білих офіцерів, але відпускали рядових. А Дику дивізію порубали вщент як раз за те, що ті робили звірства серед мірного населення, а не за те, що вони були з Кавказу.
Сожжение Крюковки 1-2 марта 1943 года.
Сожжение Хатыни 22 марта 1943 года.
Как говорит Кисилев-СОВПАДЕНИЕ?
Его обломки можно взять в разных странах (его много где использовали) и подбросить на место "диверсии", обвинив в этой диверсии Украину.
Теперь как-то так....
Сами кацапи показали по свойому ТВ, що Україна зосередила там 10 бригад, РСЗО, БПЛА, бойову авіацію, спецназ ЗСУ та СБУ.
Бойові мапи в наших вже по стандартам НАТО.
По оцінкам керівника розвідки ДНР ЗСУ планують звільнити територію за чотири доби )))
Ні, Путлер безумовно щось таке планував і самі військові або спецслужби РФ передали цю інформацію якой нибудь західной розвідці.
Оприлюднення таких планів такими високопосадовцями могутніх держав різко знижує верогідність впровадження таких планів.
Грузинський сценарій!
**********)...***...
Немцов.
мерзее тварей нет...
Если Запад, США в какой либо форме , какими либо источниками про гарантируют людям которые свергнут Пуйло, что признают их. То это может стать решением конфликта. Нужно наплевать, закрыть глаза на "нарушение демократических норм" для свержения незаконной Путинской власти удерживающихся благодаря фальсификациям, репрессиям, массовому промыванию мозгов граждан РФ.