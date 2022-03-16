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"Путин, рука правосудия настигнет вас! Путин - иди нах...й!" - делегат Польши в ПАСЕ Ивона Арент. ВИДЕО

Представительница Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы обратилась к Владимиру Путину без цензуры с классическим за последние недели посланием на русском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщение было адресовано в контексте голосования за исключение Российской Федерации из Совета Европы после нападения и продолжения войны в Украине.

ПАСЕ (1667) Польша (8409) путин владимир (31260)


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Топ комментарии
+90
Наша дівка)
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16.03.2022 16:04
+54
***** в бункері аж вдавився.
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16.03.2022 16:04
+50
поляки - розумні люди
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16.03.2022 16:04
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Наша дівка)
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16.03.2022 16:04 Ответить
наголос український, класичний
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16.03.2022 16:13 Ответить
Це вже мем ))
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16.03.2022 16:44 Ответить
Ботоксный Пукемон обиделся 😡
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16.03.2022 17:04 Ответить
Дівчина!
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16.03.2022 19:48 Ответить
Жінка
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16.03.2022 21:59 Ответить
***** в бункері аж вдавився.
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16.03.2022 16:04 Ответить
поляки - розумні люди
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16.03.2022 16:04 Ответить
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16.03.2022 16:04 Ответить
пуйло - всесвітній позор, знищити гниду!
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16.03.2022 16:04 Ответить
Вешайте везде в парламентах ,в ООН , у посольств раши портреты ГИТЛЕРА 21 ВЕКА
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16.03.2022 16:05 Ответить
хто останнім часом ***** на ую тіки не вертів ))))
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16.03.2022 16:05 Ответить
свинособаці угро-фінській як з "гуся вода"... тільки знищити су ку.
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16.03.2022 16:11 Ответить
***** и свинособаки:
Ожидание: Киев за 2 дня, развал НАТО, покорение Европы, весь мир дрожит от страха
Реальность: тебя опустил клоун из квн и тебя открыто посылают ***** все и везде
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16.03.2022 16:08 Ответить
обыдна, наверное.
хотя всем *****)
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16.03.2022 16:25 Ответить
Якщо не прибереш ''клоуна '' підеш в бан . Ти що ''*******'' таке писати ?
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16.03.2022 16:37 Ответить
В цьому контексті та сенсі мабуть нічого собі. Це ж відсилає до базових професій і акцентує увагу на завищеній самооцінці *****. Ну хай буде комедіант. Це ж відповідає? Чи теж ніззя?
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16.03.2022 16:53 Ответить
Не хорошо обижать клоунов,нужно писать - нелох,вислюк оманский,плесень зеленая ит.д...
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17.03.2022 00:32 Ответить
Его ждёт участь бин Ладена , Америка уже ищет путь
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16.03.2022 16:09 Ответить
А чем судьба Каддафи плоха, например?
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16.03.2022 16:12 Ответить
или Чаушеску, или Муссолини - много хороших вариантов есть))
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16.03.2022 16:21 Ответить
Муссолини относительно повезло, например! Просто расстреляли
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16.03.2022 21:13 Ответить
Да и у Хуссейна тоже
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16.03.2022 16:21 Ответить
не ссорьтесь )))) у ***** должен быть свой конец пути... железобетонный )))
только бы не упустили тушку...не дали улизнуть...
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16.03.2022 17:35 Ответить
Мы не ссоримся, мы меню обсуждаем
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16.03.2022 21:14 Ответить
пардон...
скорее бы "подали" пока не остыло ))) (ну Вы понимаете о чем я?)
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16.03.2022 21:17 Ответить
Разумеется .
Впрочем, не всегда быстро дело делается, увы
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16.03.2022 22:22 Ответить
Хуссейну по сравнению с Каддафи повезло.
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16.03.2022 21:14 Ответить
В бункере его судьба сдохнуть, как и у его кумира.
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17.03.2022 05:50 Ответить
Молодец!,послала )(уйла туда,куда надо.
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16.03.2022 16:10 Ответить
- Ху іс містер путін?
- ну да, ну да. містер путін ***.
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16.03.2022 16:10 Ответить
Пани ну нельзя же так с х..лом где ваше воспитание?
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16.03.2022 16:11 Ответить
в зале тоже сразу прифигели )))) потом только догадались похлопать ))))
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16.03.2022 17:36 Ответить
Ёмко. Доступно для рфашистов. По делу.
Респект!
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16.03.2022 16:11 Ответить
Девочки, это уже лишнее! Нужно отличаться от них все таки
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16.03.2022 16:13 Ответить
С ними нужно обращаться так, чтобы они что-то понимали.
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16.03.2022 16:44 Ответить
30 років з ними нормально говорили, а виявилося що вони нас не розуміли.
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16.03.2022 16:48 Ответить
А от і ні...Ві уявляєте як цей ботоксний тхір дістав всіх людей у світі?Вихована людина,депутат і словянка від душі з такою злістю посилає його на його мові-матюком.Це СУПЕР!!!
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16.03.2022 18:27 Ответить
Пуйло должны убить сами русские по классике. У них всегда так в истории. Они выбирают самого мерзопакастного упыря из своего окружения, потом вместе с ним грабят, убивают, насилуют и восхваляют его при этом. Но как дело пахнет керосином, убивают, и сваливают всё на него.
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16.03.2022 16:13 Ответить
Oх і молодець польська делегатка Івона Парет , в ПАРЄ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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16.03.2022 16:14 Ответить
девушка красава!
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16.03.2022 16:14 Ответить
вот бывает же - и умная и красивая... и смелая...
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16.03.2022 17:36 Ответить
путин таки вошел в историю, как самое ничтожное и всемирно опущенное существо.
Говорят у него детская психологическая травма - его пацаны во дворе толи обосцали, толи ещё что-то...
Чмом родился, чмом жил, чмом подох. Да подох, он уже не жилец, и сам это знает
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16.03.2022 16:15 Ответить
Молодец!
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16.03.2022 16:18 Ответить
УВАЖУХА!!!ПУТИН Х У Й Л О!!!ИДИ НА Х У Й!!!
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16.03.2022 16:18 Ответить
Как же это мило звучит

