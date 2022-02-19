Депутат Госдумы Журавлев призывает формировать в России "дружины добровольцев" для отправки в Донбасс

Депутат Госдумы РФ, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев призывает формировать в России добровольческие дружины для участия в боевых действиях на Донбассе и убийстве украинских военных и простых граждан.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.

Российский депутат уверяет, что в этом списке он первый.

За подобные заявления существует уголовная ответственность не только по международным нормам, но и согласно российскому законодательству.

Читайте также: Визит депутата Госдумы Журавлева на Луганщину - это не какое-то мелочное событие. В 2014 г. он одновременно с российскими военными прибыл в Крым, - Чубаров