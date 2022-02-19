Весь Мариуполь не спит, давно такого не слышали, - войска РФ около 5 часов вели мощный артобстрел на Приазовском направлении. ВИДЕО
Утром 19 февраля войска РФ вели мощный артиллерийский и минометный обстрел с тяжелого вооружения калибра 122 мм, 152 мм по позициям ВСУ на Приазовском направлении.
Видео этого обстрела со стороны оккупантов сегодня появилось в интернете, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
На видео видны вспышки и слышны звуки взрывов.
В соцсетях отмечается, что обстрел происходит вблизи Мариуполя. Весь Мариуполь не спит.
Впрочем, по данным нашего корреспондента, в эту минуту обстрел прекратился. Он длился около 4-5 часов.
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+64 Alexey Chernyavsky
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+39 Александр Александров #465274
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Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
"хорошо то как, лишь бы не порошенко"
з Київа допомоги не буде - в нас тут поци криворогаті...