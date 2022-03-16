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Зеленский пообщался с мэром Мелитополя Федоровым, которого освободили из плена оккупантов. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский пообщался с мэром Мелитополя Иваном Федоровым, которого освободили из плена российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский Владимир (20348) Мелитополь (613) Федоров Иван (467)


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Топ комментарии
+11
А по поводу Мариуполя президент не хочет видосик записать?
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16.03.2022 20:09
+7
Кого обміняли на мера Мелітополя , Федорова?
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16.03.2022 20:09
+5
В кремле думают что слова мэра повлияют на население. Они там совсем конченые.
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16.03.2022 20:21
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Кого обміняли на мера Мелітополя , Федорова?
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16.03.2022 20:09 Ответить
А по поводу Мариуполя президент не хочет видосик записать?
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16.03.2022 20:09 Ответить
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16.03.2022 20:10 Ответить
В кремле думают что слова мэра повлияют на население. Они там совсем конченые.
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16.03.2022 20:21 Ответить
вовік , коли будеш заглядати в глаза путіну?
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16.03.2022 21:24 Ответить
Навіть до гадалки не треба ходити, що був обмін і обмін на когось дуже цінного для рашкостану на того, хто міг би свідчити у суді над російським керівництвом, тобто цемах 2.0
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16.03.2022 21:35 Ответить
Бутусов, в то время пока ты воюешь на Донбассе, проплаченные кацапами боты льют грязь на президента и дискредитируют украинскую власть в военное время.! Нельзя этого допускать, пока тысячные орды орков атакуют и убивают мирных людей, а ихние пропагандоны пытаются разделить народ Украины и ослабить сопротивление. Когда твои модераторы будут банить подобные высеры и их авторов
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17.03.2022 00:03 Ответить
Ще треба розібратися хто з нас бот та ще й проплачений, пане ВерникоФФ
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17.03.2022 07:16 Ответить
на Цензорі раніше казали що вати в Мелітополі дофіга ...Но колбаски по 2-20 їм уже не відать точно
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16.03.2022 21:36 Ответить
Мені не треба розбиратися, в моєму віці я різних людей бачив і гімно від цукерки розрізнити вмію. Якщо людина гавкає на свою владу яка бореться з ворогами під час війни- вона не те що дурна, вона- зрадник і вже напевне, що бот
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17.03.2022 12:40 Ответить
 
 