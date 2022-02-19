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Депутат Госдумы Журавлев призывает формировать в России "дружины добровольцев" для отправки в Донбасс

Депутат Госдумы РФ, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев призывает формировать в России добровольческие дружины для участия в боевых действиях на Донбассе и убийстве украинских военных и простых граждан.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.

Российский депутат уверяет, что в этом списке он первый.

За подобные заявления существует уголовная ответственность не только по международным нормам, но и согласно российскому законодательству.

Читайте также: Визит депутата Госдумы Журавлева на Луганщину - это не какое-то мелочное событие. В 2014 г. он одновременно с российскими военными прибыл в Крым, - Чубаров

Автор: 

армия РФ (19188) Госдума (1261) Донбасс (26956) Журавлев Алексей (5)


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Топ комментарии
+55
А сам поедет? Или как Жирик -прокукарекал и на больничку.
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19.02.2022 12:15
+53
Сафарі на хахлів? Найбільш войовничі мокші повернулися з Донбасу в рефрижираторах.
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19.02.2022 12:18
+39
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19.02.2022 12:35
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Он не поедет.У него жопа болит
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19.02.2022 14:23 Ответить
Чё оно такое перекошенное? Памперс муляет?
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19.02.2022 14:24 Ответить
******* топіро черепахам
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19.02.2022 14:33 Ответить
Последовательность действий:
а) взрываем "паркетный джип" (по DZIDZIO) б) дитям - мороженое, бабам - цветы - и в Ростов в)формируем банды "псевдодобровольцев" для отправки в ДыНыРы. Отличный буффонадный номер!
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19.02.2022 15:01 Ответить
Пускай горят в аду эти все твари пуйловские !
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19.02.2022 15:47 Ответить
ну да а потом до Дании дойдут и черепашьй бордель освободят
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19.02.2022 16:22 Ответить
РОССИЯ - ФАШИСКАЯ СТРАНА ! НЕТ СВОБОДЫ СЛОВА ! БУТАФОРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ВЫБОРЫ !
ПРИКАЗЫ ВОЖДЯ ВЫШЕ ВСЕХ ЗАКОНОВ !
РОССИЯ ФАШИСТКАЯ АВТОКРАТИЯ !
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19.02.2022 17:12 Ответить
О какой вы уважаемый говорите? в рашке никакой демократии нет - там фашистский режим пуйла.
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19.02.2022 18:33 Ответить
Надеюсь списки будут в открытом доступе...если нет, то надо помочь...
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19.02.2022 17:21 Ответить
Выключите еМу ******
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19.02.2022 20:05 Ответить
Суки грьобані. У них що всі дурки закрилися?
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19.02.2022 20:28 Ответить
Візьміть історію 300 років ******** ,ріжуть вбивають Українців,За що така ненависть,тільки в Радянські роки Вони пересилили До України до 15 мільйонів РУСЬКИХ,а українців пересилили до Архангельська, Якутії,просто жах ЯКА ЦЯ КРОВОЖАДНА НАЦІЯ
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20.02.2022 21:07 Ответить
Ну ну и конечно передвижные крематории не забудьте и в этот раз я думаю вам их в разы больше понадобятся. Боже какая мразь. Я лично с нетерпением вас жду.
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21.02.2022 08:22 Ответить
Та, вже нема дурних. Поїдуть вони, якже!
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21.02.2022 09:01 Ответить
Прийди возьми....
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22.02.2022 09:10 Ответить
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