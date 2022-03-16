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Новости Видео Война
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Из Чернигова нужно срочно эвакуировать до 200 гемодиализных больных. Городу нужны медикаменты и дизель-генераторы, - мэр Атрошенко. ВИДЕО

Чернигову нужны медикаменты, дизель-генераторы, хлорка и помощь в эвакуации гемодиализных больных.

Об этом заявил в своем обращении мэр Чернигова Владислав Атрошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу волонтеров из Чернигова и со всей Украины срочно помочь нашему городу в срочной эвакуации из города до 200 гемодиализных больных", - сообщил мэр.

"Чернигову требуется: до 50 дизель-генераторов мощностью 7-10 кВт/ч; до 5 промышленных дизель-генераторов мощностью от 150 до 500 кВт/ч; большое количество антибиотиков; большое количество стерильных перевязочных материалов; до 100 головных фонариков для хирургов; большое количество антисептических материалов АХД, экспресс-гель; большое количество эффективных обезболивающих материалов; большое количество хлорки", - добавил Атрошенко.

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"Прошу откликнуться местных столяров и обратиться в Зеленстрой (вопросы изготовления гробов)", - отметил он.

помощь (7800) Чернигов (884) эвакуация (2072) Атрошенко Владислав (78)


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В условиях войны быть зависимым от жизненнонеобходимых вещей это очень страшно... Здоровому человеку страшно, а представте как этим людям...
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16.03.2022 14:21 Ответить
Таке відчуття що на оточенні міста махнули рукою.Керманичі майте совість Україна це не тільки Київ.
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16.03.2022 14:51 Ответить
Арестович запевняє, що все під контролем.
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16.03.2022 14:58 Ответить
Так ЗСУ тримають під контролем. Тут жодних питань немає .
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16.03.2022 15:30 Ответить
гроб це труна
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16.03.2022 15:58 Ответить
 
 