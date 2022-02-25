"Олег из Москвы" приехал в Сумы "забирать людей": пленный российский захватчик. ВИДЕО
В сети появилось видео разговора ошеломленных нападением РФ жителей Сум с пленным российским врагом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал Телеграмм-канал Оперативний ЗСУ.
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смерть москалям.
, Где они ещё так заработают ?
мечтают вернуться с войны богатыми людьми
Чого з ним так люб'язно розмови ведуть.
Робіть з нього труп, щоб він мав вагу і сенс в святій Боротьбі!!!
Зачем давить на совесть, которой у оккупанта априори нет?