"Говорю - помогите мне, а они побежали дальше, даже помощь не оказали", - пленный оккупант рассказал, как российские командиры бросают своих раненых солдат умирать. ВИДЕО
Командиры оккупационных войск РФ бросают раненых солдат умирать на поле боя.
Эту аксиому, понятную украинцам, еще раз подтвердил пленный захватчик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
"22-летнего раненого оккупанта, как и многих его коллег, командиры бросили на поле боя под Рубежным в Луганской области. Его бросили умирать свои же... Впрочем, воину повезло - он остался жив, а не поехал к родным в черном мешке с надписью "груз 200". В настоящее время СБУ проводит с российским захватчиком соответствующие следственные действия. И он ответит за все, что сделал", - говорится в сообщении СБУ.
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+38 Перехватчик
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+31 Александр Чуднивец #474549
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Не варта сволота соусу.
А потім свої ж ще й у коліно вистрелили.
а воно ще жаліється, що допомоги не надали
у них допомога в такому разі - контрольний в голову
Зведена інфографіка про втрати рф https://damage.com.ua/ https://damage.com.ua
Снова Будет Нас Ненавидеть и при удобном случае стрелять.
Странное у них строение мозГгггга
Радуйся, что хоть не пристрелили. Ведь "руцкие" своих не бросают.
И ещё - а как же на счёт "руцкие не сдаются"?
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...