РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8704 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
17 385 29

Российские оккупанты обстреливают из минометов дорожный коридор "Луганск-Счастье", - Госпогранслужба. ВИДЕО

Российские оккупанты в субботу, 19 февраля, утром возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Государственная пограничная служба Украины.

"Оккупанты продолжают обстрелы в направлении дорожного коридора "Луганск-Счастье". Сегодня с утра российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье". Противник ведет обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов. Пограничные наряды находятся на позициях. Инфраструктура дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения, повреждена", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 18 февраля российско-оккупационные войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.

Автор: 

Госпогранслужба (6420) обстрел (27107) КПВВ (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+38
Послушай, Майк!@maglov·18 ч

"❗️Диверсанты, пытавшиеся пробраться на химобъекты в ДНР, говорили на польском языке, сообщает Народная милиция."

И спрашивали по-польски, как пройти до Гляйвица, а потом до Нюрнберга
показать весь комментарий
19.02.2022 14:16
+28
Аграхимию с Безумной отправьте туда, пусть видосики поснимают, что это провокации и нагнетание со стороны США и Британии.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:20
+24
Юрию Бутусову большое уважание за то что заехал в рожу шуфричу продажной твари . Юрий Бутусов , лично оть меня к вам за этот поступок большое уважение и поддержка
показать весь комментарий
19.02.2022 14:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Послушай, Майк!@maglov·18 ч

"❗️Диверсанты, пытавшиеся пробраться на химобъекты в ДНР, говорили на польском языке, сообщает Народная милиция."

И спрашивали по-польски, как пройти до Гляйвица, а потом до Нюрнберга
показать весь комментарий
19.02.2022 14:16 Ответить
На сепарському березі ріки ще є український блокпост-плацдарм 'Фасад' що прикриває міст. Мабуть по ньому і луплять
показать весь комментарий
19.02.2022 14:17 Ответить
Нефига себе как точьно шахтеры углем кидаются.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:17 Ответить
Аграхимию с Безумной отправьте туда, пусть видосики поснимают, что это провокации и нагнетание со стороны США и Британии.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:20 Ответить
та вы что - памперсов не напасешься на них
показать весь комментарий
19.02.2022 14:34 Ответить
Их разве что связанными туда можно закинуть. Иначе никак. Не даются
показать весь комментарий
19.02.2022 14:35 Ответить
Ето етим нужно дать амнистию, дать им автономию, признать их государственными чиновниками в том числе судьями, прокурорами и *народной милицией* и дать кресла по квоте в ВР?
показать весь комментарий
19.02.2022 14:20 Ответить
Квоту в клініці ім. Павлова
показать весь комментарий
19.02.2022 14:27 Ответить
Пенсию им регулярно платят ? Может задерживают, и они обиделись?
показать весь комментарий
19.02.2022 15:09 Ответить
Нужна открыть больше КПП потому что тамженашилюди?
показать весь комментарий
19.02.2022 14:21 Ответить
Вся суть руского грьобаного міру,не будувати не створювати,а все розграбувати і розбомбити.Уроди кацапські!Де байрактари альо!!!?чи руйнування того що зробили за наші податки це в межах норми???То так вони можуть і до Києва дійти якщо на давати по морді.Альо зеля !
показать весь комментарий
19.02.2022 14:23 Ответить
С самого утра со стороны российских оккупационных войск был проведен масстрованный артиллерийский обстрел украинских позиций в ройоне Мариуполя. Весь город содрогался от мощных прилетов 122 и 152 мм. артиллерийских снарядов гаубичных орудий. Что это - как не открытая вооруженная агрессия россии против Украины??? Где обещанные "убийственные" санкции Запада в ответ на такую открытую агрессию???
показать весь комментарий
19.02.2022 14:24 Ответить
Что это? То,что происходит с 2014 года. Ихтамнет.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:32 Ответить
Де-юре "ихтамнет" типа это ордловские макаки гатят.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:34 Ответить
Окурок дав наказ обкуреним
показать весь комментарий
19.02.2022 14:26 Ответить
Юрию Бутусову большое уважание за то что заехал в рожу шуфричу продажной твари . Юрий Бутусов , лично оть меня к вам за этот поступок большое уважение и поддержка
показать весь комментарий
19.02.2022 14:29 Ответить
Ще Мураєву то булоб супер.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:42 Ответить
Побільше КПВВ відкривайте і підкормлюйте сепарів... Нема кого в інших областях підтримувати???? Ну то і фіг з вами, - везіть далі, може хоть сепари відучать кататися з "гуманітарною" якщо наші деб...ли не спроможні прийняти рішення ...
показать весь комментарий
19.02.2022 14:30 Ответить
Не нужны оркам дорожные коридоры
показать весь комментарий
19.02.2022 14:32 Ответить
вечный бизнес,фуле...
писюанист покупает у ***** битум и ложит асфальт.
***** ковыряет асфальт артой и минометами.
наш велыкобудивнык опять битум закупает...
показать весь комментарий
19.02.2022 14:32 Ответить
Складні часи потребують сміливих рішень. Бити по воронезькій аес - кацапам точно стане не до війни. Якщо пощастить просто пропаде світло на третині Московії.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:45 Ответить
А под Петербургом в АЭС ещё веселей-- 4 млн.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:48 Ответить
И называется это весело - ядеркный и экологический терроризм. Кстати, все АЭС очень сильно прикрыты ПРО и ПВО (у нас тоже) и сами конструктивно прочные. И пожалуйста, не уподобляйтесь кацапам в поведении.
показать весь комментарий
19.02.2022 15:01 Ответить
З людьми - по людськи, с русскімі - па русскі.
показать весь комментарий
19.02.2022 16:11 Ответить
Это есть попытка перекрыть отход граждан в Украину.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:46 Ответить
Замість укрірайонів, мінних полей та тотального відеонагляду зе з командою будував за мільярди там дороги та мости. За державну зраду повинно сісти дуже багато людей.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:49 Ответить
Я вважаю зараз настав час коли треба подивитися в очі путіну і побачити там мир.
показать весь комментарий
19.02.2022 15:19 Ответить
 
 