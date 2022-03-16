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На границе с Молдовой в бэбибоксе обнаружили взрослого мужчину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На границе с Молдовой пограничники Черновицкого отряда обнаружили военнообязанного мужчину, скрывавшегося в бебибоксе среди детских вещей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На границе с Молдовой в бэбибоксе обнаружили взрослого мужчину, - Госпогранслужба 01

В пункте пропуска "Росошаны" прибыл автомобиль марки "Рено", в которм ехала женщина с двумя своими детьми. Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и машину, где обнаружили в бэбибоксе мужчину 1985 года рождения. Как выяснилось, таким образом, жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих детей.

На границе с Молдовой в бэбибоксе обнаружили взрослого мужчину, - Госпогранслужба 02
На границе с Молдовой в бэбибоксе обнаружили взрослого мужчину, - Госпогранслужба 03

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Охранники границы не пропустили "пассажира", так как на период военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

На границе с Молдовой в бэбибоксе обнаружили взрослого мужчину, - Госпогранслужба 04

На гражданина Украины составили административные документы за попытку нарушения государственной границы. Также составлены документы и на его супругу по статье 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

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Госпогранслужба (6425) граница (5269) мобилизация (2762)


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Топ комментарии
+44
Сотрудник прокуратуры 100 процентов
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16.03.2022 17:54
+19
Я його впізнав. то "котлєта"
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16.03.2022 17:57
+15
Ну це реально ганьба.Хоча потрібно перегляну весь призов.Ну не будуть всі воювати.І не можуть батьки навіть двох дітей йти на війну.Військових і охочих вистачає.Але,он ніяк не можуть забезпечити,простою зброєю тероборону.
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16.03.2022 17:57
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Сотрудник прокуратуры 100 процентов
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16.03.2022 17:54 Ответить
Це зелобот, який на відміну від інших трохи розумніший, і зрозумів, що вам хана
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16.03.2022 20:24 Ответить
Заєць)))
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16.03.2022 17:54 Ответить
Памперсами дитячими прикрився-чого морду не показано?
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16.03.2022 18:05 Ответить
Щоб люди не вбили.
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16.03.2022 19:58 Ответить
А дав би 5-10к зелених - проїхав би)))))
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16.03.2022 17:55 Ответить
он чувак що з мільйоном баксів зловили в Румунії - якось же проїхав і цей також би)))) якби бабки були
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16.03.2022 17:58 Ответить
В нас зловили, а не в Румунії
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16.03.2022 18:43 Ответить
Не можна так говорити про нашу прикордонну службу!
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16.03.2022 18:41 Ответить
На что валенок рассчитывал ))
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16.03.2022 17:56 Ответить
Яка ганьба!
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16.03.2022 17:56 Ответить
Чому ганьба, 3 мільйони біженців вже виїхали з України, а йому не можна? Це дискримінація.
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16.03.2022 18:16 Ответить
В мене 2 співробітниці виїхало - одна в Бухаресті, друга у Відні. Остання - з 14-літньою дочкою!

Жінки повнні бути у безпеці, і велика дяка Європі, що дає їм прихисток!

А чоловіки повинні захищати свою країну... якщо вони не під@ри!
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16.03.2022 18:58 Ответить
Ясно, якщо ця країна не ваша, то нащо тоді в ній живете? Як получати пільги від держави то жінки перші в черзі, а як захищати батьківщину, то це країна чоловіків. А гомосексуалісти що вам поганого зробили, що ви їх обзиваєте?
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16.03.2022 19:08 Ответить
Херню не кажи!

Це моя країна, і я нікуди з неї не їду! І буду захищати цю землю!

Але жінки з дітьми повинні бути у безпеці, що б ти не казав! Інакше ти довбень, а не чоловік!
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16.03.2022 19:22 Ответить
Я його впізнав. то "котлєта"
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16.03.2022 17:57 Ответить
Мусор 100%
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16.03.2022 17:57 Ответить
****, не матрос)))
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16.03.2022 17:57 Ответить
І в свідоцтвах про народження дітей себе в поле "батько" вписати?
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16.03.2022 19:57 Ответить
Ну це реально ганьба.Хоча потрібно перегляну весь призов.Ну не будуть всі воювати.І не можуть батьки навіть двох дітей йти на війну.Військових і охочих вистачає.Але,он ніяк не можуть забезпечити,простою зброєю тероборону.
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16.03.2022 17:57 Ответить
Чому обов'язково воювати? Під час ВС їх же можна задіяти в різних сферах згідно з їхніми професіями чи фізичним станом.
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16.03.2022 18:27 Ответить
Так їм потрібно за щось жити і сім'ям потрібно жити.Всіх не потрібно зараз.В нас і до війни мільйони їхали на заробітки,що вже казати зараз.Так хоча би гроші заробляли і частину грошей вливає би в економіку.Без фінансів також ворога не перемогти.
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16.03.2022 18:34 Ответить
Ми, здається, про різних чоловіків... Я - про наших зі сходу, я їх тут зараз багато бачу, хтось ховається від військомату, люди кажуть.
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17.03.2022 14:16 Ответить
у этого на взятку денег не хватило, остальные проезжают, а смысл их сдерживать, кто хочет тот воюет, немотивированный боец ничего не принесет
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16.03.2022 17:58 Ответить
Всё правильно ,немотивированный или трусливый боец по ходу пушечное мясо или обуза для побратимов по оружию и даже возможно потеря техники которую ему доверят
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16.03.2022 19:23 Ответить
это неправильно-мотивированный,немотивированный это все софистика.
Есть в армии много тыловых должностей ,медицинских ,санитарных,водительских и т.п.
Не хочешь на передовую,не обстрелян,не служил ,нет мотивации к обучению-вот и занимайся кухней,снабжением ,медициной и т.п.
А то получается есть к примеру куча молодых пенсионеров из милиции,сбу ,пожарников и т.п. 40 летних пенсов.-которые получают все блага от государства,проходили службу в военнизированных частях,а как доходит к реальной службе-все немотивированные
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16.03.2022 19:31 Ответить
С такой отъевшейся ряхой и в бэби-бокс... На что он расчитывал, позорник?
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16.03.2022 17:59 Ответить
Прокурорській,мусор,суддя,податкова !?😀
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16.03.2022 18:02 Ответить
Как моя бабушка любила говорить "Який пузор!"

