"Нам сказали, что нас будут встречать с улыбкой на лице", - пленный боевик российской ЧВК "Вагнер". ВИДЕО

В плену СБУ находится боевик российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Он кичится своим боевым опытом, успешными операциями в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 годах.

Оккупант верил в сказку и теперь: "…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".

"Впрочем, Украина образца 2022 года - совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов. Этого "вагнеровца", например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление", - говорится в сообщении.

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"Но для оккупантов в Украине открыто только одно направление... Держим строй! Вместе победим!", - добавили в СБУ.