РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12535 посетителей онлайн
Новости Видео Война
36 534 100

"Нам сказали, что нас будут встречать с улыбкой на лице", - пленный боевик российской ЧВК "Вагнер". ВИДЕО

В плену СБУ находится боевик российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Он кичится своим боевым опытом, успешными операциями в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 годах.

Оккупант верил в сказку и теперь: "…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".

"Впрочем, Украина образца 2022 года - совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов. Этого "вагнеровца", например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня "защищать". Суки они!": этническая русская из Гостомеля о российских оккупантах. ВИДЕО

"Но для оккупантов в Украине открыто только одно направление... Держим строй! Вместе победим!", - добавили в СБУ.

армия РФ (19210) плен (2609) СБУ (19893) ЧВК Вагнер (1332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+74
Хто це його підмакіяжив ?
Букет квітів в око втрапив ?
показать весь комментарий
12.03.2022 14:56
+57
схоже, кидали квіти одразу з горщиками)
показать весь комментарий
12.03.2022 14:59
+44
Вагнерівців треба вбивати як і кадирівців.
Це найманці деграданти. Вони точно вбивали людей.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто це його підмакіяжив ?
Букет квітів в око втрапив ?
показать весь комментарий
12.03.2022 14:56 Ответить
схоже, кидали квіти одразу з горщиками)
показать весь комментарий
12.03.2022 14:59 Ответить
Добре що ще не запхали в зад бандерасмузі )
показать весь комментарий
12.03.2022 15:03 Ответить
Та то не добре. Треба було запхати!
показать весь комментарий
12.03.2022 15:23 Ответить
и не подожгли
показать весь комментарий
12.03.2022 16:22 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 15:18 Ответить
Очень важно не забыть из горшка чеку выдернуть!
показать весь комментарий
12.03.2022 15:27 Ответить
А он никто. Вот реально никто. Его можно бить, его можно убить. Женевская конвенция на него не распространяется, в консульство РФ он обратиться не может. Но они про это знают, и всё равно идут, кто за деньгами, а кто получает от этого удовольствие. А тут такой облом. Но на самом деле, он ещё не понял, как крупно он попал, в Сирии вагнеровцев обычно выкупали, а здесь он в душе тайно надеется, что война скоро закончится в их пользу и он вернется домой героем. Не думаю, что у него в планах остаток жизни провести в украинской тюрьме. Вот это чувака ждет трагедия всей его никчемной жизни...
показать весь комментарий
12.03.2022 15:04 Ответить
думаю по документам официально они уже как 2-5 лет мертвые.... это фантомы.... и да Росгрвардия, ЧВК Вагнера.. спецотряды МВД находятся по за межами действий Женевской Конвенции о статусе военнопленных... это просто БАНДИТЫ...
показать весь комментарий
12.03.2022 15:07 Ответить
Причем тут Женевская Конвенция о статусе в/пленных, разве путен объявлял войну?
показать весь комментарий
12.03.2022 15:31 Ответить
В международном праве официальное объявление войны не нужно, достаточно юридически зафиксированного факта вооруженной агрессии одной страны против другой. Суд в Гааге принял иск Украины против России, всё, с точки зрения международного права между нами состояние войны. А иначе всех пленных надо освободить, выписать им административный штраф за незаконное пересечение границы и выдворить в РФ. Не совсем то, чего бы мне хотелось.
показать весь комментарий
12.03.2022 17:53 Ответить
Возможно, Вы правы.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:07 Ответить
А тот льотчик максим крыштоп знает о своей гаагской перспективе.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:12 Ответить
Всё они знают. Но надеются отпетлять. Да только он ещё не в курсе, что его уже уволили из рядов ВС РФ, так что тоже уже не военнопленный
показать весь комментарий
12.03.2022 18:14 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 18:18 Ответить
Но на момент пленения они были в/служащие. Обратили внимание как они постоянно подчеркивают, что они являются таковыми.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:53 Ответить
А что им остается делать? Иначе они просто террористы. Не думаю, что кому-то, даже тупому кацапу, хочется признавать себя террористом.

