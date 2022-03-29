"Сука! Этой страны не должно быть!", - бывший российский либерал Красовский об Украине. ВИДЕО

Бывший российский либерал, а ныне кремлевский пропагандист Антон Красовский пообещал украинцам уничтожение государственности и сожжение украинской Конституции на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Красовский рассказал в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

"Сука! Этой страны не должно быть! Я, бл#дь, лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной конституции!", - заявил он.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: Россияне сняли видео в уничтоженном театре Мариуполя, прогуливаясь буквально по трупам, - советник мэра Андрющенко

Также смотрите: "Крупнейшее европейское государство. Месяц спецоперации. Захватить страну быстро невозможно", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО