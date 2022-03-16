"Вчера попали под веселую раздачу. Человек 40 нас осталось. Еды нет. Воды нет": СБУ перехватила разговор оккупанта о состоянии российских войск. АУДИО
Служба безопасности перехватила разговор российского оккупанта с женой, где он рассказывает о состоянии вражеских войск. По его словам, у противника заканчивается провиант и нет боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
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"Еды нет, воды нет. Остался один сухпаек на двоих. Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет...", - сказал российский военнослужащий.
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При этом супруга оккупанта жалуется, что в России пропадают из магазинов импортные товары, а иностранные бренды уходят с рынка.
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Слава нації
Смерть москалям
мародерят в домах , дома в сёлах взрывают, женщин насилуют , мужчин расстреливают !!!!
а Верещук им пирожки возит !!!
- Панятна... А у нас Пепсі больше нє прадают.
Як там кажуть "Умом рассію нє понять"? Важко із цим сперечатись. Нормальним людям хронічних довбойобів і моральних уродів взагалі не зрозуміти.
Хтось уявляє нашу дружину, котра почувши, що чоловік сидить голодний, беззбройний і майже покійник, сонним голосом, потягаючись, вкотре, вимовляє чергове слово "кошмар", але ж з живістю розповідає про магазини.
Хіба це люди??!!
Якщо рідні одне одного не жаліють, то що говорити про відношення до чужих.
Она: "Офигеть, насрали соседям на стол, как обычно, и такая, вдруг, реакция руссофобская. Все соседи чмырят нас тут теперь. Возращайся кароч.
Он: "Угу, ок".
Привозят его останки через какое-то время.
Она: О***ть, как же так-то, даже не попращалась же ... мне такой вариант даже в голову не приходил, ничего же не предвещало такой беды ... хм, может компенсацию дадут?
когда в пятницу будет среда,
когда вырастут розы повсюду
голубые, как яйца дрозда.
никогда
таба-даба-дам-пабам-пам-пара!
хто вас кликав, уроди?
Планета железяка....
Эта уже не приедит)