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Новости Видео Война
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"У нас очень много 200-х и 300-х. Мне чудом удалось выжить", - оккупант после попытки атаковать ВСУ Попасной. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором один из российских оккупантов фиксирует фрагменты своей службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала на записи видно движение колонны захватчиков. Вероятнее всего, события происходят возле Попасной. Затем оккупант рассказывает о бое и огромных потерях.

"Надеюсь, что это не последнее видео", – говорит он в конце записи.

Читайте: "Такой может стать Варшава, если не остановить Путина", - волонтеры подготовили ролик, в котором просят помочь Украине оружием. ВИДЕО

армия РФ (19224) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+152
Надеюсь это последнее видео
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28.03.2022 21:32
+54
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28.03.2022 21:41
+46
А я сподіваюсь що останнє для тебе і для всіх орків.
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28.03.2022 21:33
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Надеюсь это последнее видео
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28.03.2022 21:32 Ответить
А похороны с баяном?
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28.03.2022 21:33 Ответить
с балалайкой
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28.03.2022 21:37 Ответить
в матрешке, с однополчанами
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28.03.2022 23:08 Ответить
З балалайкою.
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28.03.2022 21:39 Ответить
С игрой на лоШках)))))
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28.03.2022 21:42 Ответить
Нет,ещё будет видосик где его закапывают
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28.03.2022 21:37 Ответить
тікай посанчик, тікай. Який з тебе солдат, орда велика, є де сховатися від комісаріату).
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28.03.2022 22:05 Ответить
то не пацанчик, то бохер-пропагандон, який на початку війни весело і з шиком збирався різати хохлів, але щось пішло не так.
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28.03.2022 22:18 Ответить
Будут прикапывать такого же засранного, как и сейчас.
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29.03.2022 12:38 Ответить
А я сподіваюсь що останнє для тебе і для всіх орків.
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28.03.2022 21:33 Ответить
Надейся, ****!
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28.03.2022 21:33 Ответить
Тебе мразь ещё не удалось спастись. Больше чуда не будет.
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28.03.2022 21:33 Ответить
заработал деньжат ублюдок ...сдохните беZмоZглые твари !
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28.03.2022 21:34 Ответить
"Надєйся - нє надєйся, но ап стіну всьо-такі убєйся."
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28.03.2022 21:34 Ответить
Блогер хренов...
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28.03.2022 21:34 Ответить
"Немає жодних сумнівів у тому, що ця війна вже стала стратегічним провалом для Росії. Путін вважав, що українці здадуться і не воюватимуть. Натомість російські війська зіткнулися з хоробрим та жорстким опором українців". - Президент США Джо Байден

