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Новости Видео Война
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Порошенко обратился к выехавшим в Грузию россиянам: Не молчите, вам не удастся просто "пересидеть" эту войну. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире грузинской телекомпании Pirveli призвал россиян, которые после начала широкомасштабного вторжения Путина в Украину и наложенных на страну-агрессора санкций выехали в Грузию в надежде "пересидеть сложные времена". Порошенко попросил их не молчать о страшных преступлениях российских оккупантов в Украине и подчеркнул, что "отсидеться" им не удастся.

"Я хотел бы обратиться к вам, россияне, которых, как говорят, сегодня больше 200 тысяч в Грузии. Не думайте, что вам удастся "пересидеть". Вы не переждете этой войны, потому что эта война мировоззренческая", – считает Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Обязательно позвоните, даже в условиях тотальной блокировки интернет-ресурсов в России, в условиях надувательства и отравления мозга российской пропагандой. Дозвонитесь и расскажите о реальной ситуации в Украине", – призывает Порошенко.

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Рассказывая о преступлениях оккупантов, о разрушенном Мариуполе, Порошенко не сдержал эмоций: "Расскажите об убитых и замученных детях. Расскажите об изнасилованных женщинах, которые доверились и пошли "гуманитарными коридорами". Расскажите о гражданском населении Мариуполя, которое умирало от голода и холода. Растапливая снег, чтобы прожить еще день. Надеясь на любое зерно человечности, которое они собирались увидеть в глазах извергов – российских фашистов, ворвавшихся к нам".

"Расскажите: Мариуполь был самым русскоязычным городом в Украине, который сегодня уничтожен и снесен с лица земли. Расскажите о Мариупольском драмтеатре, где люди скрывались от бомбежек в подвалах и где более 300 гражданских лиц, женщин и детей, погибли", – говорит Порошенко.

"Расскажите о Харькове, Сумах, Чернигове под бомбежками. Расскажите о Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, которые находятся в 5 километрах от Киева и которые ежедневно обстреливают артиллерийским, ракетным огнем. Системами залпового огня бьют по церквям. И люди погибли просто в церкви", – возмущается Порошенко.

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"Расскажите о том, что в 40-миллионной стране 25% населения – беженцы, которые вынуждены были покинуть свои дома и бежать от российских варваров. Расскажите о 50% детей, вынужденных покинуть свое жилье", – подчеркнул пятый президент.

"Путин не хочет это называть войной? Да, это преступление против человечества, за которое точно его организаторы, те, кто отдавали приказы, не просто окажутся за решеткой, а будут прокляты. Прокляты всем человечеством за жизнь, которую они унесли", - предупредил Петр Порошенко.

"Не молчите!" – призвал он российских граждан.

Автор: 

Грузия (4499) Порошенко Петр (19601) россия (95526)


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Топ комментарии
+22
подоляк, ты ж вроде на переговорах?
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29.03.2022 13:02
+16
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

·
https://twitter.com/f68Cxhj68OZsLkm/status/1508735023788220418 51 мин



Це ж які козли цинічні: знаючи патріотичний електорат ПП - маніпулювати війною, щоб не критикувати бубочку, закликати об'єднатись - знаючи, що люди заради країни будуть мовчати, переступлять через себе, - а самі відрубили канали, розширили ботоферму і топлять евроопозицію
Жодна антидержавна блєть не покинула своє місце коло корита, єрмакогетманцеви всі на місці, Інтер працює, арєстовіч сцить в очі.
Мовчіть, мовчіть, мовчіть...
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29.03.2022 13:11
+15
👍Там непробиваемая зомбированность.
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29.03.2022 12:49
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Правила форума Совет форумчан
Краще хай мовчать. . Щоб кацапи вже не прийшли знову їх рятувать.

