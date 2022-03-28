"Всех кинули, бл#дь! Сказали умирайте! Мы все в жопе!" - "мобилизованные" из ОРДЛО попали на Сумщину, откуда жалуются на свое положение. ВИДЕО

Враг продолжает "мобилизацию" на временно оккупированных территориях.

С целью увеличения количества потенциальных "призывников", оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" - с 55 до 65 лет. В ряды российской армии активно привлекают студентов, сообщает Цензор.НЕТ.

На этом видео очередное подтверждение, что "мобилизованные" используются, как "пушечное мясо". Выданные автоматы даже не стреляют.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Командир БТГ сказал, что мы должны готовить мешки для трупов. Для себя. Все ох#ели", - российский пленный. ВИДЕО

"Всех кинули, бл...дь! Сказали умирайте! Мы военнослужащие Донбасса, обычные роботяги, медики. Мы все в жопе!" - рассказали "мобилизованные" из ОРДЛО, которые попали в Сумскую область и оттуда жалуются на свое положение.