PS В РФ богатая практика увольнять неугодных задним числом. Так что вполне возможно, что на момент пленения они уже не были военнослужащими. Просто они про это пока ещё не знают. Ну ничего, в их жизни теперь будет много сюрпризов. Они ёще будут умолять отвезти их в Гаагу. Там тюрьмы хорошие, и кормят нормально. Хорошее место провести остаток жизни до самой смерти.
показать весь комментарий
12.03.2022 19:22 Ответить
Но в данном случае Женевская конвенция и вовсе не при чем, наемники не считаются военнопленными, они идут по обычному гражданскому уголовному праву. А насильственные действия вооруженным преступником, направленные на изменение государственного строя и территориальной неприкосновенности Украины - это пожизненное, с конфискацией имущества(что правда, в данной ситуации смешно, какое имущество у наемника)

Вот был бы он военнопленный, то после заключения мирного договора между странами мы были бы обязаны вернуть всех пленных в РФ, независимо от того, что они у нас натворили (а вот РФ Женевскую конвенцию не ратифицировала и нам ничего не должна, просто помним про это)
показать весь комментарий
12.03.2022 18:00 Ответить
Не верьте ни одному слову этого садиста. Только смерть этим тварям.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:05 Ответить
І бажано не миттєва!
показать весь комментарий
12.03.2022 15:25 Ответить
зачем так быстро и не гуманно...на кол или дыбу помедленней будет
показать весь комментарий
12.03.2022 16:24 Ответить
Согласен, это не люди, их нигде в мире в плен не берут, вне закона!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 16:51 Ответить
Пащеку йому розірвати і буде посмішка на все життя.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:56 Ответить
Мокшанский Гуинплен. ))
показать весь комментарий
12.03.2022 15:01 Ответить
Здаётся мне , что он или "повесится " как Есенин , или "застрелится" как Маяковский.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:10 Ответить
Вагнерівців треба вбивати як і кадирівців.
Це найманці деграданти. Вони точно вбивали людей.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:57 Ответить
Всіх потрібно вбивати.
А то виходить ці неправильні - значить і правильні є?
показать весь комментарий
12.03.2022 14:58 Ответить
Зробіть йому "улибку", щоб до кінця свого жалюгідного життя "улибався" і сцявся.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:00 Ответить
Всіх не можна. Не хочеться щоб в боях з тими, хто міг і хотів би здатись, гинули наші бійці.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:00 Ответить
Может гуманнее - отрезать правую руку ?
показать весь комментарий
12.03.2022 15:08 Ответить
і ногу Бо **** знову припреться
показать весь комментарий
12.03.2022 15:27 Ответить
Так приставити пістолет до лоба, посміхнутись і . .. клац.
Все - обіцянка збулась.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:57 Ответить
Включил дебила... Дать по ***** пару раз прикладом, а еще лучше вздернуть на столбе -на этих конвенции не распространяются, нахрена с ними носятся, не пойму.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:57 Ответить
Такие фингалы симметричные получаются после приклада в переносицу
показать весь комментарий
12.03.2022 15:02 Ответить
такі "окуляри" на морді - після гарного запотиличника.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:58 Ответить
с улыбкой на лице мы смотрим на трупы ваших орков
показать весь комментарий
12.03.2022 14:58 Ответить
Само собою. С улыбкой - только мертвых.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:58 Ответить
О! У цього бланші на харєвой частині пельки - симетричні. А то , то зліва, то справа. Молодці хлопця. Ця падло, не є комбатантом. Що хочете те і робить. Женєвська конвенція не діє.
Амінь
показать весь комментарий
12.03.2022 14:58 Ответить
Какого хрена вы бомбили аэропорты?
показать весь комментарий
12.03.2022 14:58 Ответить
Я вижу, что ипло ему уже подрихтовали. Интересно, что с ним дальше делать? В Гааге он не нужен, а обменивать наёмника на военнопленного никто не будет.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:59 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 15:10 Ответить
Тому ваші уроди вбивають місцевих ? Стріляють і пологові будинки ?
Ти ще маєш якусь наглість тут з'являтись.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:13 Ответить
Нк так расстреляйте его с ульібкой
показать весь комментарий
12.03.2022 14:59 Ответить
Ги. Бойовик чвк Вагнера з позивним "панда".
показать весь комментарий
12.03.2022 15:01 Ответить
не встречать , а убивать …
показать весь комментарий
12.03.2022 15:01 Ответить
О, ну тут все симметрично.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:01 Ответить
Конечно с улыбкой. Нам нравится валить лапотных репоедов. Вот и улыбаемся, когда эти шакалы дохнут.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:02 Ответить
это обыкновенный наемник, убивающий людей за деньги..
неужели эта падла бредит, что украинцы такие наивные и будут слушать его враньё про улыбки мирных граждан, которых оно пришло с оружием на танках убивать?
показать весь комментарий
12.03.2022 15:02 Ответить
Отрезать орку яйца с улыбкой на лице!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 15:03 Ответить
на ньому багато крові,це професійний убивця.В расход!
показать весь комментарий
12.03.2022 15:03 Ответить
украинцы улыбаются, когда видят дохлых кацапофашистов, уничтоженных ЗСУ..
показать весь комментарий
12.03.2022 15:03 Ответить
Развёл вас ***** КАК КОТЯТ . Так Вам и надо !!! Бо терпели кгбистского царя 20 лет
показать весь комментарий
12.03.2022 15:04 Ответить
Никто его не дурил. Это он сейчас выкручивается -пытается съехать с темы.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:16 Ответить
настоящие вагнеровцы, это убийци и каратели.
судя по его ...балу, его даже не отпи...дили как надо.
вагнеровци, это СС,
слушать что он пришол наводить порядок
это смешно и глупо.
он шол убивать, пытать грабить.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:04 Ответить
Судити по закону воєнного часу. Досить це лайно брати в полон.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:05 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 15:05 Ответить
Этого додика поперли с ютуба и инсты, теперь оно в телегу приползло... А закроют телегу, некуда и идти будет.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:08 Ответить
Какой Лиссабон , дебилы??? У вас под Обуховым уже солярка закончилась и стоят ваши танки...
показать весь комментарий
12.03.2022 15:25 Ответить
а за кораблем?
показать весь комментарий
12.03.2022 15:28 Ответить
Була б воля, на вила б тебе вділи і посміхалися б, повір
показать весь комментарий
12.03.2022 15:06 Ответить
От улыбки станет всем теплей - и слону и даже маленькой улитке...
А тебе, тупому ********, не станет!

