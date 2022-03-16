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Мэра Мелитополя Фёдорова освободили из российского плена, он уже в безопасности, - ОП. ВИДЕО

Мэр Мелитополя Иван Федоров, ранее похищенный российскими оккупантами, в безопасности.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Мелитополь (613) Тимошенко Кирилл (432) Федоров Иван (467)


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Ну Слава Богу .такие Люди нам нужны !
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16.03.2022 19:06 Ответить
Як Марiку допомогти?
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16.03.2022 19:06 Ответить
Пам'ятаємо сержанта Журавля!
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16.03.2022 19:07 Ответить
Хто звільнив?
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16.03.2022 19:10 Ответить
Обменяли скорее всего. Завтра опять окупанты возьмут для обмена. И так бесконечно
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16.03.2022 19:19 Ответить
Окупанти вже набрали - мерів, активістів, священиків. Атовців зразу розстрілюють.
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16.03.2022 19:57 Ответить
СЛАВА БОГУ!
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16.03.2022 19:14 Ответить
СЛАВА БОГУ!
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16.03.2022 19:20 Ответить
 
 