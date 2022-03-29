"Ахмат не сила, ахмат в гробу! Слава Украине!": гражданин Азербайджана, доброволец полка "Азов" напомнил Кадырову, кто он такой. ВИДЕО

Доброволец полка "Азов", гражданин Азербайджана обратился к председателю Чечни Рамзану Кадырову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Ахмат не сила, ахмат в гробу! Слава Украине!", - напомнил доброволец полка "Азов" Кадырову, кто он такой.

Он напомнил, что Кадыров – это лишь ставленник Путина, а самому Кадырову напомнил, что тот отправил "своих кадыровцев насмерть".

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"Твоя храбрость только на словах, как и твоя честь", - констатировал доброволец.