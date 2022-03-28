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Российские войска попали в нефтебазу в Ривненской области, - председатель ОВА Коваль. ВИДЕО

Враг нанес ракетный удар по Ривненской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Целью стала нефтебаза.

На место выехали ГСЧС и химическая лаборатория.

Читайте: Нефтебаза в Дубно в Ривненской области полностью уничтожена ракетным ударом врага, - ОВА

Коваль (109) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+21
Не моє , з фейсбука Юрія Романеко.
Суть така , що при Гельманцеві запровадили систему,коли в податкову потрібно вносить рівень пального в цистернах та точні gps координати

Россия явно пытается сорвать посевную. Но это и так слишком очевидно, в связи ударами по нефтебазам. А интересное вот что. Ведь по сути Гетьманцев сдал с потрохами все координаты складов с топливом. Нафига gps-адрес уровнемера заносить в таблицы для налоговой отчетности? Теперь оккупанты бьют в самые полные склады. Не во все. И очень четко знают об этом. Деятельность Гетманцева требует самого глубокого рассмотрения правоохранительных органов. Потому что то, что он сделал в экономике выглядит как целенаправленная подрывная политика в пользу России.
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28.03.2022 21:56
+19
Ага судя по Львову Луцку Ривному и прочим городам об этом даже и не думают.Ну и месяц войны под ударами военные обьекты солдаты спят в казармах.Тут даже разговаривать не о чём и матов не хватает.
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28.03.2022 21:55
+17
Говорят если вмокнуть *** в сахар, прибегут русские и начнут его сосать.
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28.03.2022 21:50
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Три круглосуточных поста с ПЗРК по три человека на каждом посту в 8-часой смене (расположении постов равносторонним треугольником с центром на объекте) на растоянии 2-3 км от охраняемого стратегического объекта даст достаточную не менее 65% защиту против ракет противника.
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29.03.2022 09:14 Ответить
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