Враг проводит теракты на оккупированной территории, готовится брать в заложники женщин и детей, - Залужный. ВИДЕО
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный принял участие в мероприятиях в честь защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в российско-украинской войне – участников обороны Дебальцевского плацдарма в январе-феврале 2015 года.
Об этом Залужный сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Во время своего выступления он упомянул также об обострении, которое наблюдается на Донбассе из-за многочисленных обстрелов со стороны войск РФ.
"Именно для того, чтобы сломать нашу волю, сегодня враг пытается повторить эти события. И уже третий день подряд в десятки раз увеличиваются обстрелы наших позиций. Обстрелы ведутся только с применением тяжелого вооружения. Враг ведет огонь по детским садам, школам, жилым кварталам. Враг на сегодняшний день на нашей временно оккупированной территории проводит теракты, готовится брать в заложники женщин и детей", - отметил Залужный.
"Враг бесконечно создает ложь и фейки только для того, чтобы сломать нашу волю к победе. Поэтому пора объединиться, объединиться вокруг памяти тех, кто пал на этой войне. Объединиться вокруг веры в нашу свободу, веры в нашу победу, веры в то, что наша победа в наших руках, когда мы будем все вместе", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- взорвали УАЗ которым давно не пользуются и видео об его эвакуации записали за сутки до активизации военных действий
- видео с "польской ДРГ" записали в 2021 году
- новость о взрыве снаряда в Ростовской области идентична новости 2014 года.
Даже "казус белли" у них через жо..пу!!! Остались только заходитьс - козырей с заложниками...
Им фсё "новые литца" подавай...