Слава Украине
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16.03.2022 16:20 Ответить
Сидит он в бункере, подальше от войны,
Пусть погибают кухаркины сыны

А его дети,Лаврова и других,
По морям шастают на яхтах дорогих!
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16.03.2022 16:24 Ответить
от ***** уже трупом смердит
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16.03.2022 16:25 Ответить
Путин за шаг до физической ликвидации 19
ТАРАС ЧОРНОВИЛ, «ГЛАВРЕД» 16.03.2022, 15:46 26,600

Что означает признание главы РФ военным преступником?

Впервые после Гитлера... Американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании Путина военным преступником. Республиканцы и демократы были едины в этом решении. Еще раз - Путин официально приравнен к Гитлеру парламентом самого могущественного государства мира, которое умеет и может добиться учета своих позиций!

За этим стоит абсолютная изоляция и поиск способов стимулировать физическую ликвидацию преступника. Более чем четкий сигнал, что любое сотрудничество с таким лицом и связанными с ним субъектами влечет за собой жесткое реагирование. Даже те экономические контакты, которые сохраняются с РФ, становятся для участников опасными.

Можно предположить, что и ЕС поспешит как можно скорее попрощаться с рашистскими энергоносителями. И, скорее всего, Путин им в этом поможет контрсанкциями.

Переговоры с преступником становятся актом сомнительного действия. Это сигнал для всех самозваных посредников, а также и для Зеленского. Потому что с Гитлером после Второй мировой переговоров уже не вел никто, кроме Сталина. Если существо признано международным военным преступником, с ним не договариваются - его уничтожают.

За этим стоит ожидание кардинально другого уровня военной помощи. К 13,6 млрд долларов общей помощи Байден добавил еще миллиард сугубо военной. Если бы они еще так фатально не боялись московских ракет...

А еще такое объявление означает, что для США важно, чтобы Украина полностью и безусловно победила Россию. Теперь это дело принципа, и обратного пути нет.

Также Сенат в довольно ультимативной форме требует от Международного суда ООН начать обстоятельное расследование по факту военных преступлений и преступлений против человечности со стороны Московии. Это указывает на раскрутку процесса не только против персонально Путина и его верхушки (этим занимается Международный уголовный суд), а против рашизма в целом как явления. Это свидетельствует о том, что американские элиты наконец созрели для понимания, что само существование этой империи несет угрозу миру.

