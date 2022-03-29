Порошенко обратился к выехавшим в Грузию россиянам: Не молчите, вам не удастся просто "пересидеть" эту войну. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире грузинской телекомпании Pirveli призвал россиян, которые после начала широкомасштабного вторжения Путина в Украину и наложенных на страну-агрессора санкций выехали в Грузию в надежде "пересидеть сложные времена". Порошенко попросил их не молчать о страшных преступлениях российских оккупантов в Украине и подчеркнул, что "отсидеться" им не удастся.

"Я хотел бы обратиться к вам, россияне, которых, как говорят, сегодня больше 200 тысяч в Грузии. Не думайте, что вам удастся "пересидеть". Вы не переждете этой войны, потому что эта война мировоззренческая", – считает Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Обязательно позвоните, даже в условиях тотальной блокировки интернет-ресурсов в России, в условиях надувательства и отравления мозга российской пропагандой. Дозвонитесь и расскажите о реальной ситуации в Украине", – призывает Порошенко.

Смотрите также: Порошенко призвал ЕС к нефтяному эмбарго России: Даже сейчас Европа финансирует Путина в разы больше, чем Украину. ВИДЕО

Рассказывая о преступлениях оккупантов, о разрушенном Мариуполе, Порошенко не сдержал эмоций: "Расскажите об убитых и замученных детях. Расскажите об изнасилованных женщинах, которые доверились и пошли "гуманитарными коридорами". Расскажите о гражданском населении Мариуполя, которое умирало от голода и холода. Растапливая снег, чтобы прожить еще день. Надеясь на любое зерно человечности, которое они собирались увидеть в глазах извергов – российских фашистов, ворвавшихся к нам".

"Расскажите: Мариуполь был самым русскоязычным городом в Украине, который сегодня уничтожен и снесен с лица земли. Расскажите о Мариупольском драмтеатре, где люди скрывались от бомбежек в подвалах и где более 300 гражданских лиц, женщин и детей, погибли", – говорит Порошенко.

"Расскажите о Харькове, Сумах, Чернигове под бомбежками. Расскажите о Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, которые находятся в 5 километрах от Киева и которые ежедневно обстреливают артиллерийским, ракетным огнем. Системами залпового огня бьют по церквям. И люди погибли просто в церкви", – возмущается Порошенко.

Читайте также: Будущее Европы сейчас зависит от 80 самолетов и 100 танков для украинской армии, - Порошенко в эфире Polsat News

"Расскажите о том, что в 40-миллионной стране 25% населения – беженцы, которые вынуждены были покинуть свои дома и бежать от российских варваров. Расскажите о 50% детей, вынужденных покинуть свое жилье", – подчеркнул пятый президент.

"Путин не хочет это называть войной? Да, это преступление против человечества, за которое точно его организаторы, те, кто отдавали приказы, не просто окажутся за решеткой, а будут прокляты. Прокляты всем человечеством за жизнь, которую они унесли", - предупредил Петр Порошенко.

"Не молчите!" – призвал он российских граждан.