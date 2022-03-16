Зеленский пообщался с мэром Мелитополя Федоровым, которого освободили из плена оккупантов. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский пообщался с мэром Мелитополя Иваном Федоровым, которого освободили из плена российских оккупантов.
Об этом в Telegram сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
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