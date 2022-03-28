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"Всех кинули, бл#дь! Сказали умирайте! Мы все в жопе!" - "мобилизованные" из ОРДЛО попали на Сумщину, откуда жалуются на свое положение. ВИДЕО

Враг продолжает "мобилизацию" на временно оккупированных территориях.

С целью увеличения количества потенциальных "призывников", оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" - с 55 до 65 лет. В ряды российской армии активно привлекают студентов, сообщает Цензор.НЕТ.

На этом видео очередное подтверждение, что "мобилизованные" используются, как "пушечное мясо". Выданные автоматы даже не стреляют.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Командир БТГ сказал, что мы должны готовить мешки для трупов. Для себя. Все ох#ели", - российский пленный. ВИДЕО

"Всех кинули, бл...дь! Сказали умирайте! Мы военнослужащие Донбасса, обычные роботяги, медики. Мы все в жопе!" - рассказали "мобилизованные" из ОРДЛО, которые попали в Сумскую область и оттуда жалуются на свое положение.

Автор: 

россия (95526) мобилизация (2762) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+76
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28.03.2022 15:11
+75
Они не с этого района?

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28.03.2022 15:08
+50
Ну епта, они хотели путина они его получили.
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28.03.2022 15:10
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Когда перебрасывались в Украину, наверняка мечтали о том, как будут мародерить и насиловать! Живыми не брать!!!
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28.03.2022 16:30 Ответить
Ой, бідненькі.

Бачте, кинули їх не в малину, а в дупу (зі слів персонажа відео).
І не на танках села мародерити, а з автоматами проти Сумм (хоча там на деяких і бронік є).

А проти війни з Україною заперечень немає?

Най, їх одним залпом пожаліють, бо вони навіть куль не варті.
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28.03.2022 16:43 Ответить
ТАк в чому проблемма - ЗДАВАЙТЕСЬ, !
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28.03.2022 16:44 Ответить
як?
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28.03.2022 19:22 Ответить
З піднятими руками!
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28.03.2022 21:01 Ответить
їх свої ж завалять
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28.03.2022 21:23 Ответить
Полный кузов мальчиков, кое-кто из них даже в трусиках...
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28.03.2022 16:45 Ответить
Вот тут некоторые из кузова жалуются, что у них только автоматы, а их на "Грады" посылают... Это неправильно! Вы же не@******* народ Даунбасса!
Нахрена вам оружие?
Вы без оружия должны победить хунто-бендеро-хвашистов!
Или не...?
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28.03.2022 16:49 Ответить
треба було подіставати з шахт танки бтр а ще сіялки і молотілки-а ти про автомати -_продалися путлеру-лягли під рашку-"получай ***** на чай" АМІНЬ
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30.03.2022 12:31 Ответить
Так а чо ж пацани??? Русскій мір же, тіпа...Хавайте...
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28.03.2022 17:01 Ответить
Якщо досі непокидали зброю,й нерозбіглися,підлягають знищенню,як вбивці крапка
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28.03.2022 17:05 Ответить
Вариант перейти на сторону своей родины Украины, в голову не приходит.
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28.03.2022 17:07 Ответить
Здохніть, паскуди! Зрадники Україні не потрібні! Ви нікому не потрібні!
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28.03.2022 17:13 Ответить
по-перше - їх не кинули - їх завезли, інакше вони б пішки сюди йшли.
по-друге - а як з такими паскудами поступати, коли у оркостану нема нічого святого
по-третє - вічна мудрість - "що посієш - те пожнеш", але жати прийдеться значно більше, як садив...
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28.03.2022 17:47 Ответить
"Ми абичниє...." Ні, придурки, ви не "абичниє", ви унікальниє довбойоби. Радійте, скоро з Бандерою зустрінетесь, ви ж так про це мріяли...
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28.03.2022 18:06 Ответить
ЦЕ БІОСМІТТЯ БРАТИ В ПОЛОН-ЗЛОЧИН ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! ВСІ ПОМІТИЛИ,ЩО ЦІ СУКИ ВЗАГАЛІ НЕ ПРОТИ ВІЙНИ З УКРПЇНОЮ,П ЛИШЕ НИЮТЬ,ЩО НЄАБУЧЄНИ І ПОД СУМАМІ,А НЕ НА ДАМБАСЄ? СМЕРТЬ ЗРАДНИКАМ!
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28.03.2022 18:40 Ответить
Баранам бараняча смерть! Кричіть роісія наш дом придурки,****** вам жилось виродки?
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28.03.2022 19:22 Ответить
Я думаю що то добре.Воякі з них як с гімна куля.Чім більше ми їх утилізуємо,тім краще.Залишаться в ОРДЛО тільки самки.
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28.03.2022 20:32 Ответить
барани дружно забекали і поїхали на війну
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28.03.2022 20:41 Ответить
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