Очень хочется верить, что точка невозврата уже пройдена. И голосование в Сенате ряда близких к президенту сенаторов свидетельствует о том, что решение согласовано с Байденом.

Еще раз: впервые после Гитлера последовала такая заруба.

Тарас Чорновил, «Главред»
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16.03.2022 16:31 Ответить
Дуже б хотілося знати,просто як історичний факт,від Тараса Чорновола,коли це Сталін ,після закінчення війні,пробував домовлятися з Гітлером???Тарасе,Гітер вже був дохлий,ще до закінченя,разом з Євою.Нам і американцям треба встигнути,щоб воно з Кабаєвою не напилися "Новичка",а то не буде кого й судити...
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16.03.2022 18:36 Ответить
>після закінчення війні
У разных народов эта война - разные названия и сроки. У китайцев с 1937, у москалей - с 1941... У Западной Украины - оккупация в 1939-м...
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17.03.2022 03:09 Ответить
Колишні господарі відріклись. Не повторюйте з Кримом.
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17.03.2022 22:42 Ответить
Опять Пыньку - жбыньку опустили! И кто? ЖЕНЩИНА!

Путин - капитан русскага *******!
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16.03.2022 16:36 Ответить
Путин - капитан руцкага *******.... который идет ***** !!!
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16.03.2022 17:37 Ответить
Ета "женщина" прочитала з листочка те, що їй написали, навіть не розуміючи його зміст.
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17.03.2022 17:09 Ответить
Posilatj na 3 bukvi v oficialjnom uprezdjeniji Evrosojuza - eto zestj. Loshadj i propagandoni Kremlja seichas mozet idji veshatsja sami.
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16.03.2022 16:37 Ответить
Словосполучення "йди нах#й!" уже стало міжнародним.
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16.03.2022 16:44 Ответить
😂😂😂
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16.03.2022 16:53 Ответить
Світова русофобія всерівно ще не достатня
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16.03.2022 16:55 Ответить
Дівчина має яйця навідміну від відомих нам політєкоф
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16.03.2022 17:19 Ответить
дякуємо... за кожне слово!!!
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16.03.2022 17:38 Ответить
.
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16.03.2022 18:00 Ответить
просто умнічка.те чмо уже давно там
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16.03.2022 18:08 Ответить
Гарно виступила, душевно. Пять балів
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16.03.2022 18:16 Ответить
Как ***** не старалось поссорить сегодняшних поляков и украинцев, результат НОЛЬ!
ОГРОМНОЕ спасибо роSSийским пропогандонам, которые кремлёвским дебилам отчитались, что им это удалось своей ложью!

Они и сейчас ещё свои грязные деньги отрабатывают, визжа про "хамство украинских беженцев", "мусор на месте акций", "украинцы румын заставляют говорить на украинском" - весь тот бред, который способен создать только мозг больного на всю голову роSSийского фашистского 3,14ДАРА!
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16.03.2022 19:27 Ответить
Пани, просто, монстра))) Но, как же, красиво выразилась. Не просто послала куда-то, а четко, на интонации и ударении, отправила старого кацапопедофила,, в правильном направлении.
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16.03.2022 19:54 Ответить
С Путиным и путинистами если имеет смысл общаться, то только на их языке.
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16.03.2022 20:00 Ответить
Это пять!!! мне кажется ***** надо вбить в голову, не простой, а позолоченый! осиновый кол, за то что его в мире больше всех послали на**уй 🤣🤣🤣
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16.03.2022 20:03 Ответить
Ай молодец!!! Поляки молодцы, я вас обожаю!!!
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16.03.2022 20:50 Ответить
Нужно срочно выложить на ютубе. Девушка - умничка, я влюбился.
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16.03.2022 20:57 Ответить
Умничка! Красотулька!
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16.03.2022 20:59 Ответить
Думаю после того как ******** рашку "иди на ***" матом уже не будет щитатсо
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16.03.2022 21:28 Ответить
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ))))
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17.03.2022 00:50 Ответить
Ніжній брейк не пройшов.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1504010325980553222?s=20&t=PVK3i_ecjrxbuUSfh4KMQw
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17.03.2022 02:14 Ответить
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17.03.2022 02:15 Ответить
ПОГИБШИЕ ЗА ***** )))
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17.03.2022 08:14 Ответить
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17.03.2022 09:50 Ответить
 
 