https://www.youtube.com/watch?v=3dcfJzBSDEM
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29.03.2022 12:46 Ответить
До сраки.
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29.03.2022 12:47 Ответить
👍Там непробиваемая зомбированность.
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29.03.2022 12:49 Ответить
Причем будут обижаться не на *****, а на Украину, почему она не сдалась за три дня и им нужно сидеть в Грузии.
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29.03.2022 14:32 Ответить
Если завтра снимут санкции, то они ещё сильней будут за путена. Это зомби👎💥
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29.03.2022 12:50 Ответить
Нет. Санкции это символ осаждённой крепости. Путин сделает всё возможное, что бы их не сняли. Они действительно на пользу его режиму.
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30.03.2022 06:56 Ответить
Також треба звернутись до роzіян яки виїхали в Майамі та на Лазурний берег, вони обов'язково почують, тих що по Іспаніях та Італіях сидять, в Тайланді і на Балі обов'язково.
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29.03.2022 12:48 Ответить
Вони як і місцеві з язиком у дупі, подали заяву на ес під шумок замість того щоб територіальну цілісність повернути.
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29.03.2022 12:49 Ответить
харроше кіно зняли грузини для росіянських втікунів до Сакартвело
https://twitter.com/Girchi_GE/status/1508451666600902670
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29.03.2022 12:51 Ответить
Зная, сколько людей всегда откликается на статьи о Порошенко, прошу всех прочитать то, что написал Чорновил. Пожалуйста, прочтите!!!!!

https://www.facebook.com/MudriGudwin/photos/pcb.538951587562771/538951470896116
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29.03.2022 12:52 Ответить
А зробити посилання клікабельним нє?
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29.03.2022 13:07 Ответить
https://www.facebook.com/MudriGudwin/photos/pcb.538951587562771/538951470896116 https://www.facebook.com/MudriGudwin/photos/pcb.538951587562771/538951470896116

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29.03.2022 13:28 Ответить
ЗЕ злочинець. Його потрібно судити. Давно це кажу.
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29.03.2022 13:50 Ответить
Что там?
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29.03.2022 13:19 Ответить
Там янелох потихеньку , під відосіки , зливає Украіну оркам 😠
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29.03.2022 13:43 Ответить
Угадайте с одного раза.
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29.03.2022 13:53 Ответить
тю відкриття,я це з 19го року знав що воно таке,може 73 відсотковий лохторат почитає,але де там там чуйка така що дофіга з нього першими за кордон спетляли...
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29.03.2022 14:39 Ответить
Вони всі глухонімі.
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29.03.2022 12:54 Ответить
подоляк, ты ж вроде на переговорах?
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29.03.2022 13:02 Ответить
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

