На границе с Молдовой в бэбибоксе обнаружили взрослого мужчину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На границе с Молдовой пограничники Черновицкого отряда обнаружили военнообязанного мужчину, скрывавшегося в бебибоксе среди детских вещей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В пункте пропуска "Росошаны" прибыл автомобиль марки "Рено", в которм ехала женщина с двумя своими детьми. Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и машину, где обнаружили в бэбибоксе мужчину 1985 года рождения. Как выяснилось, таким образом, жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих детей.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинца, который "служил" в ОРДЛО и пытался бежать в Польшу, задержали во Львовской области, - ГПСУ. ВИДЕО

Охранники границы не пропустили "пассажира", так как на период военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

На гражданина Украины составили административные документы за попытку нарушения государственной границы. Также составлены документы и на его супругу по статье 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Также смотрите: Служебный пес пограничников Вайрис научился продолжать фразу "Русский корабль, иди...". ВИДЕО