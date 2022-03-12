"Нам сказали, что нас будут встречать с улыбкой на лице", - пленный боевик российской ЧВК "Вагнер". ВИДЕО
В плену СБУ находится боевик российской частной военной компании "Вагнер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Он кичится своим боевым опытом, успешными операциями в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 годах.
Оккупант верил в сказку и теперь: "…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".
"Впрочем, Украина образца 2022 года - совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов. Этого "вагнеровца", например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление", - говорится в сообщении.
"Но для оккупантов в Украине открыто только одно направление... Держим строй! Вместе победим!", - добавили в СБУ.
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Букет квітів в око втрапив ?
PS В РФ богатая практика увольнять неугодных задним числом. Так что вполне возможно, что на момент пленения они уже не были военнослужащими. Просто они про это пока ещё не знают. Ну ничего, в их жизни теперь будет много сюрпризов. Они ёще будут умолять отвезти их в Гаагу. Там тюрьмы хорошие, и кормят нормально. Хорошее место провести остаток жизни до самой смерти.
Вот был бы он военнопленный, то после заключения мирного договора между странами мы были бы обязаны вернуть всех пленных в РФ, независимо от того, что они у нас натворили (а вот РФ Женевскую конвенцию не ратифицировала и нам ничего не должна, просто помним про это)
Це найманці деграданти. Вони точно вбивали людей.
А то виходить ці неправильні - значить і правильні є?
Все - обіцянка збулась.
Амінь
Ти ще маєш якусь наглість тут з'являтись.
неужели эта падла бредит, что украинцы такие наивные и будут слушать его враньё про улыбки мирных граждан, которых оно пришло с оружием на танках убивать?
судя по его ...балу, его даже не отпи...дили как надо.
вагнеровци, это СС,
слушать что он пришол наводить порядок
это смешно и глупо.
он шол убивать, пытать грабить.
А тебе, тупому ********, не станет!
Админы, извините за мой "французский", но накипело...
Если у кого-то вдруг возникнет вопрос "где он?", то можно сказать "Сбежал. Но не волнуйтесь, часовой который допустил этот побег, уже сполна наказан - одну ночь отсидел на гауптвахте, а так же получил три наряда на кухню вне очереди"
Красавчег.
Гарний кущ з нього виросте.
А от те, що таку тварюку в полоні тримати не варто, бо найманці, особливо такі найманці, не потрапляють під жодні конвенції - це точно. Навіть для Гаагського суда таке падло не котується.
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Вибачайте