РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12573 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
53 329 74

"Вчера попали под веселую раздачу. Человек 40 нас осталось. Еды нет. Воды нет": СБУ перехватила разговор оккупанта о состоянии российских войск. АУДИО

Служба безопасности перехватила разговор российского оккупанта с женой, где он рассказывает о состоянии вражеских войск. По его словам, у противника заканчивается провиант и нет боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрелы и их последствия в Мариуполе. ВИДЕО

"Еды нет, воды нет. Остался один сухпаек на двоих. Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет...", - сказал российский военнослужащий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из одной области Беларуси уже вывезли в Россию более 2,5 тысяч мертвых военных, – Радио Свобода

При этом супруга оккупанта жалуется, что в России пропадают из магазинов импортные товары, а иностранные бренды уходят с рынка.

армия РФ (19210) СБУ (19893)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+79
Ощущение что разговаривают инопланетяне...
показать весь комментарий
16.03.2022 15:22
+78
Особисто мені абсолютно не шкода ні його, ні його шмару, ні його личинку.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:23
+75
Варвара ждёт твою похоронку денег нет на бражку.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ощущение что разговаривают инопланетяне...
показать весь комментарий
16.03.2022 15:22 Ответить
А хто вони????Вони не люди,і навіть не тварини(в тих хоча б виробляється умовний рефлекс)-вони рослини.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:42 Ответить
Московія-злоякісна пухлина на тілі землі. Україна проводить хірургічну операцію з видалення. Волю поневоленим народам московії!
показать весь комментарий
16.03.2022 16:48 Ответить
Варвара ждёт твою похоронку денег нет на бражку.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:23 Ответить
а оно ещё и оптимист,собирается домой
показать весь комментарий
16.03.2022 21:18 Ответить
Сечу пийте, ********, а не воду.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:23 Ответить
Особисто мені абсолютно не шкода ні його, ні його шмару, ні його личинку.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:23 Ответить
Жрите друг друга
показать весь комментарий
16.03.2022 15:23 Ответить
с лопаты
показать весь комментарий
16.03.2022 15:42 Ответить
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
16.03.2022 15:25 Ответить
Найголовніше, що орда думає, що нападати на чужу країну в 2022, це норм...
показать весь комментарий
16.03.2022 15:27 Ответить
Главное не жалеть кацапов
мародерят в домах , дома в сёлах взрывают, женщин насилуют , мужчин расстреливают !!!!

а Верещук им пирожки возит !!!
показать весь комментарий
16.03.2022 15:28 Ответить
не буде возити - не будуть вони здаватись, невже це не зрозуміло?
показать весь комментарий
16.03.2022 15:33 Ответить
Та будуть здаватись, думаєте вони знають що хтось там з їхніх здався і все нормально з ним? Їм навпаки вливають у вуха що в полоні їх будуть катувати і здадуть на органи... і все одно вони здаються.
показать весь комментарий
16.03.2022 18:15 Ответить
Дождется кацапская самка фарш из любимого. Слава ВСУ !
показать весь комментарий
16.03.2022 15:28 Ответить
Тот с голоду подыхает, та за Пепси переживает. Дебилы. Одним словом, рюзький мир.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:29 Ответить
все идет по плану!
показать весь комментарий
16.03.2022 15:29 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2022 15:41 Ответить
Кацапоорочня страдает. Слёзы мешают мне это слушать.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:30 Ответить
Сдохните твари мрази будьте прокляты
показать весь комментарий
16.03.2022 15:31 Ответить
кашмааар ... пи_дец ...
показать весь комментарий
16.03.2022 15:32 Ответить
Нема що їсти? Ай-я-яй. Ідіть в кафе, ресторани. В кінці кінців на вулиці купіть пиріжків. Що, Нема? А нєхер було лізти! Друг дружку їжте, андрофаги!
показать весь комментарий
16.03.2022 15:33 Ответить
Хай їдять трупи своїх "таваріщєй", а то в нас собак багато - на всіх може й не вистачити.)
показать весь комментарий
16.03.2022 16:26 Ответить
Якщо ця тварюка здохне від голоду, або з'їсть свого колегу, то ніхто в Україні не буде сумувати від цієї звістки
показать весь комментарий
16.03.2022 15:33 Ответить
Не знает, что делать? Автомат стреляет во все стороны - завали своих командиров и быстренько вали на свою «руссию» - пока живой.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:35 Ответить
Та щас. Они друг друга бояться. Там 90% стукачи. А оставшиеся 10% становятся стукачами после обработки ФСБ.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:54 Ответить
Так на руисе свои же сразу и завалят. А потом в печку.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:28 Ответить
- Ми тут с пацанамі паслєдній сухпайок даєдаєм... Єди нєт, вади нєт...
- Панятна... А у нас Пепсі больше нє прадают.

