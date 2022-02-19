"Спите, братья мои, ваш закончился бой", - песня в исполнении погибшего сегодня украинского офицера Антона Сидорова. ВИДЕО

Капитан ВСУ Антон "Варяг" Сидоров, погибший сегодня на Донбассе, был автором и исполнителем песни "Спите, братья мои", посвященной погибшим украинским воинам на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин исполнял ее вместе с побратимом на фестивале "Мелодия двух сердец".

Капитан, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Антон Сидоров погиб сегодня в районе поселка Мироновский Бахмутского района Донецкой области, около 07.00 в результате смертельного осколочного ранения.

Обстрел велся из направления Нижнее Лозовое 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в направлении Мироновского по позициям ВС Украины с применением артиллерии калибра 122 мм, было произведено 15 выстрелов.

Сидоров 1987 года рождения, был помощником начальника штаба-начальником разведки 3 мб 30 омбр (военная часть А0409).