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Весь Мариуполь не спит, давно такого не слышали, - войска РФ около 5 часов вели мощный артобстрел на Приазовском направлении. ВИДЕО

Утром 19 февраля войска РФ вели мощный артиллерийский и минометный обстрел с тяжелого вооружения калибра 122 мм, 152 мм по позициям ВСУ на Приазовском направлении.

Видео этого обстрела со стороны оккупантов сегодня появилось в интернете, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

На видео видны вспышки и слышны звуки взрывов.

В соцсетях отмечается, что обстрел происходит вблизи Мариуполя. Весь Мариуполь не спит.

Весь Мариуполь не спит, давно такого не слышали, - войска РФ около 5 часов вели мощный артобстрел на Приазовском направлении 01

Впрочем, по данным нашего корреспондента, в эту минуту обстрел прекратился. Он длился около 4-5 часов.

Автор: 

Мариуполь (5710) обстрел (27107) Ян Осока (1501) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+64
Зеленскому пока в Киеве не задрожит, не дойдет. Ему похер он на конференции.
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19.02.2022 11:05
+49
Санкции вводим или ещё подождём !?
Может по Мюнхену долбонуть ?
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19.02.2022 11:06
+39
ответа на провокаци рашка только и ждет. Отвечать надо когда будет вторжение, сейчас не нужно. Только точечные обстрелы по позициям боевиков.
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19.02.2022 11:11
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Страница 2 из 2
Ну поспали мы плохо. До 6 утра грохотало. А началось все в 4 утра. Рашка прям как нацисты начали в 4.00
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19.02.2022 11:50 Ответить
Только в вас и верим.
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19.02.2022 14:08 Ответить
🇷🇺=🏴‍☠️=🏳️‍🌈=🐔=🐑=🐀=👨‍❤️‍💋‍👨=🤡=👹=🏋️‍♂️➡️🍾
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19.02.2022 11:49 Ответить
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19.02.2022 11:50 Ответить
За правду на кацапстане убивают.
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19.02.2022 12:00 Ответить
да гарний був дядько ! таких за поребриком дуже мало ! світла йому пам'ять ...
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19.02.2022 12:34 Ответить
Расейские мрази, я вас ненавижу!!!
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19.02.2022 11:54 Ответить
Нужно мариупольских депутатов от ОПЗЖ отправить ближе к окопам ,пусть посидят там
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19.02.2022 11:56 Ответить
Диспетчер аэропорта Ростов предупреждает гражданские борты о многочисленном пересечении курсов военной авиации
http://live.radioscanner.net/audio/54674
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19.02.2022 11:58 Ответить
А где там санкции которыми Байден пугал, что введут в случае даже провокации? Или такая артподготовка еще не повод для санкций? Так Х***ло и Мариуполь захватит и все будут продолжать говорить что еще не время для санкций чтобы не злить путена
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19.02.2022 11:59 Ответить
А депутаты, за которых проголосовали мариупольцы, спят, жрут, пьют вдалеке от Украины...
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19.02.2022 12:05 Ответить
А сепарское зекуйло продолжает бредить новыми дорогами, вместо высокоточных снарядов и ракет для ВСУ. А все потому что в башке клоуна никогда не было мозгов.
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19.02.2022 12:14 Ответить
зате в його голові повно білого порошку і скумбрія плаває .
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19.02.2022 12:41 Ответить
РЮЗЬГАЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.

https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
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19.02.2022 12:21 Ответить
гуп-гуп-бабах

"хорошо то как, лишь бы не порошенко"
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19.02.2022 12:59 Ответить
тримайся, Марік
з Київа допомоги не буде - в нас тут поци криворогаті...
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19.02.2022 13:11 Ответить
недостаточно далеко отвели, да зелохи?
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19.02.2022 14:10 Ответить
Ну так там почти 100% сепаров живет (как и на всем юго-востоке).Ждали кацапов,ешьте теперь.Бессонные ночи это только начало.
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19.02.2022 14:43 Ответить
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