либо мем "Боже, яке кончане"
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16.03.2022 18:02 Ответить
ай молодець)
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16.03.2022 18:04 Ответить
Бородате малятко🤣
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16.03.2022 18:05 Ответить
Во время пути,малятко могло подрости 😁
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16.03.2022 18:07 Ответить
а ви вже на передовій воюєете? Напевне втекли десь в Польщу, а інших обзиваєте, хоча сама не краща.
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16.03.2022 18:17 Ответить
Таких виродків як ти почитаєш, і складається таке враження, що у нас в АТО і на передовій воює одна бидлота. Може бидлота - це ти і тобі подібні, які ховаючись за тими хто зараз на фронті, плює на їх героїзм. Не думала про це?!
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16.03.2022 18:27 Ответить
На фронті герої. Уявіть, як воювати поруч з таким боягузом. Він може підвести в бою.
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16.03.2022 18:50 Ответить
Шо за совковщіна? Які ще штрафбати? Це тільки в армії ***** на загибель гонять всіх без розбору.
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16.03.2022 18:45 Ответить
Впаять штраф и отпустить.
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16.03.2022 19:27 Ответить
Опустить ?! Згоден...
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16.03.2022 19:32 Ответить
Тупенька жінка. Чому він має воювати? Бо ти так вирішила? А ти не охреніла вирішувати за інших? А самій слабо на передову? Там і жінки воюють, якщо ти не знала. Якщо цього чоловіка може і мобілізували б колись - міг би бути водієм чи на складі зброї вантажником був би.

Я проти, щоб чоловіки так тікали з країни.
Але і судити їх точно не якимось тупням в коментах
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16.03.2022 20:51 Ответить
😁😁😁 Твою ж мать.Жесть.
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16.03.2022 18:06 Ответить
треба було йому ще памперс вдягнути і соску в рота, то може й не замітили б
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16.03.2022 18:08 Ответить
Нужно было просто побриться, взять соску в рот, обкакаться и если не за ребенка то за дурачка сошел бы
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16.03.2022 18:10 Ответить
ВОНО ІНКУБАЦІЙНИЙ БРОЙЛЕР...
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16.03.2022 18:11 Ответить
Блін, нехай їдутьтакі ! Просто їдуть і не повертаються
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16.03.2022 18:23 Ответить
та повернеться і буде розповідати про поранення на колчаківських фронтах
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16.03.2022 18:28 Ответить
пусть соснет! пусть соснет! пусть соснет!!

соску в студию!!
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16.03.2022 18:39 Ответить
спасибо, смеялись всей Молдовой

такого кабанчика-беженца еще не привозили
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16.03.2022 18:41 Ответить
І чому знову без морди! Що депутат? Розстрілять в бебібоксі. А дружину відвезти в Маріуполь.
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16.03.2022 18:52 Ответить
погранцы заработали за неделю на всю жизнь, больше не рискуют палиться со взятками
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16.03.2022 19:15 Ответить
Саме цікаве, що хто побагатший - вже давно по Іспаніях сидить. В нас на фірмі зараз немає кому організувати переміщення офісу на Захід України...бо керівництва немає в країні.
Ось так...
А тут хлопця одного впіймали і смішно вам. А ті, що за бабки змилися - з них і не смієтеся. Лицемірний народ
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16.03.2022 20:57 Ответить
Погранці зараз звісно ж будуть їздити на Maybach, але державі з того нічого. Краще б прибрали цю норму хоча б для певних категорій заробітчан, щоб вони могли спокійно ганяти туди-сюди і привозили свіжі гроші.
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16.03.2022 21:32 Ответить
Что сними делают, как то наказывают?
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17.03.2022 00:41 Ответить
 
 