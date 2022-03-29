Разбитая вражеская техника, разбитые дома и разрушенный центр освобожденного от оккупантов Тростянца. ВИДЕО

В сети опубликовано видео из освобожденного от оккупантов Тростянца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна разбитая вражеская техника, разбитые дома и разрушенный центр города.

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