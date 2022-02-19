Российские оккупанты обстреливают из минометов дорожный коридор "Луганск-Счастье", - Госпогранслужба. ВИДЕО

Российские оккупанты в субботу, 19 февраля, утром возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Государственная пограничная служба Украины.

"Оккупанты продолжают обстрелы в направлении дорожного коридора "Луганск-Счастье". Сегодня с утра российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье". Противник ведет обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов. Пограничные наряды находятся на позициях. Инфраструктура дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения, повреждена", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 18 февраля российско-оккупационные войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.