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Оккупанты применили слезоточивый газ и открыли огонь по жителям Скадовска, вышедшим на акцию протеста. ВИДЕО

Жители оккупированного Скадовска в Херсонской области вышли на мирный митинг, требуя освободить руководство города, задержанное российскими военными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты применили слезоточивый газ и открыли огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Скадовске вошли военные РФ, вынесли компьютеры из горсовета и не пустили жителей к памятнику Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

армия РФ (19210) Скадовск (49)


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Топ комментарии
+27
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16.03.2022 14:34
+23
КАЦАПСЬКЕ СМЕРДЮЧЕ ЛАЙНО ВОЮЄ ТІЛЬКИ З ЖІНКАМИ ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
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16.03.2022 14:37
+13
Оккупанты думают, что якобы "русские люди" из "русских земель" Украины мыслят и думают так же, как жители рф. Но не тут-то было. То, что россияне дали себе загнать мусорской сапог в анус не означает, что украинцы, пусть даже из регионов с ранее господствовавшими пророссийскими настроениями, будут мыслить так же и соглашаться с оккупацией. Россия здесь не пройдет не только в военном плане, но и в ментально-духовном.
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16.03.2022 14:49
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16.03.2022 14:34 Ответить
Кожен кацап в душі(якщо до тих потвор лічить то слово) мєнт=мусор.
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16.03.2022 14:34 Ответить
на территории оккупантов? Интересная оговорка.
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16.03.2022 14:38 Ответить
КАЦАПСЬКЕ СМЕРДЮЧЕ ЛАЙНО ВОЮЄ ТІЛЬКИ З ЖІНКАМИ ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
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16.03.2022 14:37 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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16.03.2022 14:41 Ответить
Оккупанты думают, что якобы "русские люди" из "русских земель" Украины мыслят и думают так же, как жители рф. Но не тут-то было. То, что россияне дали себе загнать мусорской сапог в анус не означает, что украинцы, пусть даже из регионов с ранее господствовавшими пророссийскими настроениями, будут мыслить так же и соглашаться с оккупацией. Россия здесь не пройдет не только в военном плане, но и в ментально-духовном.
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16.03.2022 14:49 Ответить
Не "окупанти"!!!! ТЕРОРИСТИ з банди *****!!!!
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16.03.2022 14:52 Ответить
А было бы у наших оружие , засунули бы этот газ кацапам в дупу!
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16.03.2022 14:50 Ответить
Не "окупанти"!!!! ТЕРОРИСТИ з банди *****!!!!
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16.03.2022 14:51 Ответить
Моя подруга - жительница Херсона, но сейчас живет с мамой в Голопристанском районе. Вчера российско-фашистские оккупанты ходили по домам селян, обыскивали дома, сараи, подвалы, задержали сельских голов, которые не хотят с ними сотрудничать. Есть подонки, которые хотят восстановления СССР, но их мало, в основном, все - за Украину.
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16.03.2022 14:55 Ответить
Кацапи то не люди…
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16.03.2022 15:00 Ответить
Пора запускать программу финансовой помощи населения - сдай трофейный скальп касапа, получи две штуки через дию.... так и раССея закончится за месяц-другой..
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16.03.2022 15:01 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ скотам !
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16.03.2022 15:09 Ответить
И че ни укого нет охотничего оружия с балконов постреллять ?
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16.03.2022 15:15 Ответить
З початку війни " вдруг" стало відомо що вся Україна проукраїнська "это как так"
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16.03.2022 15:22 Ответить
Ну я так думаю,що вже цю ніч будуть втрати серед фашиків.... роздратували людей
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16.03.2022 16:51 Ответить
 
 