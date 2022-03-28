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"Такой может стать Варшава, если не остановить Путина", - волонтеры подготовили ролик, в котором просят помочь Украине оружием. ВИДЕО

Волонтерская группа подготовила специальный ролик, в котором обращается к мировому сообществу с просьбой помочь Украине оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеоролике, опубликованном в соцсетях, смоделирована атака российских войск на столицу Польши.

Читайте: Варшава может претендовать на Калининград, – польский генерал

армия РФ (19224) Варшава (183)


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Топ комментарии
+37
На фіга наших друзів-поляків чіпати, вони й так допомагають.
Краще б зруйнований Будапешт намалювали.
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28.03.2022 18:27
+12
Щось мені підказує, що і нам похер на їх Будапешт.
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28.03.2022 18:38
+9
Щось мені підказує, що мадярам похер на свій Будапешт. Єто всє політика.
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28.03.2022 18:34
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На фіга наших друзів-поляків чіпати, вони й так допомагають.
Краще б зруйнований Будапешт намалювали.
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28.03.2022 18:27 Ответить
Те що там написано польською, не значить, що зробили поляки. Вони не дурні.
Антон Геращенко опублікував.
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28.03.2022 18:40 Ответить
Щось мені підказує, що мадярам похер на свій Будапешт. Єто всє політика.
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28.03.2022 18:34 Ответить
Щось мені підказує, що і нам похер на їх Будапешт.
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28.03.2022 18:38 Ответить
а началось с того что им похер на нас
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28.03.2022 18:42 Ответить
Поляки дайте літаки, не треба на США тикати пальцем! просто віддайте ми захистимо і вас
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28.03.2022 18:39 Ответить
Знайди Фейсбук та Твітер премьєр-міністра, та напиши йому. Ти думаєш, він Цензор читає?
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28.03.2022 18:56 Ответить
https://24tv.ua/yiyi-navit-ne-zvilnili-dlya-chogo-naspravdi-zhurnalistku-plakatom_n1924610 https://24tv.ua/yiyi-navit-ne-zvilnili-dlya-chogo-naspravdi-zhurnalistku-plakatom_n1924610

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28.03.2022 18:50 Ответить
Не думаю, що це добра ідея, навряд поляки зрозуміють такий натяк.
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28.03.2022 18:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EOUhxcGUNVs
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28.03.2022 18:59 Ответить
Панин неожиданно
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5344701408914687&id=100001246425462
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28.03.2022 19:01 Ответить
В НАТО должны понимать, что сейчас мордор не такой уж силен для противостояния с НАТО.
Но если мордор, не дай Бог, захватит Украину, то баланс серьезно изменится в пользу мордора. И опасность для стран НАТО резко увеличится. Притом, должно быть ясно, что мордор будет это использовать и идти дальше.
Поэтому НАТО следует вступать непосредственно в действия, пока не поздно, и защитить Украину.
Совместно с армией Украины, с которой мордору очень сложно, это будет довольно несложно.
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28.03.2022 21:14 Ответить
 
 