"Сука! Этой страны не должно быть!", - бывший российский либерал Красовский об Украине. ВИДЕО
Бывший российский либерал, а ныне кремлевский пропагандист Антон Красовский пообещал украинцам уничтожение государственности и сожжение украинской Конституции на Майдане Незалежности в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Красовский рассказал в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
"Сука! Этой страны не должно быть! Я, бл#дь, лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной конституции!", - заявил он.
Внимание! Ненормативная лексика!
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+82 DemianBond #460737
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на какой нибудь москальской церкви на так называемой красной площяди.
Страшно то как, ужас
- Жоппп...
Короче он настоящий *******.
почему ********** красовская стала таким чмом.
https://youtu.be/ZRjZ2onki1A
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