Админы, извините за мой "французский", но накипело...
показать весь комментарий
12.03.2022 15:07 Ответить
Це та наволочь, яка сирійського чоловіка вбила, голову йому відрубала та із понівеченого тіла глумилась? Якщо так, то під суд того, хто цю гниду вагнерівську у полон взяв!
показать весь комментарий
12.03.2022 15:07 Ответить
Ви навіщо цю мерзоту взяли у полон ? Я вас запитую, чорт забери, навіщо ? Це найманий вбивця, який прийшов вбивати нас, українців за гроші а в його в полон ? Хто його буде годувати та утримувати, з який кошт ? Ні, це не милосердя, це збочення.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:07 Ответить
Стокгольмский синдром
показать весь комментарий
12.03.2022 15:14 Ответить
Вообще-то, с ним можно делать всё что угодно, не смотря на то, что опубликовали видео.
Если у кого-то вдруг возникнет вопрос "где он?", то можно сказать "Сбежал. Но не волнуйтесь, часовой который допустил этот побег, уже сполна наказан - одну ночь отсидел на гауптвахте, а так же получил три наряда на кухню вне очереди"
показать весь комментарий
12.03.2022 15:29 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 15:07 Ответить
С ******* на морде,а не с улыбкой на лице,сволочь свинособачья! Жестоко ненавижу кацапов,но честное слово,аж жалко... Кацапы,вы не солдаты,вас нет!!! Больше - нет! Я,честно скажу,служил в армии с вами: более-менее. Но я даже подумать не мог,что вы опущенцы!!! Сгинте, мерзавцы!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 15:08 Ответить
Посмотрите ***.. На этого именинника ожидавшего цветочки... **** он не первый день на Украине... 84 Год. рожд. Здоровый продуманный бычара. который шел убивать всех подряд ...Заученная речь попавшего в плен.. Тварь.....
показать весь комментарий
12.03.2022 15:08 Ответить
с одной стороны вроде бы и на Украину,без парашюта...а с другоф стороны-все таки закопают,значит В сложная наука все таки мовознавство

