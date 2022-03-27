"Говорю - помогите мне, а они побежали дальше, даже помощь не оказали", - пленный оккупант рассказал, как российские командиры бросают своих раненых солдат умирать. ВИДЕО

Командиры оккупационных войск РФ бросают раненых солдат умирать на поле боя.

Эту аксиому, понятную украинцам, еще раз подтвердил пленный захватчик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"22-летнего раненого оккупанта, как и многих его коллег, командиры бросили на поле боя под Рубежным в Луганской области. Его бросили умирать свои же... Впрочем, воину повезло - он остался жив, а не поехал к родным в черном мешке с надписью "груз 200". В настоящее время СБУ проводит с российским захватчиком соответствующие следственные действия. И он ответит за все, что сделал", - говорится в сообщении СБУ.

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