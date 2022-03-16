В Мариуполе российские террористы разбомбили спорткомплекс, где находились беременные и матери с детьми. ВИДЕО

Список преступлений российских террористов в Мариуполе дополнился авиаударом по спорткомплексу "Нептун", где находились беременные женщины и мамы с маленькими детьми.

Об этом сообщает в Телеграм глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

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"Эти отбросы стремятся физически уничтожить Мариуполь и мариупольцев, давно уже ставших символом нашего сопротивления. Сегодня они нанесли авиаудар по бассейну "Нептун". Теперь там под завалами, среди прочих, беременные женщины и женщины с детьми. Это – чистый терроризм", – отметил он.

Кириленко также напомнил, что российские оккупанты из "Градов" обстреляли автомобильную колонну, которая шла из Мариуполя на Запорожье, ранив пятерых человек, включая ребенка, и о бомбардировке Драмтеатра, где пряталось несколько сотен мариупольцев.

"Россияне уже сейчас начинают лгать, будто там был штаб полка "Азов". Но они и сами прекрасно знают, что там были только гражданские", - резюмировал глава Донецкой ОВА.

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