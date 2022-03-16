Мэра Мелитополя Фёдорова освободили из российского плена, он уже в безопасности, - ОП. ВИДЕО
Мэр Мелитополя Иван Федоров, ранее похищенный российскими оккупантами, в безопасности.
Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
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