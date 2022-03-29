Порошенко обратился к выехавшим в Грузию россиянам: Не молчите, вам не удастся просто "пересидеть" эту войну. ВИДЕО
Петр Порошенко в эфире грузинской телекомпании Pirveli призвал россиян, которые после начала широкомасштабного вторжения Путина в Украину и наложенных на страну-агрессора санкций выехали в Грузию в надежде "пересидеть сложные времена". Порошенко попросил их не молчать о страшных преступлениях российских оккупантов в Украине и подчеркнул, что "отсидеться" им не удастся.
"Я хотел бы обратиться к вам, россияне, которых, как говорят, сегодня больше 200 тысяч в Грузии. Не думайте, что вам удастся "пересидеть". Вы не переждете этой войны, потому что эта война мировоззренческая", – считает Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Обязательно позвоните, даже в условиях тотальной блокировки интернет-ресурсов в России, в условиях надувательства и отравления мозга российской пропагандой. Дозвонитесь и расскажите о реальной ситуации в Украине", – призывает Порошенко.
Рассказывая о преступлениях оккупантов, о разрушенном Мариуполе, Порошенко не сдержал эмоций: "Расскажите об убитых и замученных детях. Расскажите об изнасилованных женщинах, которые доверились и пошли "гуманитарными коридорами". Расскажите о гражданском населении Мариуполя, которое умирало от голода и холода. Растапливая снег, чтобы прожить еще день. Надеясь на любое зерно человечности, которое они собирались увидеть в глазах извергов – российских фашистов, ворвавшихся к нам".
"Расскажите: Мариуполь был самым русскоязычным городом в Украине, который сегодня уничтожен и снесен с лица земли. Расскажите о Мариупольском драмтеатре, где люди скрывались от бомбежек в подвалах и где более 300 гражданских лиц, женщин и детей, погибли", – говорит Порошенко.
"Расскажите о Харькове, Сумах, Чернигове под бомбежками. Расскажите о Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, которые находятся в 5 километрах от Киева и которые ежедневно обстреливают артиллерийским, ракетным огнем. Системами залпового огня бьют по церквям. И люди погибли просто в церкви", – возмущается Порошенко.
"Расскажите о том, что в 40-миллионной стране 25% населения – беженцы, которые вынуждены были покинуть свои дома и бежать от российских варваров. Расскажите о 50% детей, вынужденных покинуть свое жилье", – подчеркнул пятый президент.
"Путин не хочет это называть войной? Да, это преступление против человечества, за которое точно его организаторы, те, кто отдавали приказы, не просто окажутся за решеткой, а будут прокляты. Прокляты всем человечеством за жизнь, которую они унесли", - предупредил Петр Порошенко.
"Не молчите!" – призвал он российских граждан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=3dcfJzBSDEM
https://twitter.com/Girchi_GE/status/1508451666600902670
https://www.facebook.com/MudriGudwin/photos/pcb.538951587562771/538951470896116
·
https://twitter.com/f68Cxhj68OZsLkm/status/1508735023788220418 51 мин
Це ж які козли цинічні: знаючи патріотичний електорат ПП - маніпулювати війною, щоб не критикувати бубочку, закликати об'єднатись - знаючи, що люди заради країни будуть мовчати, переступлять через себе, - а самі відрубили канали, розширили ботоферму і топлять евроопозицію
Жодна антидержавна блєть не покинула своє місце коло корита, єрмакогетманцеви всі на місці, Інтер працює, арєстовіч сцить в очі.
Мовчіть, мовчіть, мовчіть...
Так как в основном страны Запада для них закрываются, то Грузия, Украина, Молдова больше всего через пару лет начнут страдать в социальном и ментальном смысле от инвазии "не таких" росиян. Это ментальный токсин для всех наций, который будет оказывать длительное негативное влияние на процесс формирования политических наций в этих странах.
Він організував три батальони Тероборони , повсністю забеспечив іх військовою технікою , а тепер вони захищають нашу краіну від кацапів ,
А що зробив ти , ви@****** подолячий? 😡
Немає ,, не таких " росіян - іх всіх потрібно знищити під корінь і стане
краще дихатися на планеті Земля 😡
А ідіоти-українці продовжуть користуватись сруцким язиком, як ні в чому не бувало.
"А ідіоти-українці продовжуть користуватись сруцким язиком, як ні в чому не бувало" - херячат русню?
Может дело в чём то другом?
Брись на срунет і швиденько 😕