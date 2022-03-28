"Такой может стать Варшава, если не остановить Путина", - волонтеры подготовили ролик, в котором просят помочь Украине оружием. ВИДЕО
Волонтерская группа подготовила специальный ролик, в котором обращается к мировому сообществу с просьбой помочь Украине оружием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеоролике, опубликованном в соцсетях, смоделирована атака российских войск на столицу Польши.
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Краще б зруйнований Будапешт намалювали.
Антон Геращенко опублікував.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5344701408914687&id=100001246425462
Но если мордор, не дай Бог, захватит Украину, то баланс серьезно изменится в пользу мордора. И опасность для стран НАТО резко увеличится. Притом, должно быть ясно, что мордор будет это использовать и идти дальше.
Поэтому НАТО следует вступать непосредственно в действия, пока не поздно, и защитить Украину.
Совместно с армией Украины, с которой мордору очень сложно, это будет довольно несложно.