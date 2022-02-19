Депутат Госдумы Журавлев призывает формировать в России "дружины добровольцев" для отправки в Донбасс
Депутат Госдумы РФ, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев призывает формировать в России добровольческие дружины для участия в боевых действиях на Донбассе и убийстве украинских военных и простых граждан.
Соответствующее видео появилось в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.
Российский депутат уверяет, что в этом списке он первый.
За подобные заявления существует уголовная ответственность не только по международным нормам, но и согласно российскому законодательству.
Топ комментарии
+55 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий19.02.2022 12:15
+53 Василь Довганенко #437088
показать весь комментарий19.02.2022 12:18
+39 VPYL
показать весь комментарий19.02.2022 12:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а) взрываем "паркетный джип" (по DZIDZIO) б) дитям - мороженое, бабам - цветы - и в Ростов в)формируем банды "псевдодобровольцев" для отправки в ДыНыРы. Отличный буффонадный номер!
ПРИКАЗЫ ВОЖДЯ ВЫШЕ ВСЕХ ЗАКОНОВ !
РОССИЯ ФАШИСТКАЯ АВТОКРАТИЯ !