Оккупанты применили слезоточивый газ и открыли огонь по жителям Скадовска, вышедшим на акцию протеста. ВИДЕО
Жители оккупированного Скадовска в Херсонской области вышли на мирный митинг, требуя освободить руководство города, задержанное российскими военными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты применили слезоточивый газ и открыли огонь.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.