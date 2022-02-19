Российские оккупанты обстреливают из минометов дорожный коридор "Луганск-Счастье", - Госпогранслужба. ВИДЕО
Российские оккупанты в субботу, 19 февраля, утром возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Государственная пограничная служба Украины.
"Оккупанты продолжают обстрелы в направлении дорожного коридора "Луганск-Счастье". Сегодня с утра российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье". Противник ведет обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов. Пограничные наряды находятся на позициях. Инфраструктура дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения, повреждена", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, 18 февраля российско-оккупационные войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.
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"❗️Диверсанты, пытавшиеся пробраться на химобъекты в ДНР, говорили на польском языке, сообщает Народная милиция."
И спрашивали по-польски, как пройти до Гляйвица, а потом до Нюрнберга
писюанист покупает у ***** битум и ложит асфальт.
***** ковыряет асфальт артой и минометами.
наш велыкобудивнык опять битум закупает...