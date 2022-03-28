"Для деблокады Мариуполя нужно 2-3 БТГ численностью до 1500 бойцов. Операция позволит освободить Бердянск и уничтожит южную группировку врага", - начштаба полка "Азов" Кротевич. ВИДЕО

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич рассказал о ситуации в городе, существующих угрозах и возможных последствиях захвата Мариуполя, а также путях деблокады города и положительных изменениях на фронте в случае деблокады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кротевич призвал всех украинцев к тотальной войне против российских оккупантов.

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