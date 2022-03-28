"Всех кинули, бл#дь! Сказали умирайте! Мы все в жопе!" - "мобилизованные" из ОРДЛО попали на Сумщину, откуда жалуются на свое положение. ВИДЕО
Враг продолжает "мобилизацию" на временно оккупированных территориях.
С целью увеличения количества потенциальных "призывников", оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" - с 55 до 65 лет. В ряды российской армии активно привлекают студентов, сообщает Цензор.НЕТ.
На этом видео очередное подтверждение, что "мобилизованные" используются, как "пушечное мясо". Выданные автоматы даже не стреляют.
"Всех кинули, бл...дь! Сказали умирайте! Мы военнослужащие Донбасса, обычные роботяги, медики. Мы все в жопе!" - рассказали "мобилизованные" из ОРДЛО, которые попали в Сумскую область и оттуда жалуются на свое положение.
Топ комментарии
+76 Йцу Кенг #461207
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+75 Перехватчик
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+50 Flóki Vilgerðarson
показать весь комментарий28.03.2022 15:10
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Бачте, кинули їх не в малину, а в дупу (зі слів персонажа відео).
І не на танках села мародерити, а з автоматами проти Сумм (хоча там на деяких і бронік є).
А проти війни з Україною заперечень немає?
Най, їх одним залпом пожаліють, бо вони навіть куль не варті.
Нахрена вам оружие?
Вы без оружия должны победить хунто-бендеро-хвашистов!
Или не...?
по-друге - а як з такими паскудами поступати, коли у оркостану нема нічого святого
по-третє - вічна мудрість - "що посієш - те пожнеш", але жати прийдеться значно більше, як садив...