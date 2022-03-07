Бойцы теробороны Баштанки уничтожили третий за 11 дней СЗРПК "Панцирь" оккупантов. ВИДЕО
На Николаевщине бойцы теробороны уничтожили очередной российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".
Об этом сообщила в фейсбуке Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Баштанка рулит! Третий Панцирь за 11 дней войны. Крутезные теробороновцы!", - говорится в сообщении.
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