Як там кажуть "Умом рассію нє понять"? Важко із цим сперечатись. Нормальним людям хронічних довбойобів і моральних уродів взагалі не зрозуміти.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:35 Ответить
есть брючные ремни- вешайтесь ********
показать весь комментарий
16.03.2022 15:35 Ответить
ці телефонні орки і є кошмар.... і носить же земля таких падлюк.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:35 Ответить
В очередной раз лишняя хромосома вылезла
показать весь комментарий
16.03.2022 15:37 Ответить
в неї є надія що його вбють і вона отримє пайок,хоч щось і якась користь від нього.наші хлопці в цьому специ,допоможуть
показать весь комментарий
16.03.2022 15:39 Ответить
Пайок з тарою пепсі.))
показать весь комментарий
16.03.2022 16:25 Ответить
пєпсі не продають...

показать весь комментарий
16.03.2022 15:39 Ответить
И Zara закрылась : (
показать весь комментарий
16.03.2022 16:08 Ответить
Ааа, ясно. А я всё не мог понять... Тёлка вроде ещё сказала "асус" или мне послышалось?
показать весь комментарий
16.03.2022 16:17 Ответить
Курва, якщо це дійсно розмовляє подружжя, то я просто відмовляюсь розуміти...
Хтось уявляє нашу дружину, котра почувши, що чоловік сидить голодний, беззбройний і майже покійник, сонним голосом, потягаючись, вкотре, вимовляє чергове слово "кошмар", але ж з живістю розповідає про магазини.
Хіба це люди??!!
Якщо рідні одне одного не жаліють, то що говорити про відношення до чужих.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:41 Ответить
я з рашинських..стрімів тільки що...там повний кабздец...пуцин спасітель..армія асвабадітель і шо ми хотіли бомбити маскву...
показать весь комментарий
16.03.2022 16:01 Ответить
У моєї сусідки в Нижньому Тагілі живе двоюрідна сестра. Так вона й досі не вірить, що каци вбивають мирне населення разом з дітьми. Все своє товче: "А нам па тілівізару другоє рассказивают". Тобто слова сестри для неї - порожній звук, а ***** із зомбоящика - істина в останній інстанції. Цю підарасню треба лише знищити.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:15 Ответить
Кацапію повністю треба ізолювати від світу і тоді вона сама вимре. І вмираючи від голоду перед телевізором, зомбаки до останнього будуть вірити у свою пропаганду та свого святого *****.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:21 Ответить
Такое же соседи рассказывали. Вывсеврети и ******. Ну зато им по телеку можно передавать, что они позавтракали, пообедали и поужинали. И будут верить. Очень удобно для экономики.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:49 Ответить
Он: "Эхх ... нам дали по зубам, я думал только мы будем убивать кого-то. Знал бы, не поехал".
Она: "Офигеть, насрали соседям на стол, как обычно, и такая, вдруг, реакция руссофобская. Все соседи чмырят нас тут теперь. Возращайся кароч.
Он: "Угу, ок".
Привозят его останки через какое-то время.
Она: О***ть, как же так-то, даже не попращалась же ... мне такой вариант даже в голову не приходил, ничего же не предвещало такой беды ... хм, может компенсацию дадут?
показать весь комментарий
16.03.2022 17:07 Ответить
Ну це ще так собі розмова. Я слухала де самка заявила -" за убитого полтора лимона платят. Ты там думай. Орк - А что думать? - Знаешь , я сыну и другого папу найду, а курточку за что купить. Давай думай." Реакция орка - смешок сквозь слезы. От такі у дикунів діла
показать весь комментарий
16.03.2022 15:43 Ответить
Нету тела нету дела...
показать весь комментарий
16.03.2022 15:44 Ответить
Жах. Знищувати всіх та закривати жолізний занавіс! Тварі-орки нехай знаходятся в резерваціі
показать весь комментарий
16.03.2022 16:02 Ответить
О, я би послухав цю балачку. Киньте посилання буд ласка.))
показать весь комментарий
16.03.2022 16:23 Ответить
Та я , на жаль її не зберегла бо серед ночі слухала . Може знову натраплю то скину.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:39 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2022 15:43 Ответить
ты меня подожди - скоро буду!
когда в пятницу будет среда,
когда вырастут розы повсюду
голубые, как яйца дрозда.
никогда
таба-даба-дам-пабам-пам-пара!
показать весь комментарий
16.03.2022 15:43 Ответить
Уйопки, ещё совести хватает говорить за XXI век.
показать весь комментарий
16.03.2022 15:43 Ответить
Рашистские-оккупанты! Сдрхните либо от ЗСУ, либо от голода! Аминь!
показать весь комментарий
16.03.2022 15:47 Ответить
планета шелезяка еды нет воды растительности нет населена роботами