U.S. President Joe Biden: "Let there be no ***** that this war has already been a strategic failure for Russia already. But he, Putin, thought Ukrainians would roll over and not fight... Instead, Russian forces have met their match with brave and stiff Ukrainian resistance."
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28.03.2022 21:34 Ответить
Красиво, но лучше бы самолётами...
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28.03.2022 21:53 Ответить
По Кремлю.
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28.03.2022 22:02 Ответить
Как варенье?
https://youtu.be/o5HDliD-OrM
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28.03.2022 21:35 Ответить
похож..он???
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28.03.2022 21:47 Ответить
Здесь говорят что он
https://youtu.be/M_dBn7P33JE
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28.03.2022 21:56 Ответить
Пожрать украинского варенья и подохнуть - мечта любого кацапа.
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28.03.2022 23:04 Ответить
ТЕЖ ЙОГО ВПІЗНАВ
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28.03.2022 22:24 Ответить
не пошло на пользу. Обычно от такого варенья умирают.
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28.03.2022 22:31 Ответить
Це воно зі своєї майбутньої могили вєщаєт? Там тебе, підор, ЗСУ і відспівають.
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28.03.2022 21:37 Ответить
На старенькому брухті їхали все іржаве
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28.03.2022 21:37 Ответить
тарахтит техника
на километры наверное слышно))
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28.03.2022 21:37 Ответить
поджареный петух. будешь жрать **** свои рубли.
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28.03.2022 21:38 Ответить
что-то ватнички уже не особо радостно передвигаются на своих тазиках прошлого столетия .
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28.03.2022 21:39 Ответить
Здесь урод не прав:очень мало 200-х,ну Очень мало ! пока что
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28.03.2022 21:39 Ответить
Сподіваюсь, кацапи подохнуть усі страшною смертю!
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28.03.2022 21:39 Ответить
Це той блохєр, що варення жер в нашій квартирі. Пам'ятаєте відео з орком в перуці?
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28.03.2022 21:40 Ответить
да пожалуй похож
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28.03.2022 22:02 Ответить
это он. Везучий. Долго ездит, ****.
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28.03.2022 22:32 Ответить
тем кто только пикнет что жалко мальчика - покажите разбомбленный Марик и убитых детей Украины...
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28.03.2022 21:40 Ответить
то не мальчик, то пропагандон якийсь блохєр, який на початку війни весело збирався різати хохлів, але щось пішло не так.
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28.03.2022 22:20 Ответить
Від чистого серця - здохни кацап.
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28.03.2022 21:41 Ответить
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28.03.2022 21:41 Ответить
Це я вже бачила кілька днів тому.
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28.03.2022 21:42 Ответить
А ти ЩЕ ПОДИВИСЬ !
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28.03.2022 21:58 Ответить
https://twitter.com/babaikit/status/1508490895733280777?s=20&t=-T7aOtmjT7KR216YoWEiCg
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28.03.2022 21:43 Ответить
Спасение Рядового Ваньки - блокбастер из Лугандонвуда
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28.03.2022 21:43 Ответить
Последнее, последнее.
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28.03.2022 21:45 Ответить
Ну чьо, рєбят, как пастрєлялі? (С)
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28.03.2022 21:46 Ответить
Это тот поц, который забрался в чью-то хату и мародерил варенье?
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28.03.2022 21:48 Ответить
Жопа слиплась, бабуля-партизан положила много сахара.
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28.03.2022 23:02 Ответить
так звану росію може радикально врятувати тільки повна поразка. Як поразка Німеччини у 2 світовій, або Японії. Тоді у них є шанс нормально почати жити після відбудови і повного перезавантаження. Якщо режим збережеться то і самі продовжать в гівні жити і іншим спокою не буде.
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28.03.2022 21:48 Ответить
Там століття п'яного зачаття. Вказані вами заходи не врятують.
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28.03.2022 22:00 Ответить
Да само яблоко далеко не катится от яблони - но иногда находятся заботливые руки , и его от тех краёв уносят очень далеко.
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28.03.2022 23:12 Ответить
Це той що жер "укроповское варенье"
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28.03.2022 21:49 Ответить
Это тебе, *****, за "укропское вареньице в укропской квартирке"... Далі буде...
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28.03.2022 21:49 Ответить
"... и молодая не узнает какой у парня был конец" (и ******)!
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28.03.2022 21:51 Ответить
Надійся... надійся... кобздон дає концерт, не запізнись.
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28.03.2022 21:53 Ответить
Чюдам удалось вижить? Ти вже з під мамкиної юбки відосік пишеш? Ні? Тоді запам'ятай - чудес не буває
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28.03.2022 21:53 Ответить
Привикай до землі !..
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28.03.2022 21:54 Ответить
Скавчать суки як отримають!!! Але питання у порожній голові "навіщо ми полізли в Україну " не виникає !!!
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28.03.2022 21:57 Ответить
та нє, є перехоплення, де вони задаються цим питанням. на титрубі можна послухати.
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29.03.2022 04:09 Ответить
"Надеюсь, что это не последнее видео", - говорит он в конце записи.

