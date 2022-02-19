Весь Мариуполь не спит, давно такого не слышали, - войска РФ около 5 часов вели мощный артобстрел на Приазовском направлении. ВИДЕО

Утром 19 февраля войска РФ вели мощный артиллерийский и минометный обстрел с тяжелого вооружения калибра 122 мм, 152 мм по позициям ВСУ на Приазовском направлении.

Видео этого обстрела со стороны оккупантов сегодня появилось в интернете, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

На видео видны вспышки и слышны звуки взрывов.

В соцсетях отмечается, что обстрел происходит вблизи Мариуполя. Весь Мариуполь не спит.

Впрочем, по данным нашего корреспондента, в эту минуту обстрел прекратился. Он длился около 4-5 часов.