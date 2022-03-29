Разбитая вражеская техника, разбитые дома и разрушенный центр освобожденного от оккупантов Тростянца. ВИДЕО
В сети опубликовано видео из освобожденного от оккупантов Тростянца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна разбитая вражеская техника, разбитые дома и разрушенный центр города.
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Я тут нещодавно одному упоротому дєдипабєди сказав, що 9 травня не свято, день скорботи... Як від образився тільки, навіть зачаїв ту образу. А мені насрать. Один ватний камінь в його голові я вже розтоптав. Точніше не я а *****. Бо цей також вірив в рос армію та путіна, що куди там. А я сказав тоді, що там не армія а ніщеброди. Повірив, коли ракети біля будинку почали розриватись.
Ну що ж, «рад сгарєть» - будеш «гарєть» 🤷♀️
https://t.me/operativnoZSU/16216?single
Т-34, наверное, тоже в шоке
от побачите... трохи терпіння і там знову буде і бруківка і квіти !!!
бо Україна то НЕ раша-підораша.... ми настільки різні... шо тільки убогі цього не розуміють...
Слава ЗСУ