Враг тупой, Чернобаевки на Черниговщине растут, как грибы после дождя, – председатель ОВА Чаус. ВИДЕО
Вооруженные Силы Украины уничтожают в Черниговской области очень много сил противника.
Об этом сообщил в утреннем видеообращении в Telegram глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
То, как сейчас происходит уничтожение российских оккупационных сил в Черниговской области, он сравнил с ситуацией в Чернобаевке, где украинские защитники уже 12 раз подряд разбили вражеские войска.
"Чернобаевки на Черниговщине растут, как грибы после дождя. Враг действительно тупой, и наши Вооруженные силы уничтожают очень много сил противника", - подчеркнул Чаус.
При этом он анонсировал "очень много работы" для украинских защитников на Черниговщине во вторник, 29 марта.
"Об этом поговорим позже. Верю в Бога и Вооруженные силы Украины!" - добавил глава Черниговской ОГА.
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