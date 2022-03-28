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"Для деблокады Мариуполя нужно 2-3 БТГ численностью до 1500 бойцов. Операция позволит освободить Бердянск и уничтожит южную группировку врага", - начштаба полка "Азов" Кротевич. ВИДЕО

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич рассказал о ситуации в городе, существующих угрозах и возможных последствиях захвата Мариуполя, а также путях деблокады города и положительных изменениях на фронте в случае деблокады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кротевич призвал всех украинцев к тотальной войне против российских оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Немецкие СМИ распространяют ложную информацию о полке НГУ "Азов", - СНБО. ФОТО

Мариуполь (5712) Азов (793)


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Топ комментарии
+52
В присутності такої великої кількості військових експертів не можу стриматись і теж вискажу свою думку. Тезісно.
1) Враховуючи результати першого місяця боїв з переважаючими силами супротивника, я вважаю, що ЗСУ та іх керівництво діяли професійно. Результати переконливо на стороні України.
2) Що буває, коли набрати толпу чуваків та тупо кинути їх шось захоплювати, наглядно продемонстрували кацапи.
3) виходячи з п.1 та п.2, я вважаю, що генштаб щось планує, але для проведення масованного контрнаступу чогось бракує (ППО, ***********, злагодження, або просто ще не час і кацапи ще не злили всіх, кого треба). Штабу видніше. Тож нехай вони там роблять свою роботу. В них нормально виходить.
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28.03.2022 18:16
+51
Уже давно бы набрали с нас эти две бтг, если бы военкоматы не говорили ждите.
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28.03.2022 18:01
+46
Відео, де стугни мочать кацапську бронетехніку, повно в тирнеті. І ставити Пороха в один рядок з Зеєлєй та Януковичем - це вже зовсім ******** треба бути...
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28.03.2022 18:06
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Десятки тисяч чоловіків-добровольців чекають "в черзі". Що це нах за організація оборони? Протитанкової зброї вже має бути достатньо. Автоматів-патронів не вистачає, чи одностроїв? В чому проблема?
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28.03.2022 19:40 Ответить
проблема в політичному керівництві
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28.03.2022 20:01 Ответить
Опять Зе заднюю вкл навер
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28.03.2022 21:52 Ответить
кремль пока не разрешает
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11.05.2022 07:53 Ответить
Охерительные стратеги тут собрались!
Валерий Залужный обязательно будет учитывать все ваши советы!
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28.03.2022 20:32 Ответить
Почитала коментарі і думаю: яке щастя, що на чолі Генштабу Залужний, а не хтось із більшості коментаторів
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28.03.2022 21:31 Ответить
Иди носки вяжи
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28.03.2022 21:55 Ответить
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦Надiемось!
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28.03.2022 22:15 Ответить
зэ-предатель освободи мариуполь не надо из кожи вон лезть и делать подарок для ***** на 9 мая! прийдет время и за все ответишь вместе с ермакрм и прочими фсбэшниками
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29.03.2022 00:12 Ответить
бригаду опытных солдат подобрать и оснастить их нужной техникой, не вопрос совсем...нужно готовить их и отправлять ...лишь бы не опоздать!
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29.03.2022 02:24 Ответить
Головне - політична воля. якої немає ! Слава захисникам Маріуполя !!! Слава полку Азов !!! Слава Героям України !!!
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29.03.2022 05:21 Ответить
Так "Саратов" же показав вартість морського транспортування. А "Азову" запропоновано (навіть не наказано) залишити місто, -- а він зіслався, що ранених і мертвих не залише: то 1500 покласти, - а ранених спасти? А ранених можна, напр., і на полонених обміняти. І не зрозуміло, навіщо було давати себе оточувати або чому було не вириватись, коли не було ранених: ясно же ж, що без постачання довго в оточенні не повоюєш..
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29.03.2022 08:07 Ответить
Комусь аж пекло - окрім Херсону і Мелітополя з Бердянськом - ще й Маріуполь залишити ворогові, у перші дні. Але щось пішло не так (фактор "Азову")...
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29.03.2022 09:13 Ответить
***** по-вашему не поймёт - оно поймёт, когда те же 2-3 БТГ стремительно выдвинутся к Курску и возьмут город в осаду, тогда можно будет и договариваться об эвакуации азовцев из Марика
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11.05.2022 07:56 Ответить
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