·
https://twitter.com/f68Cxhj68OZsLkm/status/1508735023788220418 51 мин



Це ж які козли цинічні: знаючи патріотичний електорат ПП - маніпулювати війною, щоб не критикувати бубочку, закликати об'єднатись - знаючи, що люди заради країни будуть мовчати, переступлять через себе, - а самі відрубили канали, розширили ботоферму і топлять евроопозицію
Жодна антидержавна блєть не покинула своє місце коло корита, єрмакогетманцеви всі на місці, Інтер працює, арєстовіч сцить в очі.
Мовчіть, мовчіть, мовчіть...
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29.03.2022 13:11 Ответить
Зараз ми помовчимо але потім гниди полетять за кораблем.Ми все пам'ятаємо і нічого не забудем.
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29.03.2022 13:32 Ответить
а потім уже не скажете, ейфорія лохторату задавить
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29.03.2022 14:41 Ответить
Це подолякам боти - задроти
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29.03.2022 13:15 Ответить
Та що ви кончені мелите. При янику в повітря підіймався один чи два 29 мига. все інше не працювало. танки не їздили і т.д
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29.03.2022 13:03 Ответить
ой їблак а між яником і "найвеличнішим" нікого не було,іменно при Порошенку відновлення літаків стало масовим,але ж ти бачиш тільки те що хочеш бачити
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29.03.2022 14:42 Ответить
Подробнее про "миллиардное состояние на госбюджете"? ... И такая же "нулевка" лайкнула
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29.03.2022 13:04 Ответить
згоден, що - "нульовка". І, да, що, забанити їх не можна? Я вже не кажу за деактив
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29.03.2022 13:08 Ответить
Цей Лєх у мене в чорному списку.
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29.03.2022 13:11 Ответить
та він чорний... ні, брудний зебіл - у всіх адекватів.
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29.03.2022 13:17 Ответить
ти глянь на інше: подляк знову зформував тут свою ботоферму з ІD >510000
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29.03.2022 13:18 Ответить
до кого там звертатись? там же кацапське ватнозамбоване стойло.... там реально в масковії живуть істоти, у отрих замість голови --- вакуумний черепок з одною звивиною пласкою...
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29.03.2022 12:58 Ответить
это всё равно, что взывать к соседским тараканам, которые пришли на твою кухню.
Так как в основном страны Запада для них закрываются, то Грузия, Украина, Молдова больше всего через пару лет начнут страдать в социальном и ментальном смысле от инвазии "не таких" росиян. Это ментальный токсин для всех наций, который будет оказывать длительное негативное влияние на процесс формирования политических наций в этих странах.
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29.03.2022 12:59 Ответить
Что нужно, так это убедить Запад не снимать санкции как минимум до момента, пока у власти *****. Обращаться к кацапам то же, что и к телеграфному столбу. Впрочем, от столба можно ожидать хоть что-то.
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29.03.2022 12:59 Ответить
санкції потрібні аж до моменту чергового розвалу імперії касапстану (на зразок розвалу 1991року). Незалежно від імені чергового *****-імператора. Рейган проголосив метою розвалу імперії зла в 1980-му році; і цивілізований світ розвалив її аж на п'ятому ***** потому (Горбі/Єльці). От з цього прикладу і потрібно виходити.
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29.03.2022 13:15 Ответить
Ну вот ты о чем, абы серануть? Хотя, да. Новость связана с порошенко, как же без провокатора Лёши лекса🤣😂🤣
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29.03.2022 13:07 Ответить
Так ты Олексiй? чи Алиошенька?!
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29.03.2022 13:13 Ответить
Це не Олексій - це дєвочка
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29.03.2022 13:19 Ответить
Хрен їх зна хто воно таке.
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29.03.2022 13:34 Ответить
👍🏼😂
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29.03.2022 13:39 Ответить
Немного не понял:а юмор в чем? Стиль Петросяна:сам сказал-сам посмеялся?Ну ок))
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29.03.2022 14:00 Ответить
Ты же уже спрашивало,Толя-Толя)
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29.03.2022 13:56 Ответить
кацапня ты ни грамма не палишься!!Льоха -свыня так кажуть в Украiнi!
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29.03.2022 14:29 Ответить
Та ты писать хоть научись,а потом умничай) На ЛЮБОМ языке))
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29.03.2022 14:45 Ответить
дырявое...с тобою правила граматики и написания не намерен соблюдать! чмо меняй ник ...везде спам!
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29.03.2022 21:19 Ответить
Як можливо звертатись до кацапів із подібними закликами, коли вони, живучи в Америці, користуючись всіма благами, які надає їм ця країна, усією своєю поганською душею НЕНАВИДЯТЬ її! Про що може йти мова з цими нелюдами, які втекли зі своєї помийки. Не тому вони це зробили, що не згодні з політикою свого царя, а тому, що не хочуть стати жертвоприношенням Молоху!
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29.03.2022 13:03 Ответить
Закрий писок , дрянь , бо не тобі вказувати Президенту Порошенку де і як йому фоткатись !

Він організував три батальони Тероборони , повсністю забеспечив іх військовою технікою , а тепер вони захищають нашу краіну від кацапів ,
А що зробив ти , ви@****** подолячий? 😡
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29.03.2022 13:11 Ответить
Грузини мене вражають своєю гостинністю тих , хто в 2008 р бомбив їх та відтяпав Південну Осетію , а перед тим , відібрали Абхазію !
Немає ,, не таких " росіян - іх всіх потрібно знищити під корінь і стане
краще дихатися на планеті Земля 😡

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29.03.2022 13:07 Ответить
Грузинські діти не знають російської. Тому в них є майбутнє.
А ідіоти-українці продовжуть користуватись сруцким язиком, як ні в чому не бувало.
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29.03.2022 13:14 Ответить
Тому що свого не вчили.
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29.03.2022 13:17 Ответить
Вчили і знають, але хворі на ''какую разніцу''.
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29.03.2022 13:39 Ответить
"Грузинські діти не знають російської. Тому в них є майбутнє." - поэтому продолжают сотрудничество с парашей.
"А ідіоти-українці продовжуть користуватись сруцким язиком, як ні в чому не бувало" - херячат русню?
Может дело в чём то другом?
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29.03.2022 14:03 Ответить
Їхній президент тимчасовий, а діти виростуть і ніхто не прийде їх асвабаждать. А вас - прийдуть.
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29.03.2022 14:28 Ответить
Нас, уже пришли "освобождать", если вы не заметили. А они, со своим временным, даже на санкции не сподобились.
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29.03.2022 14:54 Ответить
Я помітив, що в першу чергу освобождають регіони, де їх найбільше любили і з максимальною концентрацією руськомовних.
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29.03.2022 14:57 Ответить
А я заметил, что "першу чергу освобождають регіони", в которых правили бал регионалы, и которые очень любили разыгрывать карту рюзьге языка.
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29.03.2022 15:06 Ответить
Ви свідомо ростите дітей майбутніми жертвами. Бо рашка вважає території з руськомовним населенням своїми, а значить рано чи пізно прийде їх завойовувати.
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29.03.2022 14:54 Ответить
Рашка завтра всех с двумя руками и ногами посчитает своим населением. И? А уж как я рощу своих детей, ты не знаешь и знать не можешь.
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29.03.2022 15:03 Ответить
Согласно опросов Reuters ***** получает в РФ беспрецедентную поддержку своих действий, более 85% населения поддерживают войну, уничтожение украинского народа.
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29.03.2022 13:17 Ответить
А чого Порошенко очікує від цього стада? Що вони вийдуть на мітинг у Грузії? Чи - що всі разом повернуться в рашку і знесуть пуйло?
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29.03.2022 13:20 Ответить
Можливо і так 😡
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29.03.2022 13:24 Ответить
pi-ar
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29.03.2022 13:25 Ответить
Та да. Видосиков от Зе, по десятку в день.
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29.03.2022 14:04 Ответить
а цей намагається не відставати..а то зовсім забудуть про бізнесмена ))
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29.03.2022 14:16 Ответить
И очень хорошо. Бизнесмен восстановил ПВО под Киевом, под зонтиком которого, членограй о "мире" договорняки мутит.
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29.03.2022 14:21 Ответить
так, також думаю що це добре. після війни маю надію що його і не згадають. та і слава богу... буде будуватись нова країна без політичних старперів
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29.03.2022 14:37 Ответить
Арахамия, Ермак - "новые лицца"?
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29.03.2022 14:49 Ответить
я про першу особу
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29.03.2022 14:51 Ответить
А я про инициаторов и участников переговоров. Вроде не старпер Порох за откат на 24е договаривается? Не? А ваши "маладые лицца"?
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29.03.2022 14:56 Ответить
твой макрон...?\он в что - в бункере сидит...?\
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29.03.2022 13:35 Ответить
А ти чого вилізло тут?

Брись на срунет і швиденько 😕
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29.03.2022 13:37 Ответить
ще й як вдасця...З вином, шашликами, під грузинські пісні. їх обслуговують на рівні і готові їм служити далі. Що ж грузії із за якоїсь абхазії чи взагалі далекої України сваритись з таким багатим і впливовим сусідом?
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29.03.2022 14:07 Ответить
Вони втікли від санкцій. Це такі самі гниди. Приїхали робити раіську в Грузії.
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29.03.2022 14:32 Ответить
ОНИ ЭТО ВРЯД ЛИ ПОЙМУТ. САМ УБЕЖДАЛСЯ НЕ РАЗ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.03.2022 14:56 Ответить
Порошенко респект.
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29.03.2022 16:02 Ответить
 
 