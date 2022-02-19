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Новости Видео Война
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Враг проводит теракты на оккупированной территории, готовится брать в заложники женщин и детей, - Залужный. ВИДЕО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный принял участие в мероприятиях в честь защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в российско-украинской войне – участников обороны Дебальцевского плацдарма в январе-феврале 2015 года.

Об этом Залужный сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Во время своего выступления он упомянул также об обострении, которое наблюдается на Донбассе из-за многочисленных обстрелов со стороны войск РФ.

"Именно для того, чтобы сломать нашу волю, сегодня враг пытается повторить эти события. И уже третий день подряд в десятки раз увеличиваются обстрелы наших позиций. Обстрелы ведутся только с применением тяжелого вооружения. Враг ведет огонь по детским садам, школам, жилым кварталам. Враг на сегодняшний день на нашей временно оккупированной территории проводит теракты, готовится брать в заложники женщин и детей", - отметил Залужный.

"Враг бесконечно создает ложь и фейки только для того, чтобы сломать нашу волю к победе. Поэтому пора объединиться, объединиться вокруг памяти тех, кто пал на этой войне. Объединиться вокруг веры в нашу свободу, веры в нашу победу, веры в то, что наша победа в наших руках, когда мы будем все вместе", - добавил он.

Враг проводит теракты на оккупированной территории, готовится брать в заложники женщин и детей, - Залужный 01

Автор: 

обстрел (27107) теракт (2302) Донбасс (26956) наемники рф (2080) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+24
Итак РФ: - взорвали УАЗ которым давно не пользуются - видео об эвакуации записали за сутки до активизации военных действий - видео с "польской ДРГ" записали в 2021 году - новость о взрыве снаряда в Ростовской области идентична новости 2014 года Даже "казус белли" у них через жопу
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19.02.2022 15:15
+18
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19.02.2022 15:37
+16
нехай собі як знають - бежевілюють, канають - а нам свое робить... (с)
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19.02.2022 15:23
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А люд немов барани йдуть, куди їх різники кличуть..
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19.02.2022 15:11 Ответить
нехай собі як знають - бежевілюють, канають - а нам свое робить... (с)
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19.02.2022 15:23 Ответить
А в них вибору вже немає. Чуть шо не так, то прикладом по рилу.
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19.02.2022 15:25 Ответить
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19.02.2022 15:37 Ответить
Так по 10 000 срублєй дають же.
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19.02.2022 15:37 Ответить
Ага! "Хєром по губах"!
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19.02.2022 15:43 Ответить
А НАМ СЛЕДУЕТ ГОТОВИТЬСЯ КОРМИТЬ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ПЛЕННЫХ.
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19.02.2022 15:15 Ответить
Итак РФ: - взорвали УАЗ которым давно не пользуются - видео об эвакуации записали за сутки до активизации военных действий - видео с "польской ДРГ" записали в 2021 году - новость о взрыве снаряда в Ростовской области идентична новости 2014 года Даже "казус белли" у них через жопу
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19.02.2022 15:15 Ответить
Нароісся така нароісся...
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19.02.2022 15:16 Ответить
На расее все через жопу.
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19.02.2022 15:24 Ответить
причём, имея кучу времени, денег и возможностей, всё сделано через жопу! это показывает общий уровень маргинализации
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19.02.2022 15:29 Ответить
Вот это как раз и напрягает. Стоит вспомнить, как фюрер репоедов подрывал дома на расее, чтобы обвинить чеченцев. А что ему стоит подорвать автобус с женщинами и детьми, "беженцами"?
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19.02.2022 15:23 Ответить
Важко не погодитись з нашим генералом.
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19.02.2022 15:24 Ответить
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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19.02.2022 15:24 Ответить
Хлопці, бл...ха, кажіть що робити населенню на звільнених землях! На хєр воно мені треба, що вони там робитимуть. Ми не контролюємо ОРДЛО - все. Оголошуйте мобілізацію, евакуацію, якщо треба, вводіть воєнний стан!
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19.02.2022 15:30 Ответить
они за сепаров беспокоятся
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19.02.2022 15:34 Ответить
Итак кацапы:
- взорвали УАЗ которым давно не пользуются и видео об его эвакуации записали за сутки до активизации военных действий
- видео с "польской ДРГ" записали в 2021 году
- новость о взрыве снаряда в Ростовской области идентична новости 2014 года.
Даже "казус белли" у них через жо..пу!!! Остались только заходитьс - козырей с заложниками...
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19.02.2022 15:32 Ответить
не нужно все время хе..ню говорить. Они подписались чтобы их брали. Зачем их жалеть?
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19.02.2022 15:33 Ответить
Slava Ukraine
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19.02.2022 15:35 Ответить
Проклятые сепары. Слава Украине!
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19.02.2022 15:36 Ответить
По данным разведки, в Донецк прибыли "вагнеровцы", которые совместно с российскими спецслужбами должны произвести подрыв жилых домов, чтобы обвинить Украину.Источник: https://www.facebook.com/otueast/posts/661359668623110 ОТУ "Восток" Дословно: "По данным разведки, в целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов.Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации".
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19.02.2022 15:47 Ответить
Ничего нового, как ни банально, но кремлёвские бандиты действуют по своим кровавым методичкам, "нация менеджеров" ****, другими словами, нехачу работать, а только выдумывать методы и причины, как паразитировать на природных и людских ресурсах. Они считают себя умными, хитрыми и расчетливыми. При этом выглядят со стороны как брехливые, примитивные, читаемые и предсказуемые преступники.
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19.02.2022 15:48 Ответить
Чому МОВЧАТЬ арахамії...та єрмаки....?!
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19.02.2022 15:55 Ответить
они на передовой как герои гребаные
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19.02.2022 16:07 Ответить
Подивився декілька різних виступів пана Залужного і привернуло увагу от що - як його уважно слухають люди, і як він методично зважено і чітко висловлює свою думку, а сам впевнений та спокійний - професійна публічна людина «великого калібру», може навіть майбутній президент.
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19.02.2022 15:55 Ответить
пля - каждый должен быть на своём месте...
Им фсё "новые литца" подавай...
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19.02.2022 15:59 Ответить
Зараз він повністю на своєму місці, і дана ситуація вимагає людей саме таких, але згодом він переросте свою посаду. Я кажу про перспективу через років сім - дев'ять.
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19.02.2022 16:32 Ответить
Не забывайте! Россия в 2019году вышла из женевской конвенции! https://newizv.ru/article/general/25-11-2019/teper-voyna-bez-pravil-rossiya-de-fakto-vyshla-iz-zhenevskih-konventsiy
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19.02.2022 17:56 Ответить
 
 