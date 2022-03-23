Взятый в плен "Азовом" кадыровский оккупант призвал к джихаду против России. ВИДЕО

Воины полка "Азов" взяли в плен русского оккупанта из Чечни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграмме "Азова"

"Плененный бойцами Азова кадыровец призвал земляков к джихаду в отношении России. Он напомнил, что украинцы помогали в борьбе за независимость Чеченской Республики Ичкерия, подчеркнув, что следует не воевать с Украиной на стороне кровавой России, а навести порядок в собственной стране, борясь с кровавым путинско-кадыровским режимом", - отмечается в сообщении.

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