Оптимист, однако. Я бы на его месте проявлял бы меньше энтузиазма, и меньше мечтал о практически несбыточном. ))
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28.03.2022 21:58 Ответить
последнее, последнее, кацапюра. Даже не сомневайся. Рой, сам себе, могилу, тварь.
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28.03.2022 22:03 Ответить
ну чито,петух *******,скусное оно,укропское варение??
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28.03.2022 22:06 Ответить
Ковбой, спили мушку
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28.03.2022 22:07 Ответить
Так це ж, той що Нутелли ніколи не бачив. Поїв варення?
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28.03.2022 22:10 Ответить
Об'їздна дорога з Попасної в бік Первомайська, по ходу, за спинами ціх ********* Світлодарський напрямок..
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28.03.2022 22:13 Ответить
Це не та ***** з під нігтів, що в ''укроповской хатє укроповскоє варєніце єл''????
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28.03.2022 22:17 Ответить
схоже падло, так, цому пізда
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28.03.2022 22:37 Ответить
стример хренов, сидел бы дома, играл бы в танчики и был бы жив...
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28.03.2022 22:24 Ответить
Кожен вбитий російський окупант - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів. Тож кацапських 200-х забагато не буває.
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28.03.2022 22:26 Ответить
Є, по-моєму, відос, де цей орк у хаті мародерить, їсть "варєньіце" крадене.
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28.03.2022 22:33 Ответить
Это тот *******, который в чужой хате в парике и повидлом давится.
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28.03.2022 22:58 Ответить
Хай земля горит под ногами русни
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28.03.2022 23:17 Ответить
не бяда, ишо наражаем
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28.03.2022 23:28 Ответить
Такие самки могут нарожать только *****
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29.03.2022 00:15 Ответить
Мля ну для кого це, я десь тижнів два це відео назад бачив, що за херня!???Ну РЕАЛЬНО ж!
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28.03.2022 23:31 Ответить
Да ,эта мразь ,еще не здохла ,тварь окрыленная ********://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/videos/1030313571168335/?t=2

https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-03-18/pobediteli-varenya-video-kak-rossiyskie-okkupantyi-maroderstvuyut-v-domah-ukraintsev/262978
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28.03.2022 23:32 Ответить
Украинская земля берет свое...
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28.03.2022 23:33 Ответить
Ну шо під***скій орк, просрало тебе от укровского варення?
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29.03.2022 00:11 Ответить
Звісно не останнє. На наступному відео він буде вже дохлим
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29.03.2022 00:12 Ответить
чекаю підарка на селфі з Кабздоном
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29.03.2022 05:57 Ответить
надеюсь, уже не фиксирует...
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29.03.2022 05:59 Ответить
НАДЕЙСЯ !)
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29.03.2022 07:30 Ответить
уже последнее.
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29.03.2022 07:40 Ответить
надеюсь посмотрим видос, где твои требуха разлетаются по кустам
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29.03.2022 08:19 Ответить
О людях говорят "убитые и раненые", а совковый военый жаргон про "200-х и 300-х" уничижает значимость человеческой жизни, соотносит людей к пушечному мясу!
Меня коробит, что и украинские воины повторяют этот словесный понос бывшей совковой ЫМПЕРСКОЙ АРМИИ! Пора избавляться от этого гнили в речи, ибо СЛОВА на самом деле много значат (есть такое направление в психологии как НЛП)!
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29.03.2022 08:52 Ответить
Если уж избаляться от ЫМПЕРСКОГО ЯЗЫКА (москалей), то в первую очередь стоит избавиться после войны от их мата (для русни сейчас это их основной язык, другого они не понимают)!
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29.03.2022 08:59 Ответить
Це схоже та кацапська свиня що жєрла українське варення...в останній раз...
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29.03.2022 09:42 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці... (На жаль, більш доречні слова, якими називають тих псевдо людей, ютюб безжально банить.)
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29.03.2022 16:14 Ответить
 
 