показать весь комментарий
12.03.2022 15:09 Ответить
Завоював шмат землі.
Красавчег.
Гарний кущ з нього виросте.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:14 Ответить
1*2м
показать весь комментарий
12.03.2022 16:27 Ответить
Парашутик родина подрезала перед вылетом
показать весь комментарий
12.03.2022 15:26 Ответить
Хорошо, что в каске. Мозг не расплескался по земле Украины
показать весь комментарий
12.03.2022 15:50 Ответить
Думаю ніяких обмінів полоненими вже не буде, отже свинособаки мають бути знищеними
показать весь комментарий
12.03.2022 15:09 Ответить
Вангерівців потрібно розстрілювати на місці!!! Це найманці які їздять вбивати по всьому світу!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 15:10 Ответить
Тот кто взял ету тварь в плен плюнул в лицо украинцам. Ету гниду расстрелять и прикопать в посадке чтобы никто никогда его не нашел. Наемников и террористов в плен не берут.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:11 Ответить
можно после допроса.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:23 Ответить
Что нового етот выродок скажет? А когда его уже засветили то расстреливать уже проблематично. Разве что расковырять ему голову штыком и сказать что умер от ран
показать весь комментарий
12.03.2022 15:33 Ответить
Вибачте, а звідки той, хто брав в полон міг знати, що це вагніревець? Особливо, якщо взяли цивільні в той час, коли ще не було дозволу вбивати загарбників цивільним особам?
А от те, що таку тварюку в полоні тримати не варто, бо найманці, особливо такі найманці, не потрапляють під жодні конвенції - це точно. Навіть для Гаагського суда таке падло не котується.
показать весь комментарий
12.03.2022 17:02 Ответить
Пустовітов..? - с.ка-манкурт прокацапська.. гнида післяукраїнська, виродок славетних русів-українців.. скільки ж вас п.д.рів понавилуплювалось?..(
показать весь комментарий
12.03.2022 15:11 Ответить
Показали этого урода.... А теперь выведите за угол и "отпустите"....
показать весь комментарий
12.03.2022 15:16 Ответить
Отрезать этой твари все что можно отрезать с улыбкой на лице.
.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:16 Ответить
що він **** трандить Всі валять на пропаганду,звільнить від фашистів....Ну то де ти їх шукав ?в роддомах і школах,чи дитсадках,...куди ж вони поховались?Набридло слухать одне і теж.Це ми до них ставились ,як до своїх і не розуміли ,як це стрілять.А для них це проблемою ніколи не було.Бо москва виховувала у них зверхність над тіпа братніми народами.Вони дивились на всіх ,як на меншовартних,як на трейтій сорт.І їм пофіг-вони ціленаправлено ішли знищувать українців і Україну.Вбивці.,нащадки ваньки кровожадного живодера...
показать весь комментарий
12.03.2022 15:20 Ответить
Он рассказывает сказку которую от него хотят услышать наши идиоты. Только последний идиот поеверит наемному убийце воюющему и убивающему уже не один год за деньги людей по всему миру что его обманули и сдесь он искал фашистов и тд.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:37 Ответить
не думаю,що вони вірять
показать весь комментарий
12.03.2022 15:41 Ответить
всё правильно,врага надо убивать с улыбкой!
показать весь комментарий
12.03.2022 15:22 Ответить
Пожизненное.Только пожизненное.Раз смертной казни нет.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:24 Ответить
Беда не в этом отдельном идиоте-бандите. Беда, что главный бандит, злобный карлик, спрятавшийся в страхе с вой бункер на Урале, то же свято верил, что его в Украине ждут-не дождутся и теперь мстит за свои разбитые иллюзии и до поноса боится за свою драгоценную жизнь.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:28 Ответить
Паскуди рашиські ви тут смерть свою знайдете і тут постає питаня до наших відповідних органів заарештувати колоборантів які чекали "русского мира" це майже все опзж ,шарій та інша наволоч ,а майно заарештувати на тих вілах поселити вимушених переселенців.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:30 Ответить
Тюльпаны , геоцинты , акации , встречаем .
показать весь комментарий
12.03.2022 15:35 Ответить
С улыбкой вас будет встречать разве что дама в капюшоне и с косой.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:37 Ответить
ещё в 14 году эти "вагнеровцы" уже знали.что встречать с цветами их не будут.Встречали с цветами местные перекрасившиеся менты и градоначальники.Что касается народа.то только те.кто имеет близких родственников в РФ приветствовали (и то,без цветов) российских военных.А таковых по сути не более четверти населения Донецкой и Луганской области.остальные просто не выступили "с пустыми руками" против захватчика.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:37 Ответить
это существо на этой земле не нужно.
показать весь комментарий
12.03.2022 16:03 Ответить
Я уявити не міг, що істота на Землі може бути такою кровожерливою. Кацап то нелюд, то Сатана! Тільки нищити їх! Навіки нищити у всіх куточках світу! Самий кривавий хижак зі звірячого світу ангел попре кацапа! Прокляті в віках ви будете! На нав'язували, що Гітлер то зло. Нєа, Гітлер то хоть і падший, але ангел був. Це не що якась орда, орки - це просто піZда!
показать весь комментарий
12.03.2022 16:19 Ответить
Расстрелять!!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 16:31 Ответить
Труднощі перекладу : не"зустрічати", а "страчати", і далі за текстом...
показать весь комментарий
12.03.2022 16:32 Ответить
А що після того, як в нього шмальнули з джавеліна, українці не посміхались?
Вибачайте
показать весь комментарий
12.03.2022 17:22 Ответить
видел, как ублюдки вагнеровцы развлекались в Сирии и держали человека на асфальте и били ему кувалдой по ногам и рукам. Еще видел, как они привязали человека живого и облили горючим и живьем подпалили. видел, как они голову отрезают. Это все они делали со смехом и для развлечения. Этим ублюдкам нет веры и они будут врать все, что угодно, чтобы вылезти и потом вернутся и убить.
показать весь комментарий
12.03.2022 17:29 Ответить
 
 