Враг проводит теракты на оккупированной территории, готовится брать в заложники женщин и детей, - Залужный. ВИДЕО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный принял участие в мероприятиях в честь защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в российско-украинской войне – участников обороны Дебальцевского плацдарма в январе-феврале 2015 года.

Об этом Залужный сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Во время своего выступления он упомянул также об обострении, которое наблюдается на Донбассе из-за многочисленных обстрелов со стороны войск РФ.

"Именно для того, чтобы сломать нашу волю, сегодня враг пытается повторить эти события. И уже третий день подряд в десятки раз увеличиваются обстрелы наших позиций. Обстрелы ведутся только с применением тяжелого вооружения. Враг ведет огонь по детским садам, школам, жилым кварталам. Враг на сегодняшний день на нашей временно оккупированной территории проводит теракты, готовится брать в заложники женщин и детей", - отметил Залужный.

"Враг бесконечно создает ложь и фейки только для того, чтобы сломать нашу волю к победе. Поэтому пора объединиться, объединиться вокруг памяти тех, кто пал на этой войне. Объединиться вокруг веры в нашу свободу, веры в нашу победу, веры в то, что наша победа в наших руках, когда мы будем все вместе", - добавил он.