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В Мариуполе российские террористы разбомбили спорткомплекс, где находились беременные и матери с детьми. ВИДЕО

Список преступлений российских террористов в Мариуполе дополнился авиаударом по спорткомплексу "Нептун", где находились беременные женщины и мамы с маленькими детьми.

Об этом сообщает в Телеграм глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прячется тысяча человек. ФОТО

"Эти отбросы стремятся физически уничтожить Мариуполь и мариупольцев, давно уже ставших символом нашего сопротивления. Сегодня они нанесли авиаудар по бассейну "Нептун". Теперь там под завалами, среди прочих, беременные женщины и женщины с детьми. Это – чистый терроризм", – отметил он.

Кириленко также напомнил, что российские оккупанты из "Градов" обстреляли автомобильную колонну, которая шла из Мариуполя на Запорожье, ранив пятерых человек, включая ребенка, и о бомбардировке Драмтеатра, где пряталось несколько сотен мариупольцев.

"Россияне уже сейчас начинают лгать, будто там был штаб полка "Азов". Но они и сами прекрасно знают, что там были только гражданские", - резюмировал глава Донецкой ОВА.

Также смотрите: Войска РФ обстреляли из "Градов" колонну людей, эвакуировавшихся из Мариуполя. Есть погибшие, среди раненых – дети, – Генштаб. ФОТО 18+

армия РФ (19210) бомба (370) Мариуполь (5712) бомбардировка (451) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+41
Кацапы должны исчезнуть с планеты. Они враждебный человечеству вид.
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16.03.2022 20:26
+16
Весь Мариуполь в понимании кацапоублюдков-это один большой штаб "Азова". И Украина-сплошной "Азов".
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16.03.2022 20:29
+14
Зачем? Ничего нового это существо не скажет. Всё те же мантры про "нацбатальоны".
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16.03.2022 20:30
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Кацапы должны исчезнуть с планеты. Они враждебный человечеству вид.
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16.03.2022 20:26 Ответить
да, русские - это опасный вирус...
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16.03.2022 20:28 Ответить
вид має стати привідом...
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16.03.2022 20:29 Ответить
людина не повинна ставати сатаною даже підчас таких випробовувань, не всі росіяни нелюди, не ставай в один ряд с фашистами. А загалом - приїжджай до нас виборювати людські цінності, а то здаля ляпати - не мішки носити.
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16.03.2022 20:31 Ответить
от зараз не на часі розбиратися у сортах росіян. Це вже по закінченню війни.
Але тоді може так вийти, що росіяни різко "щезнуть", а замість них з'являться мансі, тива, ерзя та якісь інші "хороші" замигола, які, звісно ж, не захочуть ставати в один ряд з нелюдами, та виплачувати репарації, бо вони вже рєспубліка саха, або ще якійсь ідель-урал.
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16.03.2022 21:13 Ответить
Ждем коментарии русского нациста Лаврова.
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16.03.2022 20:27 Ответить
Зачем? Ничего нового это существо не скажет. Всё те же мантры про "нацбатальоны".
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16.03.2022 20:30 Ответить
Вже є в кацапских новинах пишуть що "бойовики" Азова підірвали комплекс,а в Чернігові 10 людей що стояли за хлібом растреляли націоналісти,і що російских війск в Чернігові немає і не було
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16.03.2022 20:37 Ответить
в плен не брать
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16.03.2022 20:28 Ответить
Весь Мариуполь в понимании кацапоублюдков-это один большой штаб "Азова". И Украина-сплошной "Азов".
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16.03.2022 20:29 Ответить
рашафашисти не мають права жити разом з людьми на одній планеті
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16.03.2022 20:29 Ответить
Після цього ви хочете погодитися на мир? Забути всі ці жертви? Розкажіть все це родичам загиблих.
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16.03.2022 20:30 Ответить
Всім до зброї, інакше все це буде далі з кожним містом України! Раша - це велика терористична організація - хто ще цього не зрозумів
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16.03.2022 20:34 Ответить
І як всі зі зброєю будуть захищати повітря від бомбардувань?
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16.03.2022 21:05 Ответить
Думайте як хочете але параша повинна теж помирати під завалами. За геноцид українців повинні відповідати не тільки ***** і його армія а й кожен громадянин що їх виплодив..
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16.03.2022 20:38 Ответить
Так, тільки у когось кішка тонка *******, наприклад, по белгородським спальним районам
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16.03.2022 21:08 Ответить
З ким там підписувати мирні угоди.
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16.03.2022 20:41 Ответить
в иорозовск,котельниково.пора пора заслать дрг да повырезать пару командиров авиационных полков .
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16.03.2022 20:46 Ответить
********, всех кацапов в землю, ***** мир
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16.03.2022 20:49 Ответить
фашисты ****** русня,горите в аду!!!!!!!!
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16.03.2022 20:54 Ответить
Такое впечатление,что они точно знают в каких местах и когда находится наибольшее количество людей,особенно матерей и детей…Кто то корректно наводи
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16.03.2022 21:21 Ответить
 
 