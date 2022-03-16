"Путин, рука правосудия настигнет вас! Путин - иди нах...й!" - делегат Польши в ПАСЕ Ивона Арент. ВИДЕО

Представительница Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы обратилась к Владимиру Путину без цензуры с классическим за последние недели посланием на русском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщение было адресовано в контексте голосования за исключение Российской Федерации из Совета Европы после нападения и продолжения войны в Украине.