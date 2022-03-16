На границе с Молдовой в бэбибоксе обнаружили взрослого мужчину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На границе с Молдовой пограничники Черновицкого отряда обнаружили военнообязанного мужчину, скрывавшегося в бебибоксе среди детских вещей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В пункте пропуска "Росошаны" прибыл автомобиль марки "Рено", в которм ехала женщина с двумя своими детьми. Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и машину, где обнаружили в бэбибоксе мужчину 1985 года рождения. Как выяснилось, таким образом, жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих детей.
Охранники границы не пропустили "пассажира", так как на период военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
На гражданина Украины составили административные документы за попытку нарушения государственной границы. Также составлены документы и на его супругу по статье 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
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Жінки повнні бути у безпеці, і велика дяка Європі, що дає їм прихисток!
А чоловіки повинні захищати свою країну... якщо вони не під@ри!
Це моя країна, і я нікуди з неї не їду! І буду захищати цю землю!
Але жінки з дітьми повинні бути у безпеці, що б ти не казав! Інакше ти довбень, а не чоловік!
Есть в армии много тыловых должностей ,медицинских ,санитарных,водительских и т.п.
Не хочешь на передовую,не обстрелян,не служил ,нет мотивации к обучению-вот и занимайся кухней,снабжением ,медициной и т.п.
А то получается есть к примеру куча молодых пенсионеров из милиции,сбу ,пожарников и т.п. 40 летних пенсов.-которые получают все блага от государства,проходили службу в военнизированных частях,а как доходит к реальной службе-все немотивированные
либо мем "Боже, яке кончане"
Я проти, щоб чоловіки так тікали з країни.
Але і судити їх точно не якимось тупням в коментах
соску в студию!!
такого кабанчика-беженца еще не привозили
Ось так...
А тут хлопця одного впіймали і смішно вам. А ті, що за бабки змилися - з них і не смієтеся. Лицемірний народ