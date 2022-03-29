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Новости Видео Война
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Разбитая вражеская техника, разбитые дома и разрушенный центр освобожденного от оккупантов Тростянца. ВИДЕО

В сети опубликовано видео из освобожденного от оккупантов Тростянца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна разбитая вражеская техника, разбитые дома и разрушенный центр города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы теробороны освободили два села в Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

увольнение (2679) Тростянец (26)


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Топ комментарии
+27
убирайте т34 на..уй, вместе с остальной кацапской техникой. Все.
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29.03.2022 11:51
+26
Вот так должно выглядеть всё подмосковье, а москва как Мариуполь !
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29.03.2022 11:52
+23
Да это уже неважно. ***** поставил жирный крест на истории. У истории начат новый отсчет с новыми памятниками и новыми героями. Потому уже можно прибирать эти памятники по стране, уже можно. А кому интересно - залезет в википедию и прочитает.
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29.03.2022 11:57
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убирайте т34 на..уй, вместе с остальной кацапской техникой. Все.
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29.03.2022 11:51 Ответить
Самый массовый танк Второй мировой войны и послевоенного времени. Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина.
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29.03.2022 11:53 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34

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29.03.2022 11:54 Ответить
Все верно!
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29.03.2022 11:56 Ответить
Да это уже неважно. ***** поставил жирный крест на истории. У истории начат новый отсчет с новыми памятниками и новыми героями. Потому уже можно прибирать эти памятники по стране, уже можно. А кому интересно - залезет в википедию и прочитает.
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29.03.2022 11:57 Ответить
Саме так, саме так і ніяк інакше.
Я тут нещодавно одному упоротому дєдипабєди сказав, що 9 травня не свято, день скорботи... Як від образився тільки, навіть зачаїв ту образу. А мені насрать. Один ватний камінь в його голові я вже розтоптав. Точніше не я а *****. Бо цей також вірив в рос армію та путіна, що куди там. А я сказав тоді, що там не армія а ніщеброди. Повірив, коли ракети біля будинку почали розриватись.
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29.03.2022 12:11 Ответить
первый т34 был произведен на ХТЗ....
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29.03.2022 11:55 Ответить
Та навпаки, хай відремонтують і поставлять назад на постамент. Він отримав пошкодження в цій війні, так що його історична цінність явно підвищилась)
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29.03.2022 11:57 Ответить
Вот так должно выглядеть всё подмосковье, а москва как Мариуполь !
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29.03.2022 11:52 Ответить
Падмасковьє і так зараз має такий вигляд. Для орків насправді війна як промінь світла.
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29.03.2022 11:53 Ответить
Тут виробляли особливо небезпечну зброю - "барніки". (за версією рашистів)
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29.03.2022 11:53 Ответить
Сволочи! У меня дочь их очень любила
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29.03.2022 12:00 Ответить
Хроніки є*анарія😂🤦‍♀️

Ну що ж, «рад сгарєть» - будеш «гарєть» 🤷‍♀️

https://t.me/operativnoZSU/16216?single
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29.03.2022 11:55 Ответить
Підорашенський "мір"-це таке лайно!!
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29.03.2022 11:55 Ответить
Звичайний рашизм.
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29.03.2022 11:58 Ответить
Охренеть. Даже не верится в то, что вижу.
Т-34, наверное, тоже в шоке
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29.03.2022 12:03 Ответить
розмінувати все і стягувати техніку (шо на запчастини (наші на трофеях теж вміють воювати) а шо на металобрухт)....
от побачите... трохи терпіння і там знову буде і бруківка і квіти !!!
бо Україна то НЕ раша-підораша.... ми настільки різні... шо тільки убогі цього не розуміють...

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29.03.2022 12:14 Ответить
Полонені підери та їх мамони повинні це прибрати та відбудувати як було моожно краще кацапи їбучі
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29.03.2022 12:16 Ответить
хорошо то захватили Мсты-С. У нас их мало и наверняка у трофейных стволы не такие убитые
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29.03.2022 12:21 Ответить
Это денацификация???
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29.03.2022 13:25 Ответить
рашизм гірше від фашизму
Слава ЗСУ
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29.03.2022 13:51 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці... (На жаль, більш доречні слова, якими називають тих псевдо людей, ютюб безжально банить.)
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29.03.2022 16:37 Ответить
 
 