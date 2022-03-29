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Удар по Николаевской ОГА: из-под завалов извлекли тела трех человек, 18 - госпитализированы, спасательные работы продолжаются. ВИДЕО

Утром 29 марта оккупанты попали в здание Николаевской ОГА.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС, по состоянию на 12:00 подразделениями ГСЧС деблокированы 3 погибших.

Также сообщается, что 22 человека пострадали, из них подразделениями ГСЧС спасены и высвобождены из-под завалов 18 человек, которые переданы бригадам медиков.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Читайте: Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах, - Ким

армия РФ (19224) Николаев (2152) обстрел (27151) ГСЧС (4967)


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Топ комментарии
+16
Це так "гуманно" воюють, а нашим ще й претензії пред'являють, що до їх орди не так ставляться, а ще це чути від наших просто обурливо, ще язик повертається говорити про гуманність, скотство.
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29.03.2022 13:10
+13
Публичные заявления про негуманность не есть хорошо. Могли бы просто отдать приказ, чтобы не снимали на камеру ликвидацию хрюсске террористов. А так только создали волнения в западной прессе. На кацапов плевать. Вообще не важно, что они у себя пишут, а вот за западной повесткой надо следить.
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29.03.2022 13:16
+12
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29.03.2022 13:18
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Це так "гуманно" воюють, а нашим ще й претензії пред'являють, що до їх орди не так ставляться, а ще це чути від наших просто обурливо, ще язик повертається говорити про гуманність, скотство.
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29.03.2022 13:10 Ответить
Публичные заявления про негуманность не есть хорошо. Могли бы просто отдать приказ, чтобы не снимали на камеру ликвидацию хрюсске террористов. А так только создали волнения в западной прессе. На кацапов плевать. Вообще не важно, что они у себя пишут, а вот за западной повесткой надо следить.
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29.03.2022 13:16 Ответить
то видео фейковое
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29.03.2022 13:24 Ответить
Скільки людей, колишніх наших СБУшників радили - не беріть цю наволоч в полон, ні беруть далі і дуже їх шкодують, це ж дітки...
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29.03.2022 13:29 Ответить
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29.03.2022 13:18 Ответить
Чому Зеленський забороняє знищувати ворога в його логові? Що за маячня? Чому війна йде тільки на нашій території? Чому не знищують військову техніку в РФ і в Білорусі? Так війна не ведеться. Нас обстрілюють з Криму а ми туди не стріляємо.Що це за головнокомандування?
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29.03.2022 13:21 Ответить
по крыму нечем, а по бульбашу есть чем, но у насже голуб мыру "бо усатый таракан нападе", дважды.
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29.03.2022 13:25 Ответить
Що значить нечем, у наших олигархов денег море, в военное время их все деньги должны быть направлены на закупку оружия, значит есть чем или же Зеленский совершает преступление и деньги не изымает поэтому и нечем. У нас все должно быть и мы должны уничтожать рос. технику в РФ и Белоруси, а не ждать когда она будет разрушать наши города и ПВО должно быть современное везде .Если Зеленский не тратился на армию раньше, то пусть сейчас раскошеливает олигархов депутатов и себя.В военное время это по конституции его обязанность.
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29.03.2022 13:48 Ответить
зеленский - сам олигарх. сколько он своих денег отдал на оборону? нисколько. а сколько его друг коломойский? раз про это он молчит, значит, тоже нисколько. почему зе до войны высмеивал американцев за то, что они постоянно предупреждали нас о войне? почему не готовились? может, потому что зе и сам предатель?
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29.03.2022 14:39 Ответить
Якби ви трішки більше цікавились новинами, на ютубі наприклад, то знали б, на яку відстань літають наші ракети, чи можна купити ті, що літають далеко. Питання не в грошах, а в тому, що не продають.
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29.03.2022 14:40 Ответить
Був час і можливість наклепати своїх щоб лупили до уралу,але всім все було *****,всі займались особистим збагаченням! От тепер нехай оці всі вилупки злодюжки-товстосуми вилупленими баньками дивляться,як через їх жадібність і тупість знищується їх же чесно вкрадене багатство! І моліться Богу негідники,щоб наші хлопці відстояли країну,бо ботоксному ***** зараз,він злетів з котушок остаточно, чи ти шоколадний,чи ти рижий татарин, чи ти пастор,чи клоун з 95 кварталу,чи простий роботяга,чи селянин він їбашить всіх підряд!!!
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29.03.2022 15:38 Ответить
В олігархів не грошей море, а підприємств, які зараз ніхто не купить. Наприклад, найбільшого підприємства Ахмєтова Азовсталь уже немає фізично. Нам літаків не хочуть продати, про балістичні ракети і мови нема.
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29.03.2022 14:48 Ответить
Почему нечем? Пусть Зеленский раскошеливается на армию со всеми зелёными и совсеми олигархами. Так по конституции требует военное время. Все на фронт .Все для победы. И воевать как положено а не только на нашей земле.Это преступление не уничтожать врага на его территории. У Зеленского много ошибок которые складываются в измену и преступления перед народом плюс ещё отсутствие эвакуации в обстреливаемых городах и куча мирных жертв которых могло не быть при его нормальной работе. Вопросов много к этому типу .
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29.03.2022 13:56 Ответить
потому, что у нас НЕТ оружия способного поражать цели на таких дистанциях, потому, что кое-кто сократил финансирование и саботировал об.заказ образцов которые уже были разработаны. Зато дорог настроил, оркам приятно ездить.
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29.03.2022 14:17 Ответить
вопрос задай своему брату ИгорюL- он тебе распишет...!
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29.03.2022 13:50 Ответить
Запад очень не любит такие видео, а росппопаганда наоборот, очень любит. Поэтому делать с кацапами можно что угодно, но без свидетелей и без видео, потому что уничтожение таким способом 1 кацапа перебивает в медийной повестке убийство кацапами 1000 наших гражданских из оружия массового поражения, как бы несправедливо это не было.
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29.03.2022 13:34 Ответить
надо Точками по Ростову
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29.03.2022 13:11 Ответить
Зеленський забороняє і це злочин.Україна страждає,. в руїнах, а ворог наче і не воює, наче там мир. Де таке є? Зеленський не має права забороняти українцям знищувати ворога на його території. Якщо не може командувати то хай іде у відставку

Так ніхто не воює. Якщо війна то і рос. міста повинні бути зруйновані.
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29.03.2022 13:27 Ответить
еслибы можно было достать точкой до ростова то лучше уж в Мариуполе мужикам помочь, но увы, так близко у нас нет точек.
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29.03.2022 14:18 Ответить
Денацификация???
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29.03.2022 13:12 Ответить
Цікаво, що якщо дивитися які регіони знищуються найбільш нелюдським способом, то виходить, що 'нєонацістав' сконцентровано найбільше там, де російськомовних українців найбільше.
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29.03.2022 13:17 Ответить
Якщо крилата, то у бідівлі був маяк для корекції. Влучення занадто точне щом для інерціальної системи наведення. Якщо так, то шукайте крота.
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29.03.2022 13:15 Ответить
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29.03.2022 13:15 Ответить
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29.03.2022 13:16 Ответить
Пока их переговоры выглядят иначе.
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29.03.2022 14:11 Ответить
Когда уже дождемся таких новостей из мацквы и ******? Хоть бы астероид какой на них прилетел.
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29.03.2022 13:29 Ответить
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:36 Ответить
 
 