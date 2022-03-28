"У нас очень много 200-х и 300-х. Мне чудом удалось выжить", - оккупант после попытки атаковать ВСУ Попасной. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором один из российских оккупантов фиксирует фрагменты своей службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала на записи видно движение колонны захватчиков. Вероятнее всего, события происходят возле Попасной. Затем оккупант рассказывает о бое и огромных потерях.

"Надеюсь, что это не последнее видео", – говорит он в конце записи.

Читайте: "Такой может стать Варшава, если не остановить Путина", - волонтеры подготовили ролик, в котором просят помочь Украине оружием. ВИДЕО