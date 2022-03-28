Российские войска попали в нефтебазу в Ривненской области, - председатель ОВА Коваль. ВИДЕО

Враг нанес ракетный удар по Ривненской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Целью стала нефтебаза.

На место выехали ГСЧС и химическая лаборатория.

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