Бойцы теробороны Баштанки уничтожили третий за 11 дней СЗРПК "Панцирь" оккупантов. ВИДЕО

На Николаевщине бойцы теробороны уничтожили очередной российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

Об этом сообщила в фейсбуке Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Баштанка рулит! Третий Панцирь за 11 дней войны. Крутезные теробороновцы!", - говорится в сообщении.