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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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"Говорю - помогите мне, а они побежали дальше, даже помощь не оказали", - пленный оккупант рассказал, как российские командиры бросают своих раненых солдат умирать. ВИДЕО

Командиры оккупационных войск РФ бросают раненых солдат умирать на поле боя.

Эту аксиому, понятную украинцам, еще раз подтвердил пленный захватчик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"22-летнего раненого оккупанта, как и многих его коллег, командиры бросили на поле боя под Рубежным в Луганской области. Его бросили умирать свои же... Впрочем, воину повезло - он остался жив, а не поехал к родным в черном мешке с надписью "груз 200". В настоящее время СБУ проводит с российским захватчиком соответствующие следственные действия. И он ответит за все, что сделал", - говорится в сообщении СБУ.

Читайте также: Во время освобождения ВСУ села Малая Рогань под Харьковом российские командиры бросили своих раненых и попытались скрыться, - Бутусов

Автор: 

армия РФ (19238) плен (2610) СБУ (19901)


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Топ комментарии
+38
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27.03.2022 19:54
+36
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27.03.2022 19:55
+31
Расєя сваіх нє брасаєт...Ана на ніх проста срьот...
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27.03.2022 19:54
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27.03.2022 19:54 Ответить
рядових без мішків у канаві ховають
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27.03.2022 19:56 Ответить
Хтось зі своїх йому ще і коліно прострелив.
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27.03.2022 20:00 Ответить
це тих що пси не зжерли
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27.03.2022 20:49 Ответить
Расєя сваіх нє брасаєт...Ана на ніх проста срьот...
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27.03.2022 19:54 Ответить
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27.03.2022 19:55 Ответить
Бред.

Не варта сволота соусу.
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27.03.2022 20:56 Ответить
Руцкіє сваіх ні брасайут
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27.03.2022 19:56 Ответить
Телеграм тільки в мене глюче?
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27.03.2022 19:57 Ответить
а чё ты хотел, клоун? прогулку по Украине? получил. **** сдохни.
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27.03.2022 19:57 Ответить
Не забувайте з ким маєте справу - з брехливим москалем - йому, бачите, снайпер в спину стріляв...
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27.03.2022 19:58 Ответить
Свій напевно. Промахнувся...
А потім свої ж ще й у коліно вистрелили.
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27.03.2022 20:01 Ответить
Та хоч і стріляв.І я стріляв би.Право на життя ворожий солдат отримує лише в полоні.
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27.03.2022 20:06 Ответить
Він - не полонений. Війну рф не оголошувала. Якась така операція з де..... Можна було одразу по горлу лезом.
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27.03.2022 20:26 Ответить
ну мені один тут долбойоб доказував що всі мають статус військовополоненого.а коли я його спитав за всяку худобу на гуантанамо і кацапські катівні у хмейнімі зразу злилося,а ************ воно через відос Азова про худобу в кузові пікапа...
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27.03.2022 20:52 Ответить
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27.03.2022 20:14 Ответить
!!!
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27.03.2022 21:09 Ответить
дякуй за те, що у "хомандирів", мабуть, набої скінчились...
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27.03.2022 20:00 Ответить
Як із зброєю в руках - хренові герої, вбивають, гвалтують. А в полон попало, та ще й поранене - хоч до рани прикладай. І все осознав, і українці знову рідня.
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27.03.2022 20:02 Ответить
от я никогда не сомневался, что раненых они не будут спасать. пусть радуется, что попутно не застрелили, услышав, что просит помочь.
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27.03.2022 20:04 Ответить
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27.03.2022 20:04 Ответить
увєзу Шойгу я в тундру?
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27.03.2022 20:06 Ответить
Телеграм тільки в мене глюче?
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27.03.2022 20:04 Ответить
Теж саме...
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27.03.2022 20:16 Ответить
не дострелили
а воно ще жаліється, що допомоги не надали
у них допомога в такому разі - контрольний в голову
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27.03.2022 20:05 Ответить
Слава Україні!
Зведена інфографіка про втрати рф https://damage.com.ua/ https://damage.com.ua
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27.03.2022 20:09 Ответить
Прекрасные графики,я считаю.
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27.03.2022 21:42 Ответить
Самае Паскудное в этом то что вернувшись на свою родину
Снова Будет Нас Ненавидеть и при удобном случае стрелять.
Странное у них строение мозГгггга
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27.03.2022 20:15 Ответить
У них нет строения мозга. Ибо нечего строить.
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27.03.2022 20:22 Ответить
Обов'яково. Нелюдскість гарантовано. Ще й мотивований,вбивати,за те,що відпустили!!!
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27.03.2022 21:06 Ответить
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27.03.2022 20:20 Ответить
Родина тебя бросит, сынок. Всегда (с).
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27.03.2022 20:38 Ответить
Какой несчастный - сейчас прям заплачу.
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27.03.2022 20:41 Ответить
Нужно его соцсети проверить, может тоже ехал укропов убивать
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27.03.2022 20:42 Ответить
П шоб ,ви,несумнівалися.Сафарі,й загроші
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27.03.2022 21:07 Ответить
Ай,я,яй... Вони,такі,ж,як він...
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27.03.2022 20:44 Ответить
Рубежное- город в котором я жила!!! И буду жить!!!
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27.03.2022 20:52 Ответить
"Говорю - помогите мне, а они побежали дальше, даже помощь не оказали".

Радуйся, что хоть не пристрелили. Ведь "руцкие" своих не бросают.
И ещё - а как же на счёт "руцкие не сдаются"?
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27.03.2022 20:52 Ответить
Сказал же главный "денацификатор" что русские своих не бросают? А вы что не верите? Это написал иностранный агент или это просто фейк! Завести уголовное дело! Сказал же "НЕ БРОСАЮТ" и все.
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27.03.2022 20:58 Ответить
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27.03.2022 21:40 Ответить
кацапам собачья смерть...
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28.03.2022 09:21 Ответить
Бабченко дааавно предупреждал орков: "родина тебя бросит, сынок".
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
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28.03.2022 10:48 Ответить
Бабченко дааавно предупреждал орков: "родина тебя бросит, сынок".
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
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28.03.2022 10:48 Ответить
Бабченко дааавно предупреждал орков: "родина тебя бросит, сынок".
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
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28.03.2022 10:48 Ответить
Бабченко дааавно предупреждал орков: "родина тебя бросит, сынок".
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
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28.03.2022 10:48 Ответить
 
 