"Вчера попали под веселую раздачу. Человек 40 нас осталось. Еды нет. Воды нет": СБУ перехватила разговор оккупанта о состоянии российских войск. АУДИО

Служба безопасности перехватила разговор российского оккупанта с женой, где он рассказывает о состоянии вражеских войск. По его словам, у противника заканчивается провиант и нет боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

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"Еды нет, воды нет. Остался один сухпаек на двоих. Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет...", - сказал российский военнослужащий.

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При этом супруга оккупанта жалуется, что в России пропадают из магазинов импортные товары, а иностранные бренды уходят с рынка.