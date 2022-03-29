Удар по Николаевской ОГА: из-под завалов извлекли тела трех человек, 18 - госпитализированы, спасательные работы продолжаются. ВИДЕО
Утром 29 марта оккупанты попали в здание Николаевской ОГА.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС, по состоянию на 12:00 подразделениями ГСЧС деблокированы 3 погибших.
Также сообщается, что 22 человека пострадали, из них подразделениями ГСЧС спасены и высвобождены из-под завалов 18 человек, которые переданы бригадам медиков.
Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.
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+16 Ольга Мартынюк #458587
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+13 Мобильный крематорий
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+12 Владимир #427487
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