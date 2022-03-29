Во вторник в Украине планируется открыть три гуманитарных коридора в Донецкой и Запорожской областях, - Верещук. ВИДЕО
Во вторник, 29 марта, согласованы три гуманитарных коридора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Донецкая область - из города Мариуполя в Запорожье люди смогут выехать собственным автотранспортом. Также сейчас из Запорожья отправились 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из города Бердянска. Мы рассчитываем, что к вечеру они доберутся в город. Вчера нам удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев. Несмотря на отсутствие согласования со стороны оккупантов гуманитарного коридора, мы решали вопрос их проезда в оперативном режиме", - рассказала Верещук.
Еще один коридор планируется открыть в Запорожской области – из города Мелитополя в Запорожье. Автобусы и гуманитарная помощь уже уехали из Запорожья, но время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. После доезда в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС на ул. Алексеева, 12.
Из города Энергодара в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10:00 отправится колонна людей частным транспортом. Место формирования колонны – напротив городского совета.
Кроме того, в Энергодар из Запорожья отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.
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