хто вас кликав, уроди?
показать весь комментарий
16.03.2022 15:50 Ответить
Самоходное орудие 2С19М1 «Мста-С». В ходе капитального ремонта , часть машин прошло модернизацию - проведено оснащение автоматизированной системой управления наведением и огнём «Успех-С». Модернизация проводилась в 2007-2011 гг ( около 200 машин 2С19 ) , снова возобновлена в 2017 г. и проводится по сей день ( порядка 60 машин). Визуально машины 2С19М1 можно отличить по наличию антенны спутниковой навигационной системы на задней части башни слева от системы подачи снарядов с грунта.

показать весь комментарий
16.03.2022 15:52 Ответить
Орки на издохе...
показать весь комментарий
16.03.2022 15:59 Ответить
мама! готовь кульки для мусора
показать весь комментарий
16.03.2022 15:59 Ответить
Да, что это такое? Оно не должно вылазить за границы рашастана! Странно,что понимают в каком веке живут! Надеюсь, кроме лебеды у них ничего не будет лет 50! Знали бы вы как мы вас прокленаем, рашистские-оккупанты!
показать весь комментарий
16.03.2022 16:00 Ответить
Asus - закрылся одежду не продает в росию ......Asus ,Карл ,а ты не знал
показать весь комментарий
16.03.2022 16:08 Ответить
Не asus, a asos - магазин одежды такой, очень известный бренд.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:20 Ответить
*******, "пепси у них нет", таке біосміття тільки утилізувати потрібно
показать весь комментарий
16.03.2022 16:12 Ответить
щоб лани широко поли и днипро и кручи стали вам поперек горла москали *****!
показать весь комментарий
16.03.2022 16:17 Ответить
самочка вже в душі міліонерша чекає поки похоронка прийде
показать весь комментарий
16.03.2022 16:22 Ответить
Кацапчегам ***** кроме всяких плюшек в виде баксов, значка ветерана, обещал каждому !!!!! квартиру в Украине. 150 тыс. квартир. ***** сопли их слушать и обсуждать. Или мы их закопаем или они будут жить в наших домах, городах.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:29 Ответить
Пісня!
показать весь комментарий
16.03.2022 16:34 Ответить
Вади нєт , жрать нєт....
Планета железяка....
показать весь комментарий
16.03.2022 16:43 Ответить
***** можешь искать себе другую писечку...)))
Эта уже не приедит)
показать весь комментарий
16.03.2022 16:50 Ответить
"Домой" вони хочуть... нема в них дому -- там знов одне болото!
показать весь комментарий
16.03.2022 21:00 Ответить
я тільки не розумію, як вони умудряються дзвонити на ерефію??? вони ж казали, що телефони в них забрали перед відправкою в Україну і мобільні оператори заборонили дзвінки в ерефію. деяких взагалі глушать (принаймні вони таке казали)... Як вони додзвонюються?
показать весь комментарий
16.03.2022 21:50 Ответить
Будешь ждать, приедешь домой в кульке, не жди орк, беги домой пока живой
показать весь комментарий
16.03.2022 22:01 Ответить
а смысл им бежать домой ? так как они сейчас будут жить , лучше сразу сдохнуть , позор, бесперспективность, разруха экономики, воровство, предательство и тотальное стукачество, страна в дикой депрессии, осознание происшедшего приведет к суицидной волне , начнутся голодные бунты, активизируется криминал, ....................там уже нет общества, нет государства, нет дома , нет доверия ни кому , тотальная ложь , алкоголизм, мракобесие , и тд, это можно назвать домом ?
показать весь комментарий
17.03.2022 00:39 Ответить
ПУСТЬ ***** СОСУТ !!!
показать весь комментарий
17.03.2022 08:11 Ответить
Не верю что прямо нельзя просто сье*аться. Ну никак не пойму. Я бы и командира пристрелил нахер и переоделся и свалил бы. На принятие решение понадобилось бы минуты 3. Они все конченые. Ты же видишь, что в другой стране, что вас херячат, что "понту тут находиться", а оно сидит сух пайок последний дожирает. **** какое конченое. Там границы тысячи километров неконтролируемой, там пешком день идти. Суки дезертируйте!
показать весь комментарий
17.03.2022 08:17 Ответить
Огидно вести розмову про підарасів.
показать весь комментарий
17.03.2022 10:03 Ответить
 
 