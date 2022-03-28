"У нас очень много 200-х и 300-х. Мне чудом удалось выжить", - оккупант после попытки атаковать ВСУ Попасной. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором один из российских оккупантов фиксирует фрагменты своей службы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала на записи видно движение колонны захватчиков. Вероятнее всего, события происходят возле Попасной. Затем оккупант рассказывает о бое и огромных потерях.
"Надеюсь, что это не последнее видео", – говорит он в конце записи.
Топ комментарии
+152 vadyan
показать весь комментарий28.03.2022 21:32
+54 Павло ШОвте
показать весь комментарий28.03.2022 21:41
+46 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий28.03.2022 21:33
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U.S. President Joe Biden: "Let there be no ***** that this war has already been a strategic failure for Russia already. But he, Putin, thought Ukrainians would roll over and not fight... Instead, Russian forces have met their match with brave and stiff Ukrainian resistance."
https://youtu.be/o5HDliD-OrM
https://youtu.be/M_dBn7P33JE
на километры наверное слышно))
Оптимист, однако. Я бы на его месте проявлял бы меньше энтузиазма, и меньше мечтал о практически несбыточном. ))
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-03-18/pobediteli-varenya-video-kak-rossiyskie-okkupantyi-maroderstvuyut-v-domah-ukraintsev/262978
Меня коробит, что и украинские воины повторяют этот словесный понос бывшей совковой ЫМПЕРСКОЙ АРМИИ! Пора избавляться от этого гнили в речи, ибо СЛОВА на самом деле много значат (есть такое направление в психологии как НЛП)!