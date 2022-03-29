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"Сука! Этой страны не должно быть!", - бывший российский либерал Красовский об Украине. ВИДЕО

Бывший российский либерал, а ныне кремлевский пропагандист Антон Красовский пообещал украинцам уничтожение государственности и сожжение украинской Конституции на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Красовский рассказал в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

"Сука! Этой страны не должно быть! Я, бл#дь, лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной конституции!", - заявил он.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Также смотрите: "Крупнейшее европейское государство. Месяц спецоперации. Захватить страну быстро невозможно", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО

пропаганда (3675) россия (95526)


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Топ комментарии
+82
А что случилось? Этому ****** выезд к своим геям в европе закрыли?
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29.03.2022 10:05
+72
Свинособака гавкает а караван идет. Ты приезжай в Украину и потявкай. Тебе яица отрежут чмо.
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29.03.2022 10:05
+58
Две бутылки пусть берет. Сидеть же надо на чем-то.
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29.03.2022 10:11
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Чаво,чаво, а фашисткой параши точно не будет а этого гемаройника свои же и повесят
на какой нибудь москальской церкви на так называемой красной площяди.
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29.03.2022 14:49 Ответить
підираси, вони такі підираси.
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29.03.2022 15:04 Ответить
Всю камеру заплював своєю отрутою. Знатно в нього підгорає.
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29.03.2022 15:15 Ответить
Это нам говорит последствие дыры в презервативе? Кого интересует мнение этой ошибки природы?
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29.03.2022 16:07 Ответить
У него Пейрони на пальце? Бедняжка..
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29.03.2022 16:12 Ответить
Прям неудержимый
Страшно то как, ужас
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29.03.2022 16:45 Ответить
Пошли на ***! Это вашей страны не должно быть!
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29.03.2022 16:45 Ответить
Підтримую! Russia delenda est!!!
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30.03.2022 09:14 Ответить
Зовсім втратив не тільки розум, а й людську подобу.Дивно тільки, що з таким запалом він сидить у студії, а не власним прикладом веде свинособак воювати -сідай голубе у панцирник, зустрінемо.
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29.03.2022 16:45 Ответить
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29.03.2022 17:22 Ответить
ИЗ ЗА ОТВЕТА ЭТОМУ УЕ..КУ МЕНЯ ФБ ЗАБЛОКИРОВАП.ПУТИНСКАЯ ПЛАТФОРМА
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29.03.2022 17:27 Ответить
- Жё, Антуан, жё!
- Жоппп...
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29.03.2022 17:46 Ответить
Как же у этого гомика подгорает ))
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29.03.2022 18:10 Ответить
нашо так багато називатись повією, не всі такі тупі як ти, виродок.
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29.03.2022 18:11 Ответить
Але тьІ где? Заждались мьІ тебя.
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29.03.2022 18:15 Ответить
Боже, яке кончене!
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29.03.2022 18:17 Ответить
так это ж одноклеточное ************ создание, тьфу - полпагандон! Все рашистские мрази будут уничтожены! Смерть рашистським оккупантам! Слава ВСУ! Слава Героям! Слава гражданам Украины!💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦💪💪✌️✌️✌️
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29.03.2022 18:30 Ответить
Не пристало этому ****** и гандону лезть своей мордой в чужие дела... Со своей страной пусть разбирается, со спидом, говномесами во власти и ********** в СМИ...
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29.03.2022 18:32 Ответить
Десь поділася вальяжність, впевненість у непереможності, залишилася матюклива лють від безсилля. І кривляння пед...стичні.
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29.03.2022 18:33 Ответить
Красовський пальчик собі у жопку засунь
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29.03.2022 18:37 Ответить
Либерал? Больше на нациста похож. Но в московии, что либерал, что нацист - одно поля ягодки, фсбешного)
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29.03.2022 18:49 Ответить
Лаптеногий хомо-эректус. Ареол обитания-страна вечнозелёных помидор. Основной вид деятельности-борьба с коричневой чумой на дне ближайшего сортира.
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29.03.2022 18:51 Ответить
Этого долбодятла троит от беспомощности и обозленности. Лишняя хромосома даёт о себе знать
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29.03.2022 19:09 Ответить
водка ума не прибавляет и не убавляет - она проверяет есть он или нет... это для тех, кто такую фуйню ненависти к украинцам вставляет в пространство... руки отсохнут и хер упадет...
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29.03.2022 19:18 Ответить
Та это не водка - он настоящий спидовый задне-приводной *******. И жрет лопатой кучу лекарств от спида.
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30.03.2022 01:52 Ответить
Ой, а кто это у нас?)) С Бандерой на фоне, да "нацыком" Карасём, да в вышиванке щеголяет? А? Не слышу!? Ватники вы шо там совсем? Терпилы вонючие, фас! Поддерживаете уже, да?))) Фас говорю!
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29.03.2022 19:29 Ответить
Выезжать эму к своим геям не получится в Европу, да и не протянет долго на отварах из дубовой коры. Лекарств от СПИД-а в скрепоносной делать не умеют.
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29.03.2022 19:33 Ответить
Какая отвратительная рожа?!!
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29.03.2022 19:33 Ответить
рускій ліберал... красовский там ще мощнейший переговорщик абрамович,борець за мир якийсь йому вигідний дерипаска - йдуть вони всі на йух. А цей жидик захлинеться жовчу, не чіпайте його, давайте до кінця посміємось
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29.03.2022 19:51 Ответить
Любой российский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос
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29.03.2022 19:59 Ответить
Це не колишній расєйський ліберал, а нонєшній расєйський підорас, у найгіршому сенсі цього слова.
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29.03.2022 20:17 Ответить
Нет это настоящий Кремлевский ******* которого напугали в 2012 году после того когда его досмерти напугали что его пошлют в тюрьму за то что он с вдовой Немцова разбили камеру оператору Life News. Он никогда не держал в секрете что он гей, и проспект оказаться в российской тюрьме как обущенная ***** -- его так напугали что после этого он решил служить навечно и яростно на Кремль. Это как бы если-бы евреи начали служить в Гестапо.
Короче он настоящий *******.
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29.03.2022 20:36 Ответить
Ублюдок!
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29.03.2022 20:37 Ответить
все укладывается в парадигму пропаганды, чем дольше они будут это толдычить, тем больше реальные события будут расходиться с наративами
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29.03.2022 21:02 Ответить
«В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное». - Карл Густав Юнг в одном из интервью
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29.03.2022 21:27 Ответить
Не хитрое, а подлое.
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30.03.2022 08:14 Ответить
И.С.Шмелев: "Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально... готовый в любой момент угнетать все и вся".ШМЕЛЕВ
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29.03.2022 21:28 Ответить
И.С.Шмелев: "Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально... готовый в любой момент угнетать все и вся".ШМЕЛЕВ
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29.03.2022 21:30 Ответить
Ну так приходь із сірниками, мерзота красовський!
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29.03.2022 21:35 Ответить
Хвора потвора.
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29.03.2022 21:43 Ответить
Хіба мати винувата що дитина дурнувата
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29.03.2022 21:43 Ответить
А здесь продолжают восхищаться (не все, конечно) " великим" народом, где были Достоевский , Л. Толстой, Чайковский... Попробую скопировать в ФБ - пусть здесь смотрят на их "величие" и "духовность".
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29.03.2022 23:05 Ответить
Русские такие злые потому что в глубине души завидуют украинцам.
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29.03.2022 23:14 Ответить
********** антоша красовская. история одного подлеца.

