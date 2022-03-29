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Новости Видео Война
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Враг тупой, Чернобаевки на Черниговщине растут, как грибы после дождя, – председатель ОВА Чаус. ВИДЕО

Вооруженные Силы Украины уничтожают в Черниговской области очень много сил противника.

Об этом сообщил в утреннем видеообращении в Telegram глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

То, как сейчас происходит уничтожение российских оккупационных сил в Черниговской области, он сравнил с ситуацией в Чернобаевке, где украинские защитники уже 12 раз подряд разбили вражеские войска.

"Чернобаевки на Черниговщине растут, как грибы после дождя. Враг действительно тупой, и наши Вооруженные силы уничтожают очень много сил противника", - подчеркнул Чаус.

При этом он анонсировал "очень много работы" для украинских защитников на Черниговщине во вторник, 29 марта.

"Об этом поговорим позже. Верю в Бога и Вооруженные силы Украины!" - добавил глава Черниговской ОГА.

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Автор: 

армия РФ (19224) Черниговщина (1485) Чернобаевка (69) Чаус Вячеслав (49)


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Топ комментарии
+17
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29.03.2022 12:34
+15
- Шойгу видишь?
- в телевизоре вижу!
- А его нет!
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29.03.2022 12:27
+15
Вторая армия отгребает от Украинских Козаков.
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29.03.2022 12:28
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-шойгу видишь?
-Нет.
-И я не вижу. А он есть.
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29.03.2022 12:23 Ответить
- Шойгу видишь?
- в телевизоре вижу!
- А его нет!
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29.03.2022 12:27 Ответить
Знаючі люди звертають увагу на те, що кацапи не ******* оборонятися. Тому контратаки мають стати для українців наступним порядком денним.
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29.03.2022 12:36 Ответить
Вторая армия отгребает от Украинских Козаков.
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29.03.2022 12:28 Ответить
Мочить беспощадно русиш-фашистен на каждом сантиметре украинской земли вплоть до Камчатки!
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29.03.2022 12:28 Ответить
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29.03.2022 12:34 Ответить
Бравада для поднятия духа это хорошо, но Чернигов как-бы в окружении.
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29.03.2022 12:36 Ответить
В оточенні чернігівських партизан.
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29.03.2022 12:50 Ответить
Якось туди генератори передають.
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30.03.2022 08:26 Ответить
Вірю в Бога і Збройні Сили України. Так переможемо!
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29.03.2022 12:52 Ответить
За нами правда. Мы обязательно победим.
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29.03.2022 12:59 Ответить
"тупий" ?!, але від цього ще більш небезпечний!
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29.03.2022 13:04 Ответить
новий биков - лягли і просють!
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29.03.2022 13:45 Ответить
Може якось вже московітам в'***** під Черніговим? Вони там позабирали на доукомплкект. своїх даунів з Чернігівської та Сумської. Бо прострілюють увесь Чернігів...
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29.03.2022 13:58 Ответить
Жан Клод Ван Дамм на видео?
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29.03.2022 14:16 Ответить
Слава Богу що моральне виродження кацапів допомагає нам перемогати, але не дай Бог цим дегенаратм потрапляти у полон.
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29.03.2022 19:31 Ответить
 
 