почему ********** красовская стала таким чмом.

https://youtu.be/ZRjZ2onki1A

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29.03.2022 23:31 Ответить
Ото підгорає в під.....ара
Останні конвульсії!
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29.03.2022 23:32 Ответить
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29.03.2022 23:39 Ответить
поймать дырявого пропаГандона, и порвать анус на семь цветов радуги!
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29.03.2022 23:55 Ответить
Славный *****.))))
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30.03.2022 00:02 Ответить
Ой це так круто: ліберал-спідоносець з порваноюсракою!
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30.03.2022 01:07 Ответить
Русский мир-это диагноз
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30.03.2022 06:24 Ответить
Какой грозный пидорок
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30.03.2022 08:09 Ответить
вот что значит во время не передернуть на икону ботаксного, педофильного Шныря и не **..нуть бояры....
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30.03.2022 08:54 Ответить
ЕМУ УЖЕ СТРЕДНИЙ ПАЛЕЦ СЛОМАЛИ !) ТЕПЕРЬ ШЕЮ СЛОМАТЬ НЕОБХОДИМО ЭТОМУ ЦИНИЧНОМУ ПЗДУНУ !!!
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30.03.2022 09:32 Ответить
А че этот гомик так распетушился, видно полезные санкции тоже получил )))
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30.03.2022 09:38 Ответить
Так ось як виглядає "злобний 3.14дар"
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30.03.2022 10:03 Ответить
Так у клоуна тупо бомбит )) безсилие и злость
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30.03.2022 10:38 Ответить
Ой, це так круто: ліберал-спідоносець з порваноюсракою!
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30.03.2022 11:57 Ответить
и єто їхний либерал))) представляете какое у них бьідло....
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30.03.2022 12:33 Ответить
Это гавно имело ввиду рашку, этой орды не должно быть. Ссыкливые дебилы
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30.03.2